Un centre de soins de l’Iowa condamné à une amende après qu’une femme envoyée au salon funéraire dans un sac mortuaire a été retrouvée vivante | Nouvelles américaines

Un centre de soins américain a été condamné à une amende de 10 000 dollars (8 185 £) après qu’un salon funéraire a découvert qu’une femme qui lui avait été envoyée dans un sac mortuaire était toujours en vie.

Le département de l’inspection et des appels de l’Iowa a déclaré que la femme de 66 ans avait été déclarée morte au centre de soins spéciaux Glen Oaks Alzheimer à Urbandale le 3 janvier.

La femme, dont le nom n’a pas été dévoilé, souffrait de démence précoce, d’anxiété et de dépression et était en soins palliatifs depuis le 28 décembre.

Elle a été placée dans un sac mortuaire zippé et emmenée au salon funéraire et au crématoire d’Ankeny, où les travailleurs ont constaté qu’elle respirait et ont appelé les services d’urgence.

Elle a été emmenée à l’hôpital Mercy West Lakes, où elle respirait mais ne répondait pas.

La femme a finalement été renvoyée en soins palliatifs, où elle est décédée le 5 janvier.

Un membre du personnel de Glen Oaks qui avait travaillé 12 heures et faisait partie de l’équipe qui s’occupait de la femme a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait d’abord signalé à une infirmière praticienne tôt le 3 janvier que la femme ne respirait pas et n’avait pas de pouls.

L’infirmière praticienne qui avait soigné la femme toute la nuit était également incapable de trouver un pouls et a déclaré que la femme ne respirait pas.

Elle a continué à évaluer la femme pendant environ cinq minutes avant de déterminer que la femme était décédée.

La femme a été déclarée morte vers 6 h 30, heure locale, environ 90 minutes après le premier rapport du membre du personnel.

Et un employé du salon funéraire et une deuxième infirmière praticienne qui ont mis la femme dans le sac mortuaire et le véhicule du salon funéraire environ une heure plus tard n’ont également trouvé aucun signe de vie, selon le rapport.

Lisa Eastman, directrice exécutive du Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Centre, a déclaré dans un communiqué que le centre se soucie profondément de ses résidents et reste déterminé à soutenir les soins de fin de vie.

“Tous nos employés reçoivent une formation régulière sur la meilleure façon de soutenir les soins de fin de vie et la transition de la mort pour nos résidents.”

Le département de police d’Ankeny ne poursuit pas d’accusations criminelles.