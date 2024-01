Un challenger improbable de Poutine apporte une rare démonstration de défi

Ils se sont alignés par milliers à travers la Russie ces derniers jours, debout dans le froid glacial pour avoir l’occasion de signer des pétitions visant à soutenir un challenger improbable du président Vladimir Poutine.

Boris Nadejdin est devenu un dilemme pour le Kremlin alors qu’il cherche à se présenter à l’élection présidentielle du 17 mars. La question est désormais de savoir si les autorités russes l’autoriseront à participer aux élections.

Ce législateur et universitaire local, trapu et à lunettes, âgé de 60 ans, a touché une corde sensible auprès du public, appelant ouvertement à l’arrêt du conflit en Ukraine, à la fin de la mobilisation des hommes russes dans l’armée et à l’ouverture d’un dialogue avec l’Occident. Il a également critiqué la répression du militantisme LGBTQ+ dans le pays.

“La collecte de signatures s’est déroulée étonnamment bien pour nous”, a déclaré Nadejdin à l’Associated Press lors d’un entretien mercredi à Moscou. “Nous ne nous attendions pas à cela, pour être honnête.”

Le nom de Nadejdin est une forme du mot russe signifiant « espoir », et même s’il est très peu probable qu’il batte Poutine, toujours populaire, les longues files d’attente sont un signe rare de protestation, de défi et d’optimisme dans un pays qui a connu une répression sévère. en dissidence depuis que ses troupes sont entrées en Ukraine il y a près de deux ans.

Nadejdin se présente comme candidat du Parti de l’initiative civique. Parce que le parti n’est pas représenté au Parlement, il n’a pas la garantie d’une place sur le bulletin de vote et doit recueillir plus de 100 000 signatures, avec une limite de 2 500 dans chacune des dizaines de régions du vaste pays, et pas seulement dans les villes les plus grandes et les plus progressistes.

Poutine, qui se présente comme candidat indépendant plutôt que comme candidat du parti au pouvoir Russie Unie, a recueilli plus de 3 millions de signatures.

En attendant de signer une pétition à Saint-Pétersbourg, Alexandre Rakitiansky a déclaré à l’AP qu’il avait traversé une « période d’apathie pendant laquelle je pensais que je ne pouvais rien faire ». Mais aujourd’hui, il considère la campagne de Nadejdin comme une opportunité d’exercer ses droits civiques.

Originaire de Belgorod, ville frontalière russe frappée par des attaques ukrainiennes répétées, Rakitiansky a déclaré qu’il soutenait Nadejdin pour que sa ville natale « ne soit pas bombardée et que les gens ne meurent pas dans les rues ».

Des vidéos en ligne ont montré des files de partisans non seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Krasnodar au sud, à Saratov et à Voronej au sud-ouest et au-delà des montagnes de l’Oural à Ekaterinbourg.

Même dans la ville d’Iakoutsk, en Extrême-Orient, à 450 kilomètres au sud du cercle polaire arctique, l’équipe de Nadejdin a déclaré que jusqu’à 400 personnes par jour bravaient des températures qui plongeaient jusqu’à -40 degrés pour signer des pétitions.

“Nos conditions météorologiques ne sont pas parfaites et il est généralement admis qu’il est difficile d’impliquer les habitants du nord dans une activité quelconque, mais les gens viennent tous les jours”, a déclaré Alexeï Popov, chef de l’équipe électorale de Nadejdine à Iakoutsk. Il a déclaré qu’ils s’attendaient initialement à environ 500 signatures au total pour l’ensemble de la région.

Sur un site de collecte de pétitions à Moscou, Kirill Savenkov, 48 ans, a déclaré qu’il soutenait Nadejdin en raison de sa position sur l’Ukraine et les négociations de paix.

D’autres ont déclaré qu’ils souhaitaient une véritable alternative à Poutine, qui, selon eux, avait conduit le pays dans une impasse.

“L’économie est vraiment en déclin, les gens s’appauvrissent et les prix augmentent”, a déclaré Anna, 21 ans, de Saint-Pétersbourg, qui a refusé de donner son nom complet parce qu’elle craignait pour sa sécurité. Poutine, a-t-elle dit, n’a fait « rien de bon pour le pays ».

La campagne de Nadejdin a reçu un élan après que les dirigeants de l’opposition à l’étranger, dont l’ancien magnat Mikhaïl Khodorkovski et les partisans de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, ont exhorté les Russes à soutenir tout candidat qui pourrait refuser à Poutine une part des voix.

L’opposant en exil Maxim Katz a déclaré sur YouTube que quelle que soit l’issue, la candidature de Nadejdin montre « qu’il y a une chose que nous savons à l’heure actuelle : les conversations sur l’apathie civique en Russie sont très loin de la réalité. Ce à quoi nous assistons n’est pas une apathie civique mais une famine civique – un énorme potentiel caché.

