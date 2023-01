Un cerf Sambar est sauvé après s’être échoué dans une maison de Katni, dans le Madhya Pradesh

Il n’est pas rare que des animaux s’égarent dans la civilisation humaine alors que la majeure partie de leur habitat est déjà menacée. Un cerf sambar a vécu quelque chose de similaire lorsqu’il a erré dans une maison à Katni, Madhya Pradesh. Heureusement, il a été sauvé par le Département des forêts, mais pas avant que les gens n’aient afflué pour l’apercevoir. L’officier du Service forestier indien, Gaurav Sharma, a partagé une photo et des clips du cerf qui avait capté l’attention de tant de gens. Dans le claquement de doigts, on le voit nonchalamment debout à l’intérieur d’une maison. Un clip a capturé comment le cerf était attaché dans un filet alors que les gens se rassemblaient pour le voir. Un autre clip montrait une grande foule rassemblée autour de la maison où l’animal a été repéré. Découvrez le fil de tweets ici:

Ce Sambar est devenu célèbre aujourd’hui. Environ 1000 personnes ont été témoins de son sauvetage d’une maison par RO Vivek Jain et son équipe à Vijayraogarh, Katni [1/2] pic.twitter.com/v5z5ZMdimb— Gaurav Sharma, IFS (@GauravS_IFS) 21 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont été tout aussi intrigués par le cerf Sambar, connu pour sa nature docile. Un utilisateur de Twitter a partagé son opinion sur le cerf qui s’éloigne si près de la civilisation humaine. “Je pense qu’il est venu à la recherche de la région où vivaient ses ancêtres”, a écrit l’utilisateur.

தன் மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த பகுதியை தேடி வந்துள்ளது என எண்ணுகிறேன் எண்ணுகிறேன் – Viviyan Richards M (@mviviyanrichard) 22 janvier 2023

Un autre utilisateur semblait plutôt incertain de la méthode par laquelle le cerf était sauvé. Ils ont partagé leur expérience de rencontre avec la créature et se sont demandé si une autre approche était possible. L’utilisateur a tweeté : « Avait-il besoin de tant de drame pour un animal docile comme le Sambar ? Un agent forestier aurait-il pu non seulement l’attirer avec quelques repas et l’avoir conduit à un camion pour le déplacer ? J’ai rencontré plusieurs cerfs dans l’IIT / M et je n’en ai jamais vu un seul être agressif.

Fallait-il autant de drame pour un animal docile comme le Sambar ? Un agent forestier n’aurait-il pas pu simplement l’attirer avec quelques repas et le conduire à un camion pour le déplacer ? J’ai rencontré plusieurs cerfs dans l’IIT / M et je n’en ai jamais vu un seul être agressif. – CR Venkataraman (@venkatcr) 24 janvier 2023

Ce n’est pas la première fois qu’un cerf Sambar se promène près des humains. Dans un cas similaire, un cerf Sambar sauvage a été aperçu s’approchant d’un restaurant local au Kerala. Alors que la créature observait son environnement, un homme âgé lui offrit de la nourriture. Il accepte la nourriture mais rejette l’offre de thé d’un autre homme. Jetez un oeil au clip partagé sur Twitter:

Si Sambar va à l’hôtel local, qu’est-ce qu’ils offriront ? pic.twitter.com/zMJOuWYWIZ— Dr Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) 18 novembre 2022

Le cerf Sambar est connu pour être le plus grand cerf oriental. La créature est presque toujours en mouvement, plus active au crépuscule et la nuit. Comme la plupart des cerfs, leur premier instinct est aussi de se figer lorsqu’ils sont dérangés, mais cette espèce affrontera les prédateurs avec des aboiements et des piétinements d’alarme sonores.

