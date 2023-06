Un champ de débris a été découvert près du Titanic lors de la recherche d’un submersible

Les garde-côtes américains ont déclaré jeudi qu’un navire sous-marin avait localisé un champ de débris près du Titanic à la recherche d’un submersible manquant avec cinq personnes à bord, une percée potentielle dans un effort de plus en plus urgent 24 heures sur 24.

Le message des garde-côtes sur Twitter n’a donné aucun détail, par exemple si les responsables pensent que les débris sont liés au Titan, qui était en expédition pour voir l’épave du Titanic. La recherche a dépassé jeudi la barre critique des 96 heures, lorsque l’air respirable aurait pu s’épuiser.

On estimait que le Titan disposait d’environ quatre jours d’approvisionnement en air respirable lors de son lancement dimanche matin dans l’Atlantique Nord – mais les experts ont souligné qu’il s’agissait d’une approximation imprécise au départ et pourrait être prolongée si les passagers ont pris des mesures pour conserver l’air respirable. . Et on ne sait pas s’ils ont survécu depuis la disparition du sous-marin.

Les sauveteurs ont dépêché des navires, des avions et d’autres équipements sur le site de la disparition. Jeudi, les garde-côtes américains ont déclaré qu’un robot sous-marin envoyé par un navire canadien avait atteint le fond marin, tandis qu’un institut de recherche français a déclaré qu’un robot de plongée en profondeur avec des caméras, des lumières et des bras avait également rejoint l’opération.

Les autorités espèrent que les sons sous-marins pourraient aider à affiner leur recherche, dont la zone de couverture a été étendue à des milliers de miles – deux fois la taille du Connecticut et dans des eaux de 2 1/2 miles (4 kilomètres) de profondeur. Des responsables de la Garde côtière ont déclaré que des bruits sous-marins avaient été détectés dans la zone de recherche mardi et mercredi.

Jamie Pringle, expert en géosciences médico-légales à l’Université de Keele, en Angleterre, a déclaré que même si les bruits provenaient du submersible, « le manque d’oxygène est la clé maintenant ; même s’ils le trouvent, ils doivent encore remonter à la surface et le déverrouiller.

Le Titan a été signalé en retard dimanche après-midi à environ 435 miles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, Terre-Neuve, alors qu’il se dirigeait vers l’endroit où le paquebot emblématique a coulé il y a plus d’un siècle. OceanGate Expeditions, qui dirige le voyage, fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021.

Jeudi matin, l’espoir s’épuisait que quiconque à bord du navire soit retrouvé vivant.

De nombreux obstacles subsistent : de localiser l’emplacement du navire, de l’atteindre avec du matériel de sauvetage, de le ramener à la surface – en supposant qu’il soit toujours intact. Et tout cela doit arriver avant que l’approvisionnement en oxygène des passagers ne soit épuisé.

Le Dr Rob Larter, un géophysicien marin du British Antarctic Survey, a souligné la difficulté de trouver même quelque chose de la taille du sous-marin – qui mesure environ 22 pieds (6,5 mètres) de long et 9 pieds (près de 3 mètres) de haut.

« Vous parlez d’environnements totalement sombres », dans lesquels un objet à plusieurs dizaines de mètres peut être manqué, a-t-il déclaré. « C’est juste une aiguille dans une situation de botte de foin à moins que vous n’ayez un emplacement assez précis. »

Des allégations récemment découvertes suggèrent qu’il y avait eu d’importants avertissements concernant la sécurité des navires pendant le développement du submersible.

Les radiodiffuseurs du monde entier ont commencé les bulletins d’information jeudi à l’heure critique avec des nouvelles du submersible. La chaîne satellitaire saoudienne Al Arabiya a montré une horloge en ondes comptant jusqu’à leur estimation du moment où l’air pourrait potentiellement manquer.

Le capitaine Jamie Frederick du First Coast Guard District a déclaré un jour plus tôt que les autorités gardaient toujours l’espoir de sauver les cinq passagers à bord.

« Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage, à 100% », a-t-il déclaré mercredi.

Frederick a déclaré que même si les sons détectés offraient une chance d’affiner la recherche, leur emplacement et leur source exacts n’avaient pas encore été déterminés.

« Pour être franc, nous ne savons pas ce qu’ils sont », a-t-il déclaré.

Le capitaine de vaisseau à la retraite Carl Hartsfield, maintenant directeur du Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory, a déclaré que les sons ont été décrits comme des «bruits de claquement», mais il a averti que les équipes de recherche «doivent mettre l’ensemble de l’image en contexte et ils doivent éliminer les sources artificielles potentielles autres que le Titan.

Le rapport était encourageant pour certains experts car les équipages de sous-marins incapables de communiquer avec la surface apprennent à frapper sur la coque de leur submersible pour être détectés par le sonar.

La marine américaine a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle envoyait un système de sauvetage spécialisé capable de hisser « des objets sous-marins volumineux, volumineux et lourds tels que des avions ou de petits navires ».

Le Titan pèse 20 000 livres (9 000 kilogrammes). Le Flyaway Deep Ocean Salvage System de l’US Navy est conçu pour soulever jusqu’à 60 000 livres (27 200 kilogrammes), a indiqué la Marine sur son site Internet.

Perdu à bord du navire se trouve le pilote Stockton Rush, le PDG d’OceanGate. Ses passagers sont : l’aventurier britannique Hamish Harding ; l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman ; et l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Dans les premiers commentaires du Pakistan depuis la disparition du Titan, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra, a déclaré jeudi que les responsables avaient confiance dans les efforts de recherche.

« Nous ne voudrions pas spéculer sur les circonstances de cet incident et nous voudrions également respecter les souhaits de la famille Dawood que leur vie privée soit respectée », a-t-elle déclaré.

Au moins 46 personnes ont voyagé avec succès sur le submersible d’OceanGate jusqu’au site de l’épave du Titanic en 2021 et 2022, selon des lettres que la société a déposées auprès d’un tribunal de district américain à Norfolk, en Virginie, qui supervise les affaires concernant l’épave du Titanic.

L’un des premiers clients de l’entreprise a qualifié une plongée qu’il a effectuée sur le site il y a deux ans d’« opération kamikaze ».

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour plancher. Vous ne supportez pas. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Arthur Loibl, un homme d’affaires à la retraite et aventurier allemand. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Au cours de la descente et de l’ascension de 2,5 heures, les lumières ont été éteintes pour économiser l’énergie, a-t-il dit, le seul éclairage provenant d’un bâton lumineux fluorescent.

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage. Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

Le submersible disposait de sept systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable et des tuyaux en plomb qui tombent et un ballon gonflable.

Nicolai Roterman, écologiste des grands fonds et maître de conférences en biologie marine à l’Université de Portsmouth, en Angleterre, a déclaré que la disparition du Titan met en évidence les dangers et les inconnues du tourisme en haute mer.

« Je pense qu’il est important de se rappeler que pour nous, les humains, la mer profonde est un endroit très inhospitalier », a-t-il déclaré.

« Même la technologie la plus fiable peut échouer, et donc des accidents se produiront. Avec la croissance du tourisme en haute mer, nous devons nous attendre à plus d’incidents comme celui-ci.

Recherche et sauvetageTitanic