Un champ de bataille de 1777 produit une douzaine de restes de mercenaires

Les soldats américains qui défendaient le fort appartenaient aux premier et deuxième régiments de Rhode Island, au sixième régiment de Virginie et comprenaient un petit nombre de miliciens du New Jersey. Les régiments de Rhode Island ont été parmi les premières unités militaires intégrées du pays. Dix à 15% de la force était composée de soldats noirs et de membres de la tribu indienne Narragansett. Le fort était en outre soutenu par 13 navires de la marine de Pennsylvanie, avec des canons qui tiraient des coups de chaîne et de barre – généralement utilisés pour endommager les voiles d’un navire – sur les attaquants hessois.