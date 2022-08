Un centre d’entraînement de saut à la perche arrive à Joliet – Shaw Local

Un centre d’entraînement pour sauteurs à la perche déménage à Joliet.

RISE Pole Vault prévoit d’occuper 18 750 pieds carrés d’espace d’entreposage au 560A Joyce Road.

Le centre de formation a ouvert ses portes en 2019 dans un centre commercial linéaire à Shorewood, a déclaré le propriétaire de RISE, Jake Winder, à la commission d’appel de Joliet Zoning en juillet.

“Maintenant, nous prospérons”, a déclaré Winder. “Cela commence à devenir un endroit spécial pour beaucoup de sauteurs à la perche dans la région.”

Mais les sauteurs à la perche pourraient utiliser plus d’espace que ce qui est disponible à l’installation de Shorewood, a déclaré Winder. L’entrepôt de Joliet offrira plus de place aux voltigeurs qui s’approchent de la barre transversale, a-t-il déclaré.

Winder fait partie d’une famille de perchistes qui comprend son père, Tim, et ses frères, Josh et Luke, qui ont tous remporté les championnats de saut à la perche de l’Illinois High School Association. Les frères ont également remporté des championnats nationaux. Tim a été entraîneur à la Naperville Central High School et au North Central College de Naperville.

La famille est impliquée dans le centre de formation RISE.

L’utilisation unique de l’espace d’entreposage nécessitait un permis d’utilisation spéciale, qui a été recommandé par le conseil de zonage et approuvé mardi par le conseil municipal de Joliet.

L’entrepôt que RISE occupera compte cinq autres locataires, dont UNO Volleyball, un club de volley-ball qui a obtenu un permis d’utilisation spéciale de la ville en 2016, selon un rapport du personnel de la ville sur la proposition de RISE.