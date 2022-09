Un “ cercle d’apprentissage ” gratuit pour les femmes propriétaires de terres agricoles est prévu mercredi au McHenry County College – Shaw Local

Une opportunité éducative pour les femmes qui possèdent ou gèrent des terres agricoles est en préparation mercredi au McHenry County College, a déclaré la Land Conservancy of McHenry County.

Le cercle d’apprentissage aura lieu mercredi de 9 h à 14 h au Centre d’apprentissage agraire du McHenry County College, 8900 Route 14 à Crystal Lake.

Le cercle d’apprentissage se concentrera sur des sujets tels que l’éducation agricole, l’extension des saisons, la production de cultures fruitières et l’établissement de plantations de pollinisateurs. Il mettra également en évidence les programmes du Centre d’apprentissage agraire et du département d’horticulture du McHenry County College.

Près de la moitié de toutes les terres agricoles de l’Illinois appartiennent ou sont détenues en copropriété par des femmes, et de nombreuses femmes gèrent désormais elles-mêmes les terres agricoles, selon le nouveau communiqué de la Land Conservancy of McHenry County.

Cet événement est conçu pour offrir aux femmes l’occasion de rencontrer d’autres propriétaires fonciers, de partager leurs succès et leurs défis agricoles, de discuter des objectifs de leurs terres et d’obtenir des conseils et une assistance technique, indique le communiqué.

Il est ouvert aux femmes de tous niveaux d’expérience, qu’elles gèrent activement une ferme, qu’elles en aient récemment hérité ou qu’elles souhaitent apprendre à gérer une exploitation.

Les participants peuvent s’inscrire en ligne https://conservemc.org/learning-circle-for-women-farmland-owners-sept-21/ ou envoyez un courriel à chodge@conservemc.org.