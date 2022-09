Un cerf essaie d’entrer dans une voiture sur une route déserte, voici ce qui s’est passé ensuite

Vous avez probablement tous vu des cerfs, qui sont plutôt timides et fuient les humains. Aujourd’hui, nous avons une leçon importante pour vous tous. Si vous roulez en forêt, vous croiserez peut-être un animal sauvage qui s’est échappé de la forêt et qui est maintenant sur la route ! C’est souvent un risque sur les autoroutes qui traversent des bois.

Une vidéo a fait surface sur les plateformes de médias sociaux et montre un cerf essayant d’entrer dans la voiture.

Légendez ceci svp pic.twitter.com/NiBopjidxx — Vidéos vicieuses (@ViciousVideos) 27 septembre 2022

Dans la vidéo, sur une route déserte la nuit, un cerf arrive en courant de la zone boisée et tente d’entrer dans la voiture garée sur la route. La porte de la voiture était restée ouverte, il a donc facilement grimpé à mi-chemin, mais une personne à l’intérieur lui a donné un coup de pied et l’a poussé dehors. Dès que le cerf tombe, il s’enfuit et une autre personne ferme la porte.

Top showsha vidéo

Cette vidéo a reçu plus de 32 000 vues et beaucoup ont commenté la vidéo. Un utilisateur a déclaré que la personne essayait d’emmener le cerf avec lui, mais il a ensuite vu qu’il était venu devant la caméra, alors il l’a chassé. L’un d’eux a plaisanté en disant qu’il semblait que le cerf prétendait que c’était sa voiture.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici