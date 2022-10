Un centre d’immigration britannique incendié (VIDEO)

Un homme a lancé trois engins explosifs improvisés sur un centre de traitement des migrants de Douvres avant de se suicider

Un centre de procession de migrants dans la ville portuaire anglaise de Douvres est devenu dimanche la cible d’une attaque avec l’utilisation de « engins incendiaires », La police de Kent a confirmé. Selon le photographe de Reuters qui était sur les lieux, l’agresseur s’est suicidé après avoir lancé les cocktails Molotov.

“Les agents ont établi que deux à trois engins incendiaires avaient été jetés dans les locaux de l’immigration du ministère de l’Intérieur”, La police de Kent a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique aux médias.

Les forces de l’ordre ont ajouté que “une blessure mineure a été signalée” et cela “le suspect a été identifié et localisé.

Kent Fire and Rescue Service, dans un communiqué publié sur son site Web, a déclaré que le “incident impliquant un incendie” a eu lieu à 11h24.

Les services d’urgence sont arrivés sur les lieux après que le photographe de Reuters a rapporté qu’un homme avait lancé trois bombes à essence par la fenêtre de la voiture, l’un des appareils ne s’étant pas déclenché. Ensuite, selon le témoin, l’agresseur s’est rendu à une station-service à proximité, a attaché un nœud coulant improvisé autour de son cou, l’a attaché à un poteau métallique et est parti, se suicidant.

Certains témoins ont affirmé qu’en lançant les bombes, l’homme riait.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman dimanche soir décrit l’incident comme “pénible” et dit qu’elle est “recevoir des mises à jour régulières sur la situation.”

“Nous devons maintenant soutenir ces officiers dans leur enquête”, a-t-il ajouté. dit-elle.

Au cours des dernières années, la question de la migration illégale a été l’une des plus douloureuses pour la Grande-Bretagne, car le nombre de migrants illégaux entreprenant les dangereux voyages en bateau de la France au Royaume-Uni via la Manche ne cesse d’augmenter. Samedi, près de 1 000 migrants présumés seraient arrivés au Royaume-Uni – le plus grand nombre depuis août.

Alors que depuis le début de cette année, près de 40 000 personnes ont atteint les côtes britanniques, les autorités britanniques n’ont traité que 4 % des demandes d’asile de l’année dernière. Pendant ce temps, les hôtels des demandeurs d’asile coûtent aux contribuables britanniques, qui sont maintenant aux prises avec la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, 5,6 millions de livres sterling par jour, et le ministère de l’Intérieur estime que les factures vont encore augmenter.