Un certain soulagement pour les résidents alors que l’ordre d’évacuation a été réduit en raison d’un feu de forêt près d’Osoyoos, en Colombie-Britannique

Des centaines de personnes sont autorisées à rentrer chez elles à Osoyoos, dans le sud de la Colombie-Britannique, après que les vents ont repoussé un incendie de forêt qui a menacé la ville au cours du week-end.

La ville a enduré une nuit terrifiante samedi après que l’incendie d’Eagle Bluff a traversé la frontière avec les États-Unis et a déferlé sur les collines surplombant Osoyoos.

Cependant, Environnement Canada prévoit des vents allant jusqu’à 20 kilomètres à l’heure soufflant du nord-ouest tout au long de la journée – la bonne direction pour éloigner les flammes de la ville.

Le ciel au-dessus d’Osoyoos était visiblement plus clair lundi matin, plus proche de sa teinte de bleu habituelle après avoir été une étrange teinte d’orange fumé dimanche.

Erick Thompson du district régional d’Okanagan Similkameen a déclaré lundi après-midi lors d’un briefing prévu pour les médias et les membres du public qu’il y avait maintenant 192 propriétés sous ordre d’évacuation, contre 732.

Mais plus de 2 600 maisons sont sous alerte d’évacuation et leurs résidents doivent être prêts à partir à court terme.

REGARDER : Certaines personnes ont été autorisées à retourner chez elles à Osoyoos : Les vents éloignent le feu d’Osoyoos, en Colombie-Britannique, mais l’incendie menace toujours la ville Il y a un optimisme prudent à Osoyoos, en Colombie-Britannique, car les vents aident à éloigner le feu de forêt d’Eagle Bluff de la ville. Un ordre d’évacuation a été levé pour beaucoup, mais les habitants sont avertis de rester vigilants.

Thompson a souligné la nécessité pour les gens de « rester vigilants et d’être préparés » alors que les équipes continuent de concentrer leurs ressources sur le flanc est de l’incendie, là où il est le plus proche de la ville.

L’incendie s’étend actuellement sur 14,5 kilomètres carrés du côté canadien de la frontière, ce qui représente une augmentation par rapport à dimanche, date à laquelle il aurait été d’environ neuf kilomètres carrés. Les vents seront probablement un facteur majeur dans la bataille, mais les dernières prévisions offrent un peu d’espoir.

Les vents ont été un facteur clé dans la bataille pour sauver Osoyoos, Environnement Canada appelant à des vents du nord-ouest jusqu’à lundi avant que des rafales de 20 kilomètres à l’heure ne devraient s’atténuer en fin de journée.

Shaelee Stearns, responsable de l’information du BCWS, a déclaré que les équipages surveillaient de près la situation tout au long de la journée et que 50 pompiers, ainsi que le soutien aérien, s’efforçaient de contenir l’incendie.

Un bombardier à eau survole une maison à Osoyoos, en Colombie-Britannique, alors que le feu de forêt d’Eagle Bluff continue de brûler à proximité. (Jesse Winter/Reuters)

Stearns a déclaré lundi que la levée d’une partie de l’évacuation pouvait être considérée comme « un bon progrès ».

Osoyoos compte environ 5 000 habitants, mais elle est gonflée en été par les visiteurs qui viennent profiter du lac et des environs de la ville.

Lundi, Thompson a rappelé aux propriétaires de bateaux de rester hors de l’eau pour donner à l’avion de la place pour travailler.

« Si vous le pouvez, restez à l’écart du lac Osoyoos », a-t-il déclaré.

L’état d’urgence local reste en vigueur. La mairesse d’Osoyoos, Suzan McKortoff, a également rappelé aux résidents lundi que restrictions d’eau sont toujours en place.

La cote de danger des incendies de forêt tombe ailleurs

L’incendie d’Eagle Bluff est l’un des plus de 350 incendies actifs dans la province, selon le BC Wildfire Service, avec un peu moins de 200 classés comme incontrôlables et 14 classés comme des incendies notables qui sont soit très visibles, soit constituent des menaces potentielles pour le public. sécurité.

La lutte pour sauver Osoyoos a eu lieu malgré la forte baisse du niveau de danger des incendies de forêt au cours des dernières semaines en raison de la pluie et du temps plus frais dans la plupart des régions de la Colombie-Britannique, à l’exception des coins sud et sud-est.

Des enfants se sont assis sur le toit d’un camion pour observer les efforts de lutte contre les incendies à Osoyoos, en Colombie-Britannique, dimanche, alors que la fumée des flammes à l’extérieur de la ville rendait le ciel orange. (Jesse Winter/REUTERS)

Cela a incité les responsables du Prince George Fire Centre, représentant le quart nord-est de la province, à annoncer leur intention de lever l’interdiction des feux de camp dans cette région, mais la décision a été annulée peu de temps après.

« Après un examen plus approfondi et avec la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique, nous avons pris la décision que l’interdiction de catégorie 1 restera en vigueur », a déclaré dimanche le service des incendies de forêt dans un article sur les réseaux sociaux.

« La décision de mettre en œuvre ou d’annuler une interdiction des feux de camp est basée sur la science. Cependant, alors qu’un niveau élevé d’activité se poursuit dans la province, nous voulons nous assurer que tout le personnel des incendies de forêt répond aux incendies de forêt actuels et potentiels d’origine naturelle », a déclaré le message. .

REGARDER | Une vidéo accélérée montre la croissance des incendies de forêt au sud d’Osoyoos: Une vidéo accélérée montre la croissance des incendies de forêt au sud d’Osoyoos, en Colombie-Britannique Le feu de forêt d’Eagle Bluff s’est propagé à travers la frontière canado-américaine et a conduit à des ordres d’évacuation dans le sud de l’intérieur. (Crédit : Andrew Pace)

Pendant ce temps, un pompier a été tué avant le week-end alors qu’il combattait l’incendie massif de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique – le deuxième décès de ce type ce mois-ci dans la province et le quatrième au Canada au cours d’une saison des incendies record.

La police a déclaré que le pompier contractuel de l’Ontario est décédé après que son VTT lourd s’est renversé sur une route de gravier escarpée, quelques semaines seulement après que Devyn Gale, 19 ans, a été mortellement frappé par la chute d’un arbre près de Revelstoke, en Colombie-Britannique.

Les résidents sont invités à consulter Site Web RDOS pour des mises à jour sur les changements apportés aux ordres d’évacuation et aux alertes et Voyons ! Application d’alerte pour recevoir des notifications d’urgence.