Un centre de soins pour handicapés en Ukraine fait face au traumatisme de l’occupation

BORODYANKA, Ukraine — Maryna Hanitska n’avait pas le choix. Elle a enveloppé les corps fragiles de ses patients dans des sacs poubelles et les a enterrés dans une fosse commune creusée à la hâte dans le froid glacial sous la menace des tirs russes. Cela la hantera pour toujours. Hanitska, 44 ans, est la directrice de La maison de retraite psychoneurologique de Borodyanka, un centre géré par le gouvernement pour les hommes atteints de schizophrénie, de paralysie cérébrale, d’autisme à besoins élevés et d’autres déficiences intellectuelles et développementales.

Depuis environ 50 ans, l’installation près de Kyiv a traité les besoins complexes de parmi les plus vulnérables d’Ukraine. Mais il n’y avait pas de précédent pour traiter le traumatisme de l’occupation russe.

Alors que l’attention de la nation se tourne vers les nouvelles lignes de front à l’est et au sud, les habitants de Borodyanka ont du mal à accepter ce qu’ils ont vécu au début de la guerre et ce qu’ils ont perdu. Avec courage et grâce, Hanitska fait tout ce qu’elle peut pour s’assurer que ses patients ne sont pas laissés pour compte.

Le centre de soins de 17 acres est clôturé d’une rue calme à un carrefour clé sur la route de la capitale. A l’intérieur, ses salles et ses chambres vieillissantes sont sobres mais propres. Sur place se trouve une petite ferme, une buanderie, une boulangerie et une morgue. Dans un coin éloigné, de jeunes arbres poussent en mémoire de ceux que Hanitska a dû enterrer.

Peu de temps après l’invasion du 24 février, les forces russes ont assiégé l’installation et occupé la ville ouvrière, à environ 80 km au nord-ouest de la capitale. Leur arrivée rapide a bouleversé le plan de Hanitska d’évacuer ses patients par chemin de fer. 84 résidents supplémentaires d’un centre voisin, dont 14 enfants, ont été évacués vers Borodyanka et placés sous sa garde. Elle et environ 10 membres du personnel sont restés pendant que les bombardements russes coupaient l’eau et l’électricité. La garniture bleue et jaune de la maison de retraite – peinte pour correspondre aux couleurs de l’Ukraine après l’invasion de la Russie en 2014 – était toujours visible à la lumière du jour.

« Les 355 personnes de notre établissement avaient besoin de soins », a-t-elle déclaré à propos de sa décision de rester. « C’était la situation. Personne ne venait nous chercher. »

Douze patients sont décédés dans les trois semaines de terreur qui ont suivi. Les troupes russes se sont postées à côté de l’installation, qu’elles ont entourée de mines et d’artillerie.

“Ils nous utilisaient exclusivement comme bouclier vivant”, a déclaré Hanitska. « Ils pouvaient tirer où ils voulaient. Nous restions assis là et nous pensions : ‘La prochaine frappe va-t-elle nous frapper ou cette maison à proximité ?’ C’était extrêmement difficile de calmer les gens.

Séparée de sa propre famille, elle a supplié les soldats de les laisser partir. Lorsqu’un commandant tchétchène lui a demandé de féliciter le président russe par vidéo, elle n’a pas pu se résoudre à dire les mots – au lieu de cela, elle l’a remercié d’être en vie.

Sous constante bombardements, patients et membres du personnel se sont appuyés les uns sur les autres. “Nous pourrions en quelque sorte trouver un langage commun avec chacun d’eux”, a déclaré Hanitska. Elle a promis de remettre des médailles aux résidents de l’établissement qui ont pu aider.

Après que le personnel des maisons de retraite ait passé des semaines à s’occuper de patients cachés et à cuisiner près d’un feu de camp, les services d’urgence ukrainiens ont finalement arrivé. Le 13 mars, ils ont évacué presque tous les patients, dont beaucoup n’avaient pas quitté l’établissement depuis des décennies. Ils ont été envoyés dans des hôpitaux débordés dans d’autres parties de l’Ukraine ou dans leurs familles, qui étaient mal équipées pour s’occuper d’eux.

Vingt-six autres résidents, dont beaucoup de personnes âgées, sont morts dans le chaos de l’évacuation ou dans les semaines qui ont suivi.

Après avoir perdu la bataille de Kyiv, les forces russes se sont retirées début avril – mais pas avant les soldats saccagé le centre de soins.

Ailleurs à Borodyanka, ainsi qu’à Bucha, Irpin et d’autres faubourgs de la capitale, les troupes russes sont restées sur place un paysage brisé et les corps de centaines de civils.

On peut y voir les restes de gratte-ciel coupés en deux par des missiles russes.

Les fonctionnaires ont pris en charge le centre de soins infirmiers ne serait pas en mesure de rouvrir et de réduire son budget d’environ 75 %, selon Hanitska.

“Tout le monde pensait que c’était fini”, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, Hanitska et les autres membres du personnel se sont mis au travail. Elle a pleuré alors qu’ils nettoyaient les sols carrelés géométriques du centre et réparaient ses fenêtres perforées par balles. Des bénévoles amenés matelas, oreillers et assiettes pour remplacer ce que les soldats russes avaient pillé.

Les patients sont retournés à la maison de retraite en mai et juin; certains ont été livrés, tandis que Hanitska, connue de son état-major comme «le commandant», en a personnellement ramassé d’autres.

«Ils étaient si heureux; certains d’entre eux embrassaient même le sol, se réjouissant d’être à la maison », se souvient-elle.

Le gouvernement régional de Kyiv a depuis rétabli une partie du financement – ​​bien qu’il ne couvre que les médicaments, les frais de nourriture et les salaires pour les trois prochains mois.

Presque tous les 250 membres du personnel sont revenus, mais Hanitska a dû imposer des limites de vacances. Les travailleurs sont plus que jamais nécessaires.

Les patients demandent encore si les Russes et leurs bombes reviennent.

“Ils posent ces questions tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour”, a déclaré Kateryna Nikonchyk, 66 ans, une infirmière de plus de 40 ans qui est restée pendant une grande partie de l’occupation russe.

“Nous disons: ‘Ils ne le feront pas [come back]. Tout ira bien », a expliqué Nikonchyk.

Hanitska espère que c’est vrai. Mais c’est son travail de préparer le retour de la guerre.

S’ils doivent repartir, évacuer tout le monde ensemble est préférable pour la santé des patients ; à l’étranger, dit-elle, serait encore mieux. Elle a envoyé des lettres et s’est renseignée. Jusqu’à présent, nulle part dans le monde n’est disposé à les accueillir tous.

Au lieu de cela, elle a embauché une entreprise ukrainienne pour se charger de les faire sortir. Elle a perdu confiance en son gouvernement après l’échec du dernier plan.

La guerre a changé ses patients. “On peut le voir immédiatement – nous les connaissons depuis longtemps maintenant”, a déclaré Nikonchyk.

Certains résidents sont inhabituellement agressifs. Hanitska a grimacé en montrant une photo récemment prise sur son téléphone d’une infirmière au nez ensanglanté par la tasse d’un patient.

D’autres résidents sont revenus déprimés, incapables de bouger. Les infirmières disent que les patients restent agités la nuit et que certains pleurent de manière incontrôlable. Certains ont commencé à thésauriser le pain, l’aliment de base ukrainien qu’ils n’avaient pas pendant l’occupation.

“Ils ont toujours cette idée d’après-guerre qu’ils doivent s’approvisionner en pain et le cacher dans la table de chevet”, a déclaré Hanitska. “Je me promène juste pour le sortir de là et le jeter parce qu’il moisit.”

De nombreuses journées sont tendues, mais Nikonchyk dit que ses patients continuent de l’inspirer.

À la mi-juillet, huit résidents ont agité la main et se sont mis côte à côte dans une danse chorégraphiée sur “Stefania”, la chanson ukrainienne primée à l’Eurovision.

“Ils ont commencé à suivre des cours de danse et à s’exprimer dans la danse”, a-t-elle déclaré. « Ils n’essayaient pas avant la guerre. Nous étions juste étonnés. … Nous n’avons jamais pensé qu’ils pourraient faire ça.

La chef Natalya Mayakova, 46 ans, s’est également émerveillée de la façon dont les résidents se sont améliorés depuis leur retour «la couleur du carrelage pâle».

Mayakova est restée aux côtés des patients les deux premières semaines de l’occupation; puis elle s’est échappée pour être avec son enfant malade et son mari. Elle est retournée en mai dans une cuisine manquant d’assiettes et de tasses en métal, d’un mixeur et d’une table. Les roses de la cafétéria, baignée de lumière naturelle, s’étaient fanées.

Mayakova a toujours peur que les Russes frappent à nouveau. Cette peur fait maintenant partie de la vie.

“Je ne sais pas combien de temps nous allons rester, mais aussi longtemps que nous le pourrons”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons pas laisser nos patients.”

“Ces gens sont spéciaux”, a-t-elle ajouté. “Ils ne peuvent pas vivre sans notre soutien.”

Alors que le déjeuner de la journée composé de salade de concombre et de bouillie se terminait, un homme tenant plusieurs morceaux de pain passa devant Mayakova et se pencha.

“Je t’aime”, lui dit-il. Elle sourit en retour.