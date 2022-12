Un cerf à trois pattes avec des lumières de Noël dans ses bois reçoit une aide humaine

Le département de la pêche et de la faune de l’Oregon est devenu un héros des vacances après avoir aidé un cerf inhabituel qui avait une mauvaise expérience de niveau Grinch avec les lumières de Noël.

Le mâle vit à Dallas, dans l’Oregon, et a été surnommé Tripod parce qu’il n’a que trois pattes. Récemment, il a eu besoin de l’aide des responsables de la faune après s’être emmêlé une guirlande lumineuse dans ses bois. “ODFW l’a lancé et a enlevé les lumières,” l’agence a tweeté cette semaine.

Ce mâle à 3 pattes surnommé Tripod par les habitants de Dallas, en Oregon, n’a pas été écrasé par un renne, mais s’est emmêlé dans les lumières alors qu’il décorait les couloirs comme un autre mâle récemment. ODFW l’a dardé et a enlevé les lumières. La blessure à la jambe est complètement guérie et le cerf semble se déplacer correctement. pic.twitter.com/x3m79Egt7Q – Département de la pêche et de la faune de l’Oregon (@MyODFW) 20 décembre 2022

ODFW a publié plusieurs photos du cerf. Une image le montre debout avec les lumières qui pendent de sa tête. Un autre le montre tranquillisé avec un denim couvrant son visage alors qu’un responsable de la faune enlève les lumières des bois.

La situation difficile du mâle n’était pas un incident isolé. En novembre, Les responsables de l’ODFW ont aidé un autre cerf avec le même problème.

Très bien vous tous Clark Griswolds. Nous savons que vous aimez décorer pour Noël, mais c’est tout simplement trop loin. Heureusement, ce mâle a été libéré de ses décorations hier et a continué son petit bonhomme de chemin. pic.twitter.com/nbrnvxvESG – Département de la pêche et de la faune de l’Oregon (@MyODFW) 1 décembre 2022

“Les mâles frottent leurs bois sur les arbres, les buissons et d’autres objets en septembre pour se débarrasser du velours et pendant le rut d’octobre à la mi-décembre pour marquer leur territoire et montrer leur domination contre les autres mâles”, ODFW a écrit sur Facebook. “Si vous avez des cerfs qui fréquentent votre propriété, accrochez les lumières plus haut dans les arbres où les mâles ne peuvent pas y pénétrer.”

Les deux mâles ont peut-être eu des fins de bien-être, mais ce n’est pas toujours une histoire heureuse pour les animaux qui se font prendre par des objets allant des ficelles légères aux hamacs en passant par les filets de volley-ball. ODFW a répondu aux commentaires sur les mâles et les lumières sur Facebook, notant que certains animaux ne survivent pas s’ils sont trop accrochés et sont incapables de manger, de boire ou d’échapper aux prédateurs.

L’histoire de Noël du mâle à trois pattes met en évidence un inconvénient potentiel des décorations festives, mais cela vaut la peine de célébrer la résilience de Tripod et les humains qui l’ont aidé.