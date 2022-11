Un cerf s’introduit dans la maison de retraite de New York dans une vidéo virale, voici ce qui s’est passé ensuite

Plusieurs occurrences d’animaux pénétrant par effraction dans des zones résidentielles, des lieux publics et même des bâtiments d’entreprise font souvent la une des journaux. Des serpents aux léopards, des vidéos de divers animaux font surface en ligne, ce qui fait réfléchir les gens sur leur habitat perdu en raison de l’urbanisation croissante.

Alors que la plupart de ces clips qui deviennent viraux présentent des cas inquiétants de dommages causés par eux, d’autres montrent simplement que les créatures trouvent leur chemin perdu vers les jungles voisines. C’est le cas dans une récente vidéo virale où un cerf fait irruption dans une maison de retraite de New York, pour s’en sortir en brisant les fenêtres du centre de réadaptation.

Le mâle à six points s’est écrasé à travers une fenêtre du service de réadaptation du Wells Nursing Home à Johnstown, New York. Le grand cerf s’est retrouvé piégé dans la salle de physiothérapie vide et a semblé sauter et frapper les miroirs alors qu’il luttait pour trouver son chemin. Les murs transparents en miroir semblaient confondre l’animal qui avait l’air pétrifié dans le clip filmé par le directeur de l’établissement, Bill Betts. “J’étais dans un autre bureau et je me suis dit:” J’ai besoin de mon téléphone portable “, car personne ne va croire qu’il y avait un dollar à six points qui sautait là-dedans”, a déclaré Betts. Cependant, l’administrateur Neal Van Slyke a mentionné que le cerf était à l’intérieur du bâtiment pendant environ dix minutes. Après quoi, il s’est échappé de la maison de retraite en brisant les vitres. Heureusement, aucune victime n’a été signalée au centre car il n’y avait personne autour pendant le chaos.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Betts a ajouté: « Vous pouvez en rire maintenant. Mais à l’époque, Dieu merci, il n’y avait personne dans le service – pas de résidents, pas de patients. Pendant ce temps, le Wells Nursing Home a repris ses activités quelques jours après que les fenêtres brisées ont été réparées par les autorités pour éviter de tels événements à l’avenir.

