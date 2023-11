Un chagrin d’amour alors que maman et son bébé reçoivent un diagnostic de cancer de stade 3 en quatre mois

Dans l’aile des enfants de l’hôpital de Stanford, Jaxson Huyn, deux ans, reçoit un traitement pour un cancer rare, tandis que dans une autre salle, sa mère, Donna, attend une chimiothérapie.

La famille, originaire de Californie, a reçu des nouvelles choquantes à deux reprises en l’espace de quatre mois, car la mère et le fils ont reçu successivement un diagnostic de cancer de stade 3.

Le mari de Donna, Ken, a dit Semaine d’actualités sur le double diagnostic qui a bouleversé leur monde.

“Je fais de mon mieux pour rester positif et fort”, a déclaré le joueur de 36 ans.

La famille de cinq personnes a vécu une année traumatisante. On peut voir Donna agenouillée à côté de son fils Ace, 7 ans, des jumeaux Kingston et Jaxson, maintenant 2 ans, et de son père Ken.

Ken Huynh/Ken Huynh



Le calvaire de la famille a commencé en octobre 2021 lorsque Jaxson et son frère jumeau, Kingston, sont nés prématurément à 25 semaines, pesant seulement 1 livre. Après une attente angoissante à l’USIN, les garçons sont finalement rentrés à la maison en février dernier.

Mais la joie de la famille fut de courte durée, puisqu’un an plus tard, ses parents remarquèrent que l’estomac de Jaxson avait gonflé et qu’il refusait de consommer quoi que ce soit. On lui a diagnostiqué de la constipation, mais son estomac est resté dur et gonflé pendant un mois.

“Jaxson a passé une radiographie et les médecins ont dit que son estomac contenait des selles supplémentaires et que nous ne devrions pas trop nous inquiéter”, a déclaré Ken.

À peu près au même moment, Donna, 35 ans, a remarqué trois bosses dans sa poitrine, mais on lui a dit qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter. Selon Médecine John Hopkins, certaines mères ont tendance à développer un canal lactifère bouché, qui ressemble à une grosseur dans le sein. Cela est généralement dû au fait qu’elle reste trop longtemps sans vider le lait de ses seins.

“Nous sommes allés chez le médecin pour les deux et on nous a d’abord dit que les grosses étaient probablement liées à sa grossesse et qu’ils allaient simplement les enlever”, a déclaré Ken.

L’estomac de Jaxson a commencé à enfler alors qu’il avait un peu moins de 18 mois. Les médecins ont d’abord pensé qu’il s’agissait de constipation.

Ken Huynh/Ken Huynh



L’attention de Donna était concentrée sur son fils, dont l’état empirait. Le 27 mai, un scanner et une radiographie ont révélé qu’il souffrait d’un cancer du foie de stade 3, connu sous le nom d’hépatoblastome. Selon l’hôpital pour enfants de Stanford, les bébés nés avec un faible poids à la naissance sont plus à risque.

“Après avoir découvert Jaxon, nous avons été dévastés. Nos cœurs étaient brisés”, a déclaré Ken.

Les bosses de Donna étaient au fond de leur esprit après avoir découvert le diagnostic de Jaxon, car elle ne présentait aucun autre symptôme de cancer.

“C’est ce qui fait peur”, a déclaré Ken. Elle a subi d’autres examens et une biopsie a révélé un cancer métastatique de stade 3. Il s’agit d’un cancer qui se propage de là où il a commencé à une partie éloignée du corps.

Ken a quitté son emploi de croupier de cartes de casino pour s’occuper de sa famille. “Je suis actuellement papa à temps plein 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et j’essaie de jongler avec les soins à apporter aux trois garçons”, a-t-il déclaré.

La grand-mère des enfants, âgée de 82 ans, les aide à s’occuper des enfants. Ici, on peut la voir à gauche, à côté de Jaxon, Ken et Donna.

Ken Huynh/Ken Huynh



En ces temps « extrêmement difficiles », sa mère de 82 ans aide à la garde des enfants de Kingston et de leur fils aîné, Ace, 7 ans.

“Ma mère est la plus forte de toute notre famille. Je suis l’un des huit enfants et elle a pris soin de nous tous après que notre père a perdu son combat contre le cancer quand j’avais 12 ans.

“Ma mère m’aide avec toutes les petites choses comme leur préparer à manger, les nourrir et les mettre au lit”, a déclaré Ken.

Jaxon a été opéré le 2 octobre et reçoit une chimiothérapie trois fois par mois. Quatre-vingts pour cent de son foie ont été retirés par les médecins, ainsi que la tumeur.

Le tout-petit récupère actuellement à la maison avec sa famille, mais à partir de la semaine prochaine, il subira deux autres cycles de chimiothérapie.

Jaxson et son père à l’hôpital avant son opération. Aujourd’hui, il se retrouve avec une énorme cicatrice sur le ventre après que les médecins ont retiré la tumeur et la majeure partie de son estomac.

Ken Huynh



“Depuis l’opération, Jaxson est plus actif et plus heureux. Il apporte beaucoup de joie à la famille, c’est un enfant tellement fort !” dit Ken.

Le foie possède la plus grande capacité de régénération de tous les organes du corps, selon la clinique Mayo. On a dit à la famille que le foie de Jaxson devrait mettre quatre à six semaines à repousser.

Pendant ce temps, Donna a commencé une chimiothérapie et une radiothérapie le 10 octobre dans le même hôpital.

Les parents passaient la nuit à tour de rôle avec Jaxson, mais Donna a été hospitalisée le 25 octobre lorsque le port de chimiothérapie a été infecté et qu’un caillot de sang a été découvert dans son cou.

“Les médecins sont inquiets au cas où l’infection se propagerait, ce qui pourrait être très dangereux, c’est pourquoi elle a fait une pause pour la chimiothérapie jusqu’à ce que les résultats reviennent négatifs”, a déclaré Ken.

“Donna a été très ennuyée ces derniers temps car elle traverse tant de choses, mais elle a toujours beaucoup de foi et de confiance en notre Dieu et sait que tout arrive pour une raison.”

L’épreuve a été incroyablement dure pour la famille à bien des égards, et ils n’ont eu d’autre choix que de créer une page GoFundMe. La page compte actuellement plus de 46 000 $ de dons.

“Le processus de rétablissement de Jaxson et de Donna sera un processus long et continu, avec beaucoup d’incertitudes, mais la famille Huynh est forte, positive et priante”, peut-on lire.

Ken reste optimiste. “Chaque jour est dur, mais voir leurs sourires me donne la force de continuer”, a-t-il déclaré.

“Il est essentiel de rester fort et patient. Les moments difficiles ne durent pas éternellement.”

Bien que Jaxon et Donna n’aient pas le même cancer, il peut être héréditaire, le cancer du sein, des ovaires, colorectal et de la prostate étant le plus répandu, transmis par les gènes.

Le Dr Richard Chen est médecin-chef de Personalis, une société de génomique du cancer basée à Menlo Park, en Californie.

“Il est en effet possible qu’une prédisposition à certains types de cancer soit héréditaire”, a-t-il déclaré. Semaine d’actualités.

“Cela est généralement dû à des mutations héréditaires dans des gènes spécifiques qui peuvent augmenter le risque de développer un cancer. Pour le cancer du sein, les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 sont les plus connues, mais il existe d’autres gènes qui peuvent également contribuer au risque. Pour le cancer du foie, la composante génétique est moins souvent évoquée, mais il peut exister des syndromes génétiques ou des mutations susceptibles d’augmenter le risque.

Chen encourage les parents ayant des antécédents familiaux de cancer à subir des tests génétiques avant de concevoir.

“Ces tests peuvent identifier des mutations héréditaires dans des gènes connus pour être associés à un risque accru de cancer”, a-t-il déclaré.

Le Dr Chen, qui a également fait partie du corps professoral clinique de la faculté de médecine de l’université de Stanford, a ajouté : « Il est important de se rappeler que même s’il existe une composante héréditaire, toutes les personnes porteuses d’une mutation génétique ne développeront pas un cancer. jouent un rôle important dans le développement de nombreux cancers. Le conseil et les tests génétiques peuvent fournir des informations précieuses et aider à guider les individus et les familles dans la gestion de leur risque de cancer.

Y a-t-il un problème de santé qui vous inquiète ? Faites-le nous savoir via [email protected]. Nous pouvons demander conseil à des experts et votre histoire pourrait être présentée sur Newsweek.