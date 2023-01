Un cerf au visage gelé est sauvé par deux randonneurs, une vieille vidéo devient virale sur Reddit

La tempête de bombes qui a tué des dizaines de personnes aux États-Unis au cours du week-end de Noël a continué d’infliger la misère dans de nombreuses régions des États-Unis et du Canada. Le froid extrême est surnommé le «blizzard du siècle» et a non seulement laissé les humains mais aussi les animaux souffrir. Une vidéo récente montrait le visage d’un cerf recouvert de neige et complètement gelé en raison des conditions météorologiques extrêmes. La vidéo non datée a été enregistrée par un randonneur qui a réussi à sauver l’animal effrayé.

La vidéo a été partagée sur Reddit hier et a capturé le visage du cerf recouvert de neige et sa bouche, ses yeux et ses oreilles complètement gelés. On pense que le cerf tentait d’utiliser sa tête pour chercher de la nourriture sous la neige, à cause de quoi le visage est recouvert de glace. Dans la vidéo, vous pouvez voir que dès que les randonneurs se sont rapprochés, le cerf effrayé s’est enfui. Cependant, les randonneurs n’étaient pas prêts à abandonner. Ils ont réussi à mettre la main sur l’animal et à enlever la glace de son visage. Juste après, l’animal s’est enfui. L’emplacement exact de la vidéo n’est pas encore connu.

La légende du message disait : “Deux randonneurs aidant un cerf avec sa bouche, ses yeux et ses oreilles complètement gelés en raison du froid extrême”.

Regardez la vidéo ici-

Le message a recueilli de nombreux commentaires, parmi lesquels beaucoup se sont demandé comment seul le visage du cerf s’était figé. Un utilisateur a demandé : « Comment diable cela est-il arrivé ? Pendant qu’il dormait, je suppose ? »

Un autre utilisateur a apprécié les efforts des randonneurs et a écrit: “Les humains sont des frères alors que la nature ne pardonne pas.” “Je me demande si les humains sont la seule espèce qui aide les autres animaux, par pure empathie. Je suis sûr que non, mais je pense vraiment que c’est une belle partie de l’humanité », a lu un autre commentaire.

« Pauvre cerf. Heureux qu’ils l’aient aidé. L’hiver est rude pour les animaux », a écrit un autre.

Que pensez-vous de la vidéo?

