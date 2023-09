Un centre pédiatrique arrête les procédures transgenres après que l’État a interdit « l’expérimentation » sur les mineurs

Un hôpital pédiatrique pour enfants du Missouri a annoncé qu’il ne fournirait plus de bloqueurs de puberté ni de thérapies hormonales aux enfants en raison d’une loi de l’État qui les oblige désormais à cesser d’effectuer ces procédures irréversibles sur les mineurs.

Le « Transgender Center » pédiatrique de l’Université de Washington à l’hôpital pour enfants de St. Louis a expliqué dans un communiqué qu’il était « découragé » de devoir arrêter les opérations sur les enfants, mais qu’il le faisait pour protéger « l’université et nos prestataires » d’« un comportement inacceptable ». niveau de responsabilité. »

Le centre cite la loi Save Adolescents from Experimentation (SAFE) du Missouri comme la raison pour laquelle il a mis fin aux tentatives de modification du genre.

La Missouri SAFE Act entre en vigueur le 28 août et permet aux mineurs lésés par ces procédures médicales d’intenter une action civile contre les prestataires qui ont administré les procédures jusqu’à 15 ans après les procédures.

Comme Actualités CBN Selon certaines informations, on constate une tendance croissante au regret parmi les personnes bouleversées par leur transition transgenre, en particulier les jeunes filles.

Le Missouri rejoint une foule d’autres États qui adoptent des lois pour protéger les enfants contre les bloqueurs de puberté, les hormones sexuelles croisées et les opérations de changement de sexe.

« Nous soutenons le droit de chacun à sa propre quête du bonheur ; cependant, nous devons protéger les enfants contre les décisions qui changent leur vie et qu’ils pourraient regretter à l’âge adulte une fois qu’ils auront mûri physiquement et émotionnellement », a expliqué le gouverneur Mike Parson dans un communiqué. après avoir signé la facture. « Ces décisions ont des conséquences permanentes sur la vie et ne devraient pas être prises par des enfants impressionnables qui pourraient être en crise ou influencés par les convictions politiques d’autrui. »

Depuis février 2023, l’Université de Washington fait l’objet d’une enquête minutieuse pour des allégations de mensonge aux parents et de préjudice porté à des centaines d’enfants au moyen de procédures de mutilation sexuelle.

Jamie Reed, un souffleura affirmé que les membres du personnel de la clinique utilisaient des médicaments expérimentaux sur des enfants.

Dans un déclaration sous serment obtenue par le procureur général du Missouri, Reed a détaillé comment la clinique a fait du mal à des centaines d’enfants au cours de son mandat.

« Presque tout le monde dans ma vie m’a conseillé de garder la tête baissée. Mais je ne peux pas le faire en toute bonne conscience. Parce que ce qui arrive à des dizaines d’enfants est bien plus important que mon confort. Et ce qui leur arrive est moralement et médicalement épouvantable. « , a déclaré Reed.

Dans l’affidavit, Reed affirme que le personnel a utilisé des médicaments expérimentaux sur des enfants, distribué des bloqueurs de puberté et des hormones sexuelles croisées sans évaluation appropriée et, dans certains cas, sans le consentement des parents.

Reeds témoigne que le personnel a utilisé du Bicalutamide, un médicament anticancéreux sur des mineurs.

Le bicalutamide est un médicament utilisé pour traiter le cancer du pancréas. L’un de ses effets secondaires est qu’il provoque une croissance des seins, mais il empoisonne également le foie.

« Je connais au moins un patient du Centre à qui le service rénal a conseillé d’arrêter de prendre du Bicalutamide parce que l’enfant souffrait de lésions hépatiques. Le parent de l’enfant l’a signalé au Centre via le dossier médical d’auto-évaluation en ligne du patient (MyChart). » Le parent a dit qu’il n’était pas du genre à poursuivre en justice, mais » cela pourrait être un énorme problème de relations publiques pour vous « », a écrit Reed.

Il n’existe aucune étude clinique sur l’utilisation du bicalutamide dans le traitement de la dysphorie de genre.

Pendant ce temps, les pays d’Europe mettent fin aux efforts visant à modifier le genre des mineurs afin de protéger les enfants.

La Norvège, la Finlande et la Suède ont adopté ou modifié des politiques qui témoignent d’un rejet de l’idéologie transgenre.

Commission norvégienne d’enquête sur les soins de santé annoncé il révisera ses lignes directrices sur l’utilisation des bloqueurs de puberté et des chirurgies de changement de sexe parce qu’il y a un manque de recherche médicale pour soutenir l’utilisation de ces protocoles.

Et l’un des plus grands assureurs médicaux d’Australie refuse désormais de couvrir les praticiens privés qui prescrivent des procédures de transition de genre.

Comme l’a rapporté Faithwire de CBN, le National Health Service d’Angleterre a publié des directives à l’intention des médecins pour reconnaître que les mineurs en difficulté avec leur identité de genre doivent être traités en sachant que « l’incongruence de genre ne persiste pas jusqu’à l’adolescence ».

