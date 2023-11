Un centre technologique espagnol pour tester le système de propulsion d’Eurodrone

MILAN — Airbus a embauché un centre technologique espagnol pour participer aux essais au sol du système de propulsion de l’Eurodrone, marquant la première étape vers un éventuel vol d’essai de la plateforme.

Dans le cadre de cet accord, l’Institut national de technologie aérospatiale, ou INTA, soutenu par le ministère espagnol de la Défense, réalisera des essais au sol pour permettre l’intégration et la croissance du système de propulsion Eurodrone.

Le programme Eurodrone, destiné à produire un grand drone de fabrication européenne, implique les gouvernements italien, espagnol, allemand et français ainsi que les entrepreneurs Leonardo, Dassault Aviation et Airbus Defence and Space.

“Dans le cadre de son programme de travail, Airbus Defence and Space en Espagne livrera à l’INTA la centrale électrique composée d’un moteur, d’une nacelle et d’un système de montage du moteur, assemblés dans ses installations de Séville”, a écrit un porte-parole de la société dans un e-mail adressé à la Défense. Nouvelles le 9 novembre.

Le programme Eurodrone a rencontré des retards et des défis importants depuis son lancement il y a près de dix ans. Néanmoins, cet effort a reçu un financement de plus de 107 millions de dollars du programme européen de développement industriel de la défense géré par l’UE en 2021.

L’année dernière, en un sondage menée par la coopérative de journalisme transfrontalière Investigate Europe, il a été demandé aux 23 autres membres de l’Union européenne s’ils envisageraient d’acheter l’Eurodrone une fois qu’il serait opérationnel. Selon l’organisation journalistique, aucun des dix gouvernements qui ont répondu n’a montré de volonté réelle ou aucune intention de rejoindre le programme ou d’acheter la future plateforme.

“Quatre États membres rejettent le projet, six attendent de prendre une décision et le ministère portugais de la Défense a répondu de la même manière que ceux des Pays-Bas et du Danemark, selon lequel il n’y avait aucune manifestation d’intérêt de la part des forces armées”, révèle l’enquête.

L’année dernière également, la France a réaffirmé son intention d’acheter au total six Eurodrones, dont quatre sont déjà en commande. L’objectif du gouvernement est de remplacer progressivement sa flotte de drones Reaper, qui devrait prendre sa retraite après 2030.

Pour l’instant, l’Eurodrone ne devrait pas entrer en service avant 2030.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour le 10 novembre pour refléter le fait que le groupe des pays Eurodrone comprend l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France.