Certains analystes affirment que la montée du soutien à Nadejdin a surpris même le Kremlin, même si le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que « nous ne le considérons pas comme un rival ».

Les analystes estiment que le résultat des élections est joué d’avance et que Poutine restera au pouvoir pendant encore six ans. Mais certains suggèrent également qu’il s’agit d’un moment de véritable risque politique pour le Kremlin, qui doit projeter une aura de légitimité pour que le scrutin soit considéré comme une véritable compétition.

Pour que Poutine remporte une victoire convaincante, il a besoin que ses partisans se mobilisent et que ses détracteurs restent chez eux sans « lueur d’espoir », a déclaré Ekaterina Schulmann, politologue et chercheuse non résidente au Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin.

“C’est pourquoi Nadejdin pose un tel problème”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Il donne une ombre d’espoir.”

Les partisans de Nadejdin faisant la queue à Moscou et à Saint-Pétersbourg ont déclaré à l’AP que cela leur donnait la rare opportunité d’être avec des personnes partageant les mêmes idées et qui veulent un dirigeant différent de Poutine, 71 ans, qui dirige la Russie depuis 24 ans.

“J’ai compris que ce sont ces gens qui veulent changer le gouvernement actuel, et je veux en faire partie”, a déclaré Margarita, une étudiante de 28 ans qui a également refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles.

Jusqu’à présent, la Commission électorale centrale de Russie a approuvé trois candidats nommés par des partis représentés au Parlement qui soutiennent largement la politique du Kremlin : Nikolai Kharitonov du Parti communiste, Leonid Slutsky du Parti libéral-démocrate nationaliste et Vladislav Davankov du Parti du nouveau peuple. Kharitonov s’est présenté contre Poutine en 2004, terminant loin deuxième.

En décembre, les autorités ont interdit de voter Ekatarina Duntsova, une ancienne députée régionale qui avait appelé à la paix en Ukraine. La commission a cité des erreurs techniques dans ses documents.

Duntsova a été exclue probablement parce que les autorités « ne la connaissent pas et, selon leurs termes, elle est imprévisible. Et surtout, ils n’aiment pas les choses imprévisibles », a déclaré Schulmann.

Bien que certains prétendent que Nadejdin aurait secrètement obtenu l’approbation du Kremlin pour se présenter et serait considéré comme une sorte de candidat spoiler, il pourrait néanmoins être déclaré inéligible.

Il est apparu comme expert à la télévision russe et a même critiqué le conflit en Ukraine lors d’un talk-show sur la chaîne d’État NTV en septembre 2022 – un niveau de visibilité rare dont ne jouissent pas d’autres politiciens de l’opposition tels que Navalny et Vladimir Kara-Murza, tous deux. maintenant emprisonné.

Lors de cette comparution, Nadejdin a déclaré que Poutine avait été induit en erreur par les services de renseignement qui lui avaient apparemment dit que la résistance ukrainienne serait brève et inefficace.

Dans son entretien avec l’AP, Nadejdin a déclaré qu’il pensait avoir été autorisé à se présenter parce qu’il était une entité connue et qu’il n’avait pas spécifiquement critiqué Poutine.

Il a déclaré avoir rencontré Poutine avant de devenir président en 2000. Nadejdin a ajouté que, dans les années 1990, il était assistant du Premier ministre de l’époque, Sergueï Kirienko, aujourd’hui premier chef de cabinet adjoint de Poutine.

Schulmann a déclaré que même si les autorités pouvaient autoriser Nadejdin à se présenter, il s’agissait d’un « pari dangereux ».

“Je pense qu’ils lui couperont la parole à la prochaine étape lorsqu’il apportera ces signatures”, a-t-elle déclaré, suggérant que la Commission électorale centrale pourrait déclarer certaines d’entre elles invalides et l’exclure du scrutin. Elle a suggéré que les autorités pourraient également le menacer, lui et son équipe, de prison s’il exhortait ensuite ses partisans à protester.

Il s’agit des premières élections depuis que Poutine a annexé quatre régions ukrainiennes et des premières où le vote en ligne sera utilisé à l’échelle nationale. Les critiques suggèrent que ces deux événements constituent des opportunités de truquer les résultats en faveur de Poutine – ce que le Kremlin a nié.

Quel que soit le résultat réel, certains analystes et opposants politiques suggèrent que la vue de ceux qui font la queue dans le froid pour Nadejdin en dit long sur la Russie d’aujourd’hui que le vote lui-même.

Bien que Nadejdin ait indiqué qu’il pensait que l’équipe de Poutine ne l’avait pas initialement perçu comme un risque, « les administrateurs du Kremlin se trouvent désormais dans une position difficile », a-t-il déclaré.

S’il était à leur place, il a déclaré : « Je me demanderais maintenant : « Pourquoi l’avons-nous laissé faire ça ? »