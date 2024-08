Plus de deux douzaines de bénévoles ont passé une matinée récente à aider une association locale à but non lucratif à créer un endroit où les vétérans peuvent s’éloigner de la ville et se détendre.

Hayden Homes s’est associé aux Amis des vétérans handicapés pour travailler sur une poignée de projets au Ranch, la retraite pour vétérans de la région de Prosser que l’organisation est en train de construire.

Le ranch s’étend sur 140 acres dans le comté rural de Benton, offrant aux vétérans un endroit pour profiter du plein air avec leurs familles et reconstruire des relations alors qu’ils reviennent à la vie civile, a déclaré un communiqué de presse de Hayden Homes.

Le groupe de vétérans s’efforce de réunir 270 000 $ pour construire davantage d’installations et un parking. Le site dispose déjà d’un terrain de tir à l’arc et de toilettes, mais ils espèrent ajouter un pavillon et des installations pour soutenir la chasse, le jardinage et l’équitation.

Hayden Homes a fait don de 10 000 $ et plus de 30 membres de l’équipe du sud de Washington ont aidé à construire des allées et des jardins sensoriels. Ils ont également participé à l’entretien du terrain de tir à l’arc.

Les bénévoles de Hayden Homes travaillent sur les sentiers et les jardins sensoriels du Ranch, une retraite planifiée en cours de construction par les Amis des vétérans handicapés.

Les jardins sensoriels sont censés engager les cinq sens et avoir un effet apaisant pour les personnes aux prises avec des problèmes sensoriels tels que le syndrome de stress post-traumatique ou l’autisme, selon le communiqué de presse.

Les plantes du jardin auront une variété de textures et d’odeurs apaisantes, ainsi que des pierres fines concassées sur lesquelles marcher pour les personnes malvoyantes.

Ce sera également l’occasion pour les vétérans de jardiner comme activité familiale ou comme soulagement thérapeutique.

« Nous sommes très reconnaissants de nous associer à Hayden Homes pour ces projets destinés au Ranch et à notre communauté de vétérans et à leurs proches », a déclaré Khris Beyer, directeur principal des opérations de Friends of Disabled Veterans. « Savoir que nous collaborons avec une entreprise qui croit autant que nous en notre mission nous donne à tous un regain d’espoir quant à notre capacité à continuer de réaliser notre vision pour ce lieu spécial. »

Des bénévoles de Hayden Homes posent dans un nouveau jardin sensoriel au Ranch, une retraite planifiée en cours de construction par les Amis des vétérans handicapés.

Rees Wasney, vice-président régional de Hayden Homes, a déclaré que l’effort bénévole aide ses employés à remplir la mission de l’entreprise « Give As You Go » pour aider à bâtir une communauté forte et à mener une vie épanouie.

« C’est un honneur et un privilège pour nous de soutenir Friends of Disabled Veterans, tout comme ces militaires nous ont soutenus », a déclaré Wasney. « Nous sommes très fiers de contribuer, à petite échelle, à donner vie à la vision du Ranch et nous espérons que d’autres membres de la communauté se joindront à nous pour nous aider à concrétiser ce projet. »

À propos du ranch

La vision du Ranch a commencé en 2016 lorsque les Amis des vétérans handicapés ont commencé à discuter de la construction d’un endroit pour que les vétérans puissent échapper à la ville.

Les bénévoles de Hayden Homes travaillent sur les sentiers du Ranch, une retraite planifiée en cours de construction par les Amis des vétérans handicapés.

Ils ont officiellement ouvert en mai 2023 avec le membre du Congrès Dan Newhouse, R-Sunnyside, venu pour une coupe du ruban cérémonie.

Le projet a été lancé à la suite de la frustration du fondateur du groupe, Brian Moore, qui a vu un projet similaire disparaître et déménager dans le Montana. Lui et d’autres étaient mécontents de l’abandon du projet.

Moore s’est alors associé à un ami et ils ont commencé à collecter des fonds pour sécuriser le terrain.

Bien que le Ranch soit principalement destiné aux vétérans des comtés de Benton et de Franklin, il peut être utilisé par tout vétéran ou organisation souhaitant fournir des services gratuits aux vétérans. Certains de ces groupes comprennent les VFW, la Légion américaine et Therapeutic Riding of the Tri-Cities, ou TROT.

Les programmes sont tous offerts gratuitement aux anciens combattants ou à leurs familles.

Pour plus d’informations, visitez amisdesveteranshandicapes.org