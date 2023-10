Un centre de sobriété ouvre ses portes à Prince George, des années après la mort d’un homme Gitxsan d’une intoxication alcoolique alors qu’il était en garde à vue

Un centre de réflexion tant attendu a ouvert ses portes à Prince George, en Colombie-Britannique, des années après avoir été recommandé pour la première fois lors d’une enquête du coroner sur la mort d’un Gitxsan détenu par la police.

Cette décision fait partie de la réponse du gouvernement aux appels de la police de toute la province qui affirme que l’intoxication publique devrait être traitée comme un problème médical plutôt que criminel.

Les appels en faveur d’un centre à Prince George, une ville de près de 90 000 habitants dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, ont pris de l’ampleur après le décès de Jamie Shanoss, 51 ans, qui a été arrêté en novembre 2016 après qu’un policier l’ait trouvé en état d’ébriété et endormi sur un lit. trottoir.

Il a été emmené à la cellule T-1 de la GRC, où les personnes en état d’ébriété sont amenées à se dégriser.

Il y est mort, son corps retrouvé entre trois autres compagnons de cellule.

Lors d’une enquête du coroner en 2018, un jury composé de sept personnes a conclu que la mort de l’homme de Kitwanga était accidentelle, causée par une intoxication alcoolique aiguë aggravée par la consommation de cocaïne.

Parmi les recommandations du jury figurait la création d’un centre de réflexion — qui a été fortement appuyée par le surintendant de la GRC de Prince George. Shaun Wright.

Une alternative plus sûre

Inspecteur au moment de la mort de Shanoss, Wright a déclaré lors de l’enquête que la pratique consistant à enfermer des personnes ivres dans des cellules de police n’était pas sûre.

Wright a estimé que le nombre de personnes enfermées chaque année dans la cellule T-1 se chiffrait à plusieurs centaines.

Surintendant de la GRC de Prince George Shaun Wright a demandé à plusieurs reprises l’ouverture d’un centre qui donne à réfléchir dans la ville du centre-nord de la Colombie-Britannique. (Faith Fundal/CBC)

« Il devrait y avoir des ressources adéquates pour fournir une sorte d’établissement de soins médicaux intermédiaire où ils peuvent être correctement traités et supervisés », a-t-il témoigné.

Lorsqu’il a été promu surintendant, Wright réitérait cet appel dans ses rapports annuels au conseil, parmi les ressources dont la police avait besoin.

Cependant, ce n’est qu’à l’été 2022 que la province a finalement annoncé le financement d’un centre de sobriété dans la ville, promettant des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d’ici l’automne de cette année-là, en collaboration avec Northern Health.

« Ce ne sera pas un lieu de fête – c’est un endroit sous surveillance médicale permettant à quelqu’un de dormir en toute sécurité lorsqu’il est gravement intoxiqué », a déclaré Sheila Malcolmson, alors ministre de la Santé mentale et des Dépendances, lors d’une visite à l’emplacement proposé. .

Mais la date de construction de l’automne allait et venait. Cet été, Northern Health a imputé ce retard à un long projet d’approvisionnement provincial visant à trouver le bon partenaire opérationnel.

Un besoin de plus d’installations médicales partout en Colombie-Britannique

Entre-temps, d’autres organisations se sont jointes à l’appel pour des installations similaires partout dans la province.

Kamloops a demandé pour la première fois un centre qui donne à réfléchir en 2016, et en mai dernier, elle a approuvé 30 000 $ pour financer une analyse de rentabilisation actualisée à présenter à la province. Les conseillers ont exprimé leur frustration face au fait que leur plaidoyer précédent était apparemment tombé dans l’oreille d’un sourd.

Le plan a également été approuvé par le surintendant de la GRC. Jeff Pelley, qui a déclaré que ses collègues ont régulièrement affaire à des personnes en état d’ébriété mais qui ne commettent aucun crime.

En février 2023, le chef du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique, Ronald J. MacDonald, a appelé la province à apporter des soins de santé aux détachements de police, dans un rapport sur un homme de l’île de Vancouver qui a été arrêté pour ivresse publique et est décédé en garde à vue des suites d’une consommation aiguë d’alcool. retrait.

MacDonald a découvert que, même si la GRC de Comox Valley a fait tout ce qu’elle pouvait, elle n’est pas l’organisme le plus approprié pour aider les personnes en état d’ébriété.

« Vous avez une personne qui a un problème de santé et nous la mettons dans une cellule de prison », a déclaré MacDonald, qualifiant cette pratique de dépassée depuis l’époque où la toxicomanie était considérée comme un crime.

« J’ai vu de très nombreux cas d’individus arrêtés par la police pour une forme d’intoxication, placés dans des cellules et finissant par mourir. »

Une enquête de CBC News menée en 2021 a révélé que depuis 2019, plus de 60 personnes arrêtées pour ivresse étaient décédées dans les cellules de détention de la police partout au Canada.

Le ministère de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique a déclaré à CBC News que le gouvernement « mettait en place un système complet de traitement » et s’efforçait de créer plus d’espace pour des lits qui donnent à réfléchir, y compris à Prince George.

Le projet Prince George enfin ouvert

Cette semaine, l’ouverture tant attendue du centre qui donne à réfléchir à Prince George a été annoncée.

Il est exploité par Services familiaux Carrier Sekaniun fournisseur de santé et de bien-être géré par plusieurs Premières Nations de Prince George et des communautés environnantes.

L’établissement de 10 lits offre un espace aux personnes âgées de 18 ans et plus pour se remettre d’une intoxication en toute sécurité, