Un centre de tissage et communautaire en Équateur remporte le prix Mies Crown Hall

Le Centre de production communautaire Las Tejedoras en Équateur, conçu par les architectes José Fernando Gómez et Juan Carlos Bamba pour un collectif de femmes tisserandes, a remporté le prix Mies Crown Hall Americas.





Situé près de la ville en développement de Guayaquil, le projet a été conçu par Gómez de Nature Futura et Bamba pour offrir un espace aux artisans locaux et contraster avec le développement urbain local qui a entraîné la déforestation.

« Le projet gagnant, le Centre de production communautaire Las Tejedoras, est imprégné d’une présence civique capable de donner de la dignité à l’ensemble de la communauté », a déclaré un membre du jury du Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP). Maurice Cox.

« Reconnaissant l’importance des pratiques de construction locales de la communauté, le projet donne une expression formelle à l’artisanat local et élève ses qualités. »

Le bâtiment de deux étages se compose d’un noyau rectangulaire en briques d’argile qui entoure une cour centrale. Les supports en bois de teck soutiennent un vaste toit qui plane sur la majorité de la structure et est ouvert au-dessus du centre.

À chaque niveau, les passages sont exposés aux éléments et alternent entre complètement ouverts et cachés derrière les murs de briques, tandis que de grandes fenêtres ont été recouvertes de paravents en bois de teck.

La conception en plein air répond au climat ambiant, encourageant la lumière et l’air à pénétrer dans le bâtiment.

« Avec une conception qui s’appuie sur des matériaux locaux tels que le bois de teck et la brique d’argile dans un motif complexe à chevrons, l’architecture du bâtiment célèbre non seulement la tradition mais répond également au climat, assurant une ventilation et une lumière naturelles », a déclaré MCHAP.

Des programmes tels que des zones de formation, des ateliers, un magasin et des espaces communautaires sont situés dans les grandes salles ouvertes du bâtiment.

Sa cour centrale a été plantée de plantes indigènes, telles que les guarumos et les heliconias, pour créer un « microclimat » qui attire les oiseaux et les insectes locaux.

« Situé près de Guayaquil, où l’expansion urbaine rapide a entraîné la déforestation, le centre sert de contre-récit, réintroduisant la végétation indigène et favorisant un environnement qui encourage la biodiversité », a déclaré le MCHAP.

L’extension du musée Anahuacalli du Taller Mauricio Rocha remporte le prix Mies Crown Hall Americas

Le bâtiment offre un espace aux tisserands, qui manquaient d’un environnement approprié pour leur métier depuis des années, et sert également d’espace pour les rassemblements communautaires généraux.

Le collectif de tissage a également participé à la construction du projet.

« Le projet crée non seulement des emplois dans la communauté, mais facilite également le développement des compétences grâce à une participation active au processus de construction », a déclaré Cox.

« La structure est notamment un symbole physique de la communauté, reflétant les contributions des femmes locales à sa construction. »

Gómez et Bamba ont travaillé avec l’organisation équatorienne Fondation Jeune Vie sur le développement du projet.

Conçue par l’Illinois Institute of Technology College of Architecture en 2013, la biennale MCHAP récompense « l’excellence » dans des projets construits à travers les Amériques, en adoptant une approche holistique qui considère l’intégration des « écologies naturelles, bâties et humaines » chez ses récipiendaires.

Parmi les précédents lauréats du prix figurent une extension d’un musée de Mexico réalisée par le Taller Mauricio Rocha et une école « d’une simplicité trompeuse » au Pérou réalisée par le Taller Mauricio Rocha.

La photographie est de Studio JAG.