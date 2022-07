Un certain intérêt pour l’ancien bâtiment de l’école – Shaw Local

OREGON – Il y a eu un certain intérêt pour l’ancien lycée David L. Rahn à la suite de la décision du conseil scolaire de l’Oregon le mois dernier de solliciter des offres pour vendre le bâtiment et sa propriété environnante.

“Deux hommes différents se sont promenés dans le bâtiment et un autre a demandé un paquet”, a déclaré lundi soir le surintendant de l’Oregon, Tom Mahoney, aux membres du conseil d’administration. “Nous savons avec certitude que nous en avons eu au moins trois avec un certain intérêt pour le bâtiment.”

Mahoney a déclaré que les représentants qui envisagent de créer un collège dans la région ont également exprimé leur intérêt pour le bâtiment.

“Ils vont faire une promenade en août”, a déclaré Mahoney.

Les responsables de l’école ont voté à l’unanimité en juin pour lancer le processus de 60 jours pour rechercher des offres pour vendre le bâtiment après que le Mt. Morris Village Board a rejeté la propriété du bâtiment scolaire de 1952 qui était le Mt. Morris High School. L’école est devenue le collège lorsque les deux districts se sont joints au début des années 1990.

Un avis de vente doit être publié 3 semaines avant l’ouverture des plis. “Si aucune offre n’est reçue, nous pouvons embaucher un courtier immobilier ou le démolir”, a déclaré Mahoney en juin.

Les administrateurs du village de Mt. Morris ont recommandé en juin que le conseil scolaire reconsidère la poursuite de toute disposition du bâtiment pendant une période de 2 à 3 ans.

Le 22 février, les membres du conseil scolaire ont voté 4 contre 2 pour fermer le DLR à la fin de l’année scolaire 2021-22, malgré les appels des responsables et des résidents de Mt. Morris à garder l’école ouverte.

Les élèves de septième et de huitième année fréquenteront l’Oregon High School, située à 5 miles à l’est de l’Oregon, à partir de cet automne.

DLR était la dernière école restante à Mt. Morris. Le district scolaire de Mt. Morris a fusionné avec le district scolaire de l’Oregon pour des raisons financières.

Mahoney a d’abord proposé de fermer le DLR en mai 2021, citant la baisse des inscriptions dans tout le district et l’augmentation des coûts de maintenance au DLR comme raisons de le faire.

“Nous continuons de croire que cette décision est erronée, à courte vue et n’est pas dans le meilleur intérêt des étudiants, du personnel et des familles du district”, a déclaré Labash dans une déclaration écrite il y a deux semaines. “La disposition immédiate du bâtiment par vente, transfert ou démolition éliminera un filet de sécurité essentiel, si de graves problèmes devaient survenir à la suite de cette décision.”

Un comité consultatif, formé avant le vote final du conseil scolaire, a fait valoir que les informations qu’il avait contestées l’évaluation de Mahoney de l’état physique du bâtiment et a également fait valoir que le district scolaire n’avait pas besoin de fermer l’école pour des raisons financières.

Une visite guidée du bâtiment a été offerte au public le 3 juillet.

Lundi, Bruce Obendorf, ancien membre du conseil scolaire et résident de Mt. Morris, a remercié le conseil d’avoir ouvert l’école au public pour la promenade.

“Merci d’avoir donné aux anciens élèves de l’école secondaire Mt. Morris l’occasion de voir le bâtiment”, a-t-il déclaré. «Cela signifiait quelque chose pour eux de retourner dans ce gymnase et de s’en souvenir. Je vous remercie de permettre aux gens de faire cela.

Dans le cadre du processus d’appel d’offres, les offres doivent être soumises dans une enveloppe scellée intitulée “Offre pour l’immobilier du district scolaire” avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du soumissionnaire affichés à l’extérieur de l’offre. Les offres doivent être remises le 9 août à 15 h, au bureau administratif du district, 206 S. 10th Street, Oregon, IL 61061.

Les soumissions seront ouvertes et lues à haute voix le 9 août, à 15 h, au bureau administratif du district. L’attribution de l’offre, le cas échéant, sera faite par le Board of Education le 15 août à 18h30, ou à toute date ultérieure que le Board pourra déterminer.

Un dossier d’information du soumissionnaire est disponible au bureau de district et sur le site Web du district, www.ocusd.net. Le paquet contient les termes et conditions de la vente, un formulaire de soumission, un modèle de contrat de location, un modèle de contrat d’achat immobilier, une enquête ALTA et un engagement d’assurance titres pour le bien immobilier.

Toute question relative à la vente du bien immobilier doit être envoyée par e-mail à Mahoney à [email protected] Les demandes doivent être soumises avant 15 h le 5 août.

La propriété est disponible aux enchères par une offre scellée sans prix de vente minimum.

“La fermeture du bâtiment du David L. Rahn Junior High School a été une décision difficile à prendre, mais nous savons que c’est juste pour nos étudiants, nos contribuables et notre communauté OCUSD220”, a déclaré Mahoney dans un communiqué de presse. «Cela a ouvert les portes à de nouvelles opportunités pour les élèves du secondaire junior cet automne, comme la possibilité de suivre des cours d’espagnol et d’agriculture ainsi que d’offrir des cours supplémentaires d’informatique et d’études sociales. Nous sommes également ravis d’annoncer que FFA sera désormais disponible pour nos élèves du premier cycle du secondaire.

La réaffectation du David. La propriété de L. Rahn Junior High School peut offrir des opportunités de croissance au village de Mt. Morris grâce à des investissements dans de nouvelles entreprises, indique également le communiqué.