Un centre semblable à une prison met l’accent sur la réponse du Royaume-Uni aux migrants

LONDRES (AP) – Derrière des clôtures en fil de fer dans le sud-est de l’Angleterre, des enfants agitent les bras et chantent «liberté» pour attirer l’attention des gens de l’autre côté. Une jeune fille jette une bouteille avec un message à l’intérieur. “Nous avons besoin de votre aide. S’il vous plaît, aidez-nous », lit-on dans la note.

Les enfants font partie des milliers de personnes détenues dans des conditions dangereusement surpeuplées dans un aéroport fermé servant de centre de traitement pour les migrants récemment arrivés sur les côtes britanniques après avoir traversé la Manche dans de petits bateaux. La situation là-bas a relancé un débat houleux sur le traitement réservé aux demandeurs d’asile par le gouvernement conservateur britannique.

Situé sur le site d’une ancienne base de l’armée de l’air britannique qui a eu une courte vie en tant qu’aéroport civil de Manston, le centre du Kent a été conçu comme une installation de traitement à court terme abritant environ 1 600 nouveaux arrivants. Jusqu’à 4 000 personnes y séjournaient à un moment donné cette semaine, certaines auraient été détenues illégalement pendant un mois ou plus.

Des inspecteurs indépendants du gouvernement ont déclaré avoir vu des familles dormir par terre dans des conditions semblables à celles d’une prison qui présentaient des risques d’incendie et de santé. Les inspecteurs ont mis en garde contre le risque d’épidémies après que des cas de gale, de diphtérie et d’autres conditions aient été signalés.

«Bienvenue au Royaume-Uni», lit-on dans le journal Metro, accompagné d’une photo en gros plan de jeunes enfants regardant derrière des clôtures métalliques.

Face à la pression sur la situation, la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a défendu la politique du gouvernement et a décrit le nombre croissant de migrants arrivant via la Manche comme “une invasion sur notre côte sud”. Son commentaire a suscité une condamnation généralisée.

Les conditions au centre du village de Manston ont mis en lumière des problèmes plus larges dans le système d’asile britannique, qui a du mal à faire face à un nombre record de traversées de petits bateaux à un moment où les autorités frontalières tentent d’éliminer un arriéré massif de réfugiés applications.

«Nous avons ce genre de tempête parfaite de plus de personnes à venir – dont le gouvernement a été averti – et ajouté au mélange, nous avons cette énorme liste d’attente d’environ 100 000 personnes qui ont demandé l’asile», a déclaré Jonathan Ellis, la politique et responsable des affaires publiques au Conseil britannique pour les réfugiés. “Il y a un manque de volonté politique, un manque d’orientation politique, et donc, (un manque de) les ressources associées pour vraiment s’attaquer à ce problème.”

Environ 40 000 personnes de pays tels que l’Iran, l’Afghanistan, l’Irak et l’Albanie ont traversé l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde dans des dériveurs et d’autres bateaux non navigables depuis le nord de la France jusqu’à présent cette année, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni.

C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré, et cela représente une augmentation exponentielle par rapport à 2018, lorsque seulement 299 migrants ont été détectés arrivant en Angleterre dans de petits bateaux sans autorisation, selon les données officielles. L’année dernière, il y en avait 28 536.

Des dizaines de personnes ont perdu la vie en tentant le passage, dont 27 qui sont mortes lorsqu’un bateau de contrebande bondé a chaviré en novembre 2021.

Braverman, qui est connue pour son approche intransigeante de l’immigration, a reproché aux gangs criminels de faciliter les passages et s’est concentrée sur ce qu’elle a qualifié de fausses revendications de certains de ceux qui cherchent refuge.

Elle a dit aux législateurs au Parlement cette semaine de “cesser de prétendre qu’ils sont tous des réfugiés en détresse”. Son langage dur a suscité des critiques, y compris au sein du parti conservateur au pouvoir. Certains critiques accusent Braverman d’alimenter la haine anti-immigration.

« La rhétorique du gouvernement depuis mon arrivée a fait des migrants des boucs émissaires, nous blâmant pour les problèmes de ce pays. Mais c’est devenu bien pire », a déclaré Hassan Akkad, un réalisateur de documentaires qui a fui la Syrie en 2012 pour demander l’asile au Royaume-Uni.

“Lorsque vous avez un ministre de l’Intérieur comparant les demandeurs d’asile à un ennemi envahisseur, vous donnez le feu vert au public pour les attaquer”, a ajouté Akkad, qui travaille avec l’association caritative pour réfugiés Choose Love.

La surpopulation au centre de Manston a atteint un point de rupture cette semaine après que des centaines de personnes y ont été transférées depuis un autre centre de traitement des migrants à proximité qui a été touché par des bombes à essence. La police a déclaré que l’homme qui a perpétré l’attaque du 30 octobre et s’est suicidé par la suite était probablement motivé par un “grief haineux”.

Braverman a également été accusée d’avoir bloqué les réservations d’hôtel pour les demandeurs d’asile afin de réduire la surpopulation à Manston et d’avoir ignoré les conseils juridiques à ce sujet. Elle a nié les allégations.

Les critiques disent que l’incompétence du gouvernement dans la gestion du système d’asile britannique s’étend au-delà de Manston et précède Braverman devenant ministre de l’Intérieur en septembre. Le parti travailliste d’opposition a déclaré que seulement 4% des demandes d’asile provenant de petits bateaux ont été traitées l’année dernière, ce qui signifie que plus de 100 000 personnes sont dans l’incertitude en attendant que leurs demandes de protection soient examinées.

Le Royaume-Uni est une destination privilégiée en Europe pour les migrants qui parlent anglais ou ont des liens familiaux dans le pays. Avant la pandémie de coronavirus, beaucoup ont tenté de traverser depuis le nord de la France en se cachant dans des camions de fret traversant le tunnel sous la Manche. Les restrictions de voyage liées au COVID-19 et les mesures de sécurité plus strictes sur la route ont fait du dangereux voyage en mer un moyen plus viable d’entrer au Royaume-Uni

Mais malgré l’augmentation sans précédent du nombre de personnes arrivant par petits bateaux, le Royaume-Uni reçoit beaucoup moins de demandeurs d’asile que de nombreux autres pays européens, dont la France, l’Allemagne et l’Italie. L’année dernière, 48 540 personnes ont demandé l’asile britannique, contre 148 200 demandeurs en Allemagne et plus de 103 000 en France.

Un accord controversé que le gouvernement britannique a conclu avec le Rwanda en avril a ajouté à sa réputation de ne pas être le plus accueillant. L’accord prévoyait l’expulsion de certains demandeurs d’asile vers le pays africain, où leurs demandes seraient traitées et les candidats retenus seraient autorisés à rester au Rwanda. Le plan visait à dissuader les personnes d’entrer illégalement au Royaume-Uni, mais personne à ce jour n’a été expulsé en raison de contestations judiciaires de la politique.

Les autorités britanniques ont également cherché à travailler avec leurs homologues français pour arrêter les traversées de la Manche. Les deux parties se sont livrées à des querelles tendues sur la question l’année dernière, mais les relations ont semblé s’améliorer après que Liz Truss – et son successeur Rishi Sunak – soient devenus Premier ministre.

Lors d’un appel avec le président français Emmanuel Macron la semaine dernière, Sunak a déclaré que le Royaume-Uni et la France étaient “déterminés à approfondir leur partenariat pour dissuader les voyages meurtriers à travers la Manche qui profitent aux criminels organisés”.

Ellis, du Conseil des réfugiés, a déclaré que les autorités devraient finalement se concentrer moins sur la rhétorique hostile et la dissuasion et davantage sur des itinéraires plus sûrs permettant aux demandeurs d’asile légitimes de demander refuge.

“Nous devons contester cette rhétorique politique selon laquelle les gens ne devraient venir dans ce pays que par des voies légales”, a-t-il déclaré. « Apparemment, c’est raisonnable, mais pour quelqu’un qui fuit la Corne de l’Afrique, où est-il censé aller ? Quels sont ces itinéraires sûrs ? Il n’y en a pas.”

___

Sylvie Corbet à Paris a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

Sylvia Hui, Associated Press