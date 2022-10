Un centre médical de premier plan suspend les chirurgies trans sur les enfants

Les républicains du Tennessee avaient exhorté le centre médical de l’université Vanderbilt à interrompre les procédures

La clinique de santé transgenre du centre médical de l’université Vanderbilt du Tennessee a “en pause” chirurgies de genre pour les patients de moins de 18 ans, selon une lettre envoyée vendredi par le responsable du système de santé de l’institution, C. Wright Pinson, à un représentant de l’État.

Dans la lettre, que le représentant républicain Jason Zachary publié sur TwitterWright explique que la clinique fait une pause »chirurgies d’affirmation de genre chez les patients de moins de 18 ans» en raison de la publication de nouvelles directives sur les normes de soins le mois dernier par la World Professional Association of Transgender Health (WPATH), citant la nécessité de procéder à un examen clinique interne et de consulter un large éventail d’experts. L’examen pourrait prendre “plusieurs mois,” il ajouta.

Alors que Wright a souligné les nouvelles directives comme la raison de Vanderbilt pour «faire une pause” les procédures controversées, son message a été formulé comme une réponse à la lettre que Zachary et d’autres dirigeants républicains de l’État avaient écrite au centre médical le mois dernier exigeant un moratoire sur la fourniture de chirurgies sexuelles aux mineurs. Zachary l’a salué comme une victoire, tweetant sa gratitude à Vanderbilt pour s’être adressé au parti “profondes préoccupations.”

Les politiciens de l’État avaient dénoncé les pratiques de la clinique pédiatrique de genre de l’université comme «rien de moins que de l’abus.” Ils ont également demandé à tous ses affiliés d’honorer les soi-disant objecteurs de conscience – des professionnels de la santé qui refusent d’accomplir “certains actes médicaux» à cause de leurs croyances religieuses.

Le responsable de l’université a abordé les deux questions dans sa réponse, rassurant Zachary que Vanderbilt respectait la loi du Tennessee, y compris la législation interdisant le traitement hormonal pour les enfants prépubères. Sur une moyenne de cinq chirurgies d’affirmation de genre par an sur des patients de moins de 18 ans que les médecins de Vanderbilt avaient pratiquées depuis l’ouverture de la Transgender Health Clinic en 2018, aucune n’était une intervention génitale, et tous les patients avaient plus de 16 ans et avaient le consentement parental, a-t-il insisté. De plus, aucune des chirurgies n’a été financée par des fonds publics, et les revenus des chirurgies de genre constituaient un “pourcentage immatériel” des bénéfices du centre.

Vanderbilt n’est pas la seule clinique pédiatrique de genre à s’éloigner de certaines de ses pratiques les plus controversées. L’hôpital pour enfants de Boston, affilié à Harvard, a eu du mal à dissimuler sa propre histoire d’opérations chirurgicales de genre sur des mineurs, affirmant n’opérer que sur des patients de plus de 18 ans malgré un article revu par des pairs révélant qu’il a effectué 65 opérations d’affirmation de genre sur des adolescents aussi jeunes que 15 ans. depuis janvier 2017.

Le Tennessee, qui a adopté l’année dernière l’interdiction du traitement hormonal prépubertaire, est l’un des nombreux États qui tentent de réprimer les praticiens qui proposent des procédures médicales irréversibles telles que le traitement hormonal et “affirmation de genre« Chirurgie aux mineurs, parfois à l’insu ou sans le consentement des parents. Le Texas, l’Arkansas, l’Alabama et l’Arizona ont également adopté des mesures légales restreignant ces traitements.