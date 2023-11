Un cerf mulet capturé dans l’unité de chasse 32A est testé positif à la maladie débilitante chronique

Idaho Fish and Game a récemment reçu des résultats de tests confirmant un cas positif de maladie débilitante chronique chez un cerf mulet récolté à environ 7 miles au sud de New Meadows dans l’unité de gestion du gibier 32A. Il s’agit du premier cas connu de MDC en dehors de l’unité 14 au nord de Riggins, où la maladie a été détectée pour la première fois dans l’Idaho à l’automne 2021.

Fish and Game aimerait obtenir autant d’échantillons que possible d’animaux de l’unité 32A et des unités adjacentes pour tenter de déterminer l’étendue de la maladie dans cette zone. Fish and Game demande que tous les chasseurs participant à des chasses au cerf ou au wapiti encore ouvertes dans les unités 32A, 22, 23, 24 et 32 ​​fassent tester leur animal capturé pour la maladie. Les chasseurs peuvent apporter les têtes de cerfs et de wapitis capturés à n’importe quel bureau régional de pêche et de gibier pour un échantillonnage ou obtenir des instructions au idfg.idaho.gov/cwd sur la façon de retirer les ganglions lymphatiques eux-mêmes et de les soumettre à un prélèvement.

Il s’agit du premier cas positif de MDC pour la saison de chasse d’automne 2023, mais d’autres échantillons sont actuellement au laboratoire et les résultats de ces tests arriveront en novembre et décembre.

“C’est une situation malheureuse, mais c’est pourquoi nous testons cette maladie dans tout l’État”, a déclaré Jim Fredericks, directeur de Fish and Game. “Si c’est dans le paysage, nous voulons savoir où, et nous comptons sur les chasseurs pour fournir des échantillons afin que nous puissions le tester et continuer à limiter la propagation de cette maladie.”

Fish and Game demande également aux gens de signaler tout cerf ou wapiti tué sur la route dans le corridor de l’autoroute 95 entre Riggins et Weiser, ainsi que tout cerf ou wapiti qui semble malade. Les gens peuvent appeler le bureau régional de Nampa au (208) 465-8465 ou le bureau régional de McCall au (208) 634-8137 pour signaler. Les gens peuvent également utiliser le Page Web de rapports sur les accidents de la route.

La maladie débilitante chronique est une maladie neurologique contagieuse et mortelle qui touche les cerfs, les wapitis et les orignaux. Il n’existe aucun remède contre la MDC, aucun test vivant fiable pour les animaux sauvages et aucun vaccin contre la MDC. On le trouve dans 31 États et quatre provinces canadiennes, y compris tous les États voisins à l’est de l’Idaho. La maladie affecte le cerveau des animaux infectés et les symptômes comprennent une salivation excessive, une tête et des oreilles tombantes, des tremblements, un poids corporel extrêmement faible et un comportement inhabituel, comme ne montrer aucune peur des humains et un manque de coordination.

La détection de la maladie dans l’unité 32A sera probablement gérée différemment de la détection de la MDC en 2021 dans l’unité 14, car la plupart des cerfs mulets migrent hors de l’unité 32A au début de novembre et se dispersent dans les aires d’hivernage à basse altitude dans les unités environnantes.

“Cette situation est considérablement différente de celle de l’unité 14 pour cette raison”, a déclaré Fredericks. « Dans la région de Slate Creek, au nord de Riggins, la plupart des animaux restent à proximité toute l’année, mais les schémas de migration et les aires d’hivernage des cerfs où cet animal particulier a été capturé sont plus complexes. La plupart des animaux ont déjà quitté la partie nord de l’unité 32A et ne reviendront qu’au printemps. »

La Fish and Game Commission tient une réunion régulière les 15 et 16 novembre à Lewiston où elle fera le point sur la situation.