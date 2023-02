Un chameau RAGING « mord la TÊTE des propriétaires » avant d’être battu à mort avec des bâtons par des villageois furieux en Inde

Un chameau a attaqué et décapité son propriétaire avant que les villageois ne battent l’animal à mort.

Sohanram Nayak avait tenté de reprendre son chameau évadé lorsqu’il lui aurait mordu la tête au Rajasthan, en Inde, lundi.

Sohanram Nayak a été brutalement tué par le chameau après sa fuite Crédit : Twitter

Les scènes horribles de la famille de la victime et d’autres attaquant l’animal violent alors que son corps est sans vie sur le sol Crédit : Twitter

Nayak poursuivait son animal du désert qui s’était libéré de ses chaînes de corde lorsqu’il s’est retourné férocement contre lui et l’a jeté au sol, a rapporté le Times of India.

Le chameau enragé a alors jeté son propriétaire par le cou avant de “mâcher sa tête”.

La famille de la victime furieuse et d’autres villageois locaux ont pris leur revanche sur le chameau meurtrier plus tard en le capturant, en l’attachant à un arbre et en le battant à mort avec des bâtons.

Une sombre vidéo des habitants tuant la bête violente a largement circulé sur les réseaux sociaux en Inde.

Les images brutales montrent le chameau mort effondré à côté de l’arbre et plus tard des casseroles pour montrer le corps décédé de son propriétaire.

Cependant, jusqu’à présent, aucune plainte n’a été déposée concernant le meurtre violent de l’animal d’État.

En 2014, le Rajasthan a fait des chameaux l’animal officiel de l’État dans le but de mieux les protéger.

Le Camel Bill de l’État du nord de l’Inde a été introduit en 2015 alors que leur population commençait à décliner fortement dans la région.

Il interdit l’abattage, le commerce ou la blessure des chameaux.

Le crime de tuer l’animal de l’État est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.