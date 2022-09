Un cerf saute par-dessus une voiture en mouvement, les internautes appellent cela une “évasion étroite”

Une vidéo d’un cerf sautant par-dessus un appel en mouvement a été diffusée sur Internet et est devenue virale. La vidéo bizarre montre parfaitement l’appel rapproché d’un conducteur avec un cerf. Téléchargée par le cinquième district de la police de l’État du Michigan sur Twitter, la vidéo capture parfaitement trois cerfs sprintant sur une route la nuit. « L’automne est arrivé, avec cela vient la tristement célèbre augmentation des traversées. Regardez ici en tant que Tpr. Anderson rencontre un petit troupeau et utilise un freinage rapide pour éviter tout contact », lit la légende de la vidéo. Il dit en outre : « Rappel : si un cerf croise votre chemin, appliquez un freinage contrôlé ; dirigez-vous tout droit; ne dévie pas.

Capturée à la caméra, la vidéo est une évasion étroite pour un conducteur conduisant devant la voiture de police. Regardez par vous-même :

#DeerLeapsOverCar

L’automne est arrivé, avec qui vient la tristement célèbre augmentation des traversées. Regardez ici en tant que Tpr. Anderson rencontre un petit troupeau et utilise un freinage rapide pour éviter le contact. Rappel : si un cerf croise votre chemin, appliquez un freinage contrôlé ; dirigez-vous tout droit; ne dévie pas. pic.twitter.com/5NtQ6KBe5o – MSP Cinquième District (@MspSouthwestMI) 22 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 3,3 000 vues. “Regardez cela plusieurs fois et vous verrez le cerf nettoyer la voiture devant la voiture du soldat”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Ce cerf a définitivement écrit en athlétisme.” On peut également voir des Tweeples retweeter la vidéo avec leur propre légende.

Pendant ce temps, plus tôt, un match de football dans l’État de Washington aux États-Unis a dû être interrompu lorsque des invités non invités ont envahi le terrain. Non, ce n’est pas un farceur qui a voulu interrompre le match mais toute une famille de cerfs s’est présentée au sol pendant le match.

L’incident amusant a été capturé dans une vidéo qui est ensuite devenue virale après avoir été partagée en ligne. Téléchargé sur Instagram, le clip montre un cerf courant sur le terrain de football sous le regard surpris des joueurs. Bientôt, un autre cerf entre dans le cadre et joue joyeusement avec l’autre faon. Alors que la caméra fait un zoom arrière, il devient évident qu’une famille de trois cerfs s’est rendue sur le terrain et passe un bon moment.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici