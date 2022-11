Un centre de villégiature québécois qualifié de discriminatoire pour avoir payé moins les travailleurs étrangers temporaires que les employés canadiens

Les travailleurs étrangers temporaires mexicains du Club Med Québec Charlevoix disent gagner moins que leurs homologues canadiens et se sentent obligés de faire des heures supplémentaires.

Avec une pénurie de main-d’œuvre locale disponible, la station – située dans la région de Charlevoix à environ 350 kilomètres au nord-est de Montréal – s’est tournée vers des travailleurs étrangers, principalement du Mexique, pour combler des postes principalement dans l’entretien ménager, la restauration et la cuisine.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, certains employés mexicains qui travaillent au Club Med depuis son ouverture en 2021 ne touchent pas les mêmes salaires que leurs collègues canadiens. Certains de ces collègues canadiens ont noté la disparité et disent qu’ils trouvent la différence de salaire déplorable.

Gwyn Boudreault, un Néo-Brunswickois qui a travaillé au Club Med, estime que cela n’a pas de sens que certains de ses collègues mexicains gagnent 15,50 $ de l’heure, alors que son salaire de départ était d’environ 20 $.

Gywn Boudreault a travaillé pendant près d’un an en entretien ménager au Club Med dans la région de Charlevoix au Québec. (Soumis par Gwyn Boudreault)

“Je ne pense pas que ce soit juste. Je ne comprends pas pourquoi, et je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi”, a-t-il déclaré. « Bien sûr, ce sont des immigrants, mais ils font aussi le même travail que moi. Pourquoi ne sont-ils pas payés de la même façon ? »

Radio-Canada s’est entretenue avec deux autres employés canadiens qui travaillent à l’entretien ménager et qui étaient également payés 20,50 $ l’heure. Comme le permet la loi, les employés qui vivent dans un logement fourni par un employeur ont environ 52 $ par semaine déduits de leur salaire.

Roxanne (pseudonyme, CBC/Radio-Canada a accepté d’utiliser un pseudonyme pour protéger son identité en raison de son statut d’emploi) travaillait dans l’entretien ménager. Elle dit avoir été choquée d’apprendre que certains de ses collègues mexicains gagnaient 5 $ de moins par heure. Elle a même demandé à voir l’un de leurs talons de paie comme preuve.

“Je ne pensais pas que c’était bien”, a-t-elle déclaré. “Ils travaillent dur.”

Olivier Rozier, vice-président des opérations nord-américaines du Club Med, a déclaré que la nationalité des employés n’affectait pas leur salaire. C’est plutôt le niveau de formation, de compétences, de qualifications et d’expérience de chaque individu qui détermine sa rémunération, a-t-il expliqué.

Rozier a ajouté que le Club Med travaille actuellement avec le syndicat qui représente les employés, les Teamsters, et une entreprise extérieure pour clarifier les problèmes et les situations de discrimination salariale.

Les Teamsters ont confirmé qu’un grief d’équité salariale a été déposé.

Roxanne et Gwyn Boudreault ont déclaré qu’ils n’avaient jamais ressenti de pression pour faire des heures supplémentaires, mais qu’ils avaient remarqué que pendant certaines périodes chargées ou en sous-effectif, certains employés mexicains travaillaient de six à cinq jours par semaine.

“Si tu n’es pas content, retourne au Mexique”

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, plus de 200 permis ont été délivrés à des ressortissants étrangers pour travailler au Club Med de Québec depuis 2021.

L’une des principales raisons pour lesquelles Ignacio (pseudonyme, CBC/Radio-Canada a accepté d’utiliser un pseudonyme pour protéger son identité en raison de son statut d’emploi) a accepté un poste au Club Med était qu’il était attiré par le 40 heures, horaire de cinq jours, qui était indiqué dans son contrat de travail.

Mais une fois débarqué sur le sol canadien, l’intérimaire, dont le statut ne lui permet pas de travailler pour un autre employeur, s’est senti poussé à travailler six jours sur sept.

“[Our bosses] savons que nous n’avons pas d’autre choix que de faire ce qu’ils nous disent”, a-t-il déclaré. “Pendant longtemps, nous avons travaillé 48 heures par semaine.”

Lorsqu’il a demandé à cesser de travailler l’équivalent d’un jour supplémentaire par semaine, il a déclaré qu’un supérieur lui avait dit : “Si tu n’es pas content, retourne au Mexique”.

Rozier a qualifié ces propos de “discriminatoires” et “contraires aux valeurs du Club Med”.

“Dans une situation où cela se produisait et que nous en étions informés, nous nous mettions immédiatement autour de la table, en parlions et prenions des mesures”, a déclaré Rozier.

Club Med Québec Charlevoix, le jour de son ouverture, le 29 novembre 2021. (Alexandre Duval/Radio Canada)

Mais Ignacio a déclaré: “Le Club Med accorde beaucoup d’importance à ses clients pour les rendre vraiment heureux, mais au prix de nous être vraiment misérables.”

Sentir la pression

L’emploi du temps d’Ignacio est revenu à 40 heures par semaine. Il a constaté une amélioration de ses heures après la signature d’une première convention collective en avril. Mais son collègue, Alberto Pacheco, un sous-chef pâtissier, ressentait encore beaucoup de pression pour faire des heures supplémentaires lorsque Radio-Canada l’a interviewé à la mi-septembre, même lorsqu’il a précisé qu’il ne voulait pas d’heures supplémentaires.

“Si je dis non à quelque chose [and] J’ai le droit de le faire, pourquoi continuent-ils d’insister?”, A déclaré Pacheco. “S’ils n’ont pas le personnel pour donner le service à 800 personnes, ne réservez pas 800 personnes. C’est ça.”

Mais certains travailleurs apprécient les heures supplémentaires, a déclaré le représentant syndical Sylvain Lacroix.

Rozier a pour sa part précisé que “les heures supplémentaires ne sont pas proposées en fonction des nationalités des salariés, et que chacun est libre de faire ce qu’il veut”.

Les travailleurs se plaignent également que leurs horaires peuvent changer avec très peu de préavis. Le “manque de respect pour notre temps” est une grande source de frustration, selon Pacheco.

Alberto Pacheco, qui travaille au Club Med Charlevoix, s’exprime parce qu’il dit se sentir fatigué et se sentir méprisé par son employeur. (Vincent Archambeau-Cantin/Radio-Canada)

“Vous ne savez jamais s’ils vont changer votre emploi du temps ou vos jours de congé, donc je ne me sens pas à l’aise pour faire des plans”, déclare Pacheco, qui trouve que l’imprévisibilité rend d’autant plus difficile de se faire des amis et de construire une vie pour lui-même en dehors du travail.

De son côté, Rozier précise que les horaires sont établis sur une période de quatre semaines conformément à la convention collective.

“C’est dur de travailler pour le Club Med”, a déclaré Roxanne, l’employée canadienne. “Je ne réfère personne.”

Elle avait quelques dizaines de collègues canadiens dans son ministère, mais il n’en reste que trois ou quatre.

Rozier a déclaré qu’à la fin de l’été, le chiffre d’affaires était de 15%, “donc très acceptable pour notre industrie”.

Cependant, la plupart des salariés étrangers de la station ont des permis fermés qui les empêchent de travailler pour un autre employeur que le Club Med.

Contestation des conditions de vie, de travail

Les salariés du Club Med ont commencé à se tourner vers Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), un organisme voué aux droits des travailleurs migrants, pour protéger leurs conditions de travail et de vie.

La coordonnatrice du bureau de Québec de la RATTMAQ, Véronique Tessier, dit avoir été approchée par une dizaine d’employés du Club Med pour des plaintes concernant le logement et diverses conditions de travail.

La coordonnatrice du RATTMAQ, Véronique Tessier, a déclaré que l’organisation est généralement contactée pour obtenir de l’aide par des travailleurs des secteurs de l’agriculture ou de la transformation alimentaire, rarement du secteur des services. (Marika Wheeler/Radio-Canada)

Elle a expliqué que les employés se sentent impuissants et abandonnés et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Elle aimerait voir la fin des permis qui maintiennent les employés liés à un seul employeur. Elle dit que le système donne aux employeurs un avantage injuste, mais admet que l’ensemble du modèle d’octroi de licences devrait être revu pour y parvenir.

“Les gens que nous amenons ici ne sont pas seulement des travailleurs, mais avant tout des êtres humains”, explique Tessier.

Selon le Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la commission provinciale de la sécurité du travail, les travailleurs étrangers temporaires ont les mêmes droits et obligations en matière de travail que tous les travailleurs du Québec.

Source de stress et d’instabilité

“Quelques [workers] vivent toujours dans un logement sans accès à une cuisine », a déclaré Tessier. « Nous parlons d’un logement permanent, pas de quelque chose pour quelques semaines.

Le Club Med a répondu qu’il n’était pas tenu de fournir un logement à ses employés et maintient que chaque bâtiment dispose de cuisines, individuelles ou partagées.

Or, l’enquête de Radio-Canada a démontré que certains logements n’ont accès qu’à un petit réfrigérateur et un micro-onde.

Des travailleurs vivant à Baie-St-Paul, à 25 kilomètres de la station, ont confié au RATTMAQ qu’ils ne se sentaient pas en sécurité quant à leur situation de logement et que plusieurs avaient été relogés à plusieurs reprises, avec peu de certitude quant à leur lieu de résidence.

Pour Tessier, cela témoigne du fait que l’entreprise et la communauté locale n’étaient pas préparées à un tel contingent de travailleurs étrangers.

Les quelque 200 permis pour travailleurs étrangers ont été délivrés dans le cadre du Programme de mobilité internationale, qui exempte l’employeur de l’obligation Évaluation de l’impact sur le marché du travail (LMIA) mais aussi de fournir un logement aux titulaires de permis.

Les travailleurs déçus

Alors que M. Rozier a déclaré que «les conditions de travail saines sont au cœur de nos priorités et que la vision est partagée au sein de notre entreprise, de notre histoire et de nos valeurs», les cinq employés de Radio-Canada se sont exprimés avec déception face à leur expérience.

Beaucoup ont parlé d’une détérioration de leur santé mentale. Certains ont même dit que leur expérience de travail au Club Med Québec Charlevoix était parmi les pires de leur vie.

“Personnellement, j’ai l’impression que nous ne sommes rien pour eux”, a déclaré Ignacio. “Nous sommes remplaçables. Nous sommes remplaçables. C’est juste difficile. Certains d’entre nous se sentent très seuls à cause de ces conditions de travail.”

Comme Ignacio, Pacheco espérait que son contrat avec le Club Med serait la porte d’entrée vers une nouvelle vie et une résidence permanente au Canada.

“La raison pour laquelle je reste dans ce travail, c’est parce que je sais que ce n’est pas le pire travail”, a déclaré Pacheco. “Mon désir de rester au Canada est plus fort.”

Après son entrevue avec Radio-Canada, Pacheco a démissionné du Club Med parce qu’il disait qu’il n’en pouvait plus. Ignacio dit qu’il veut travailler ailleurs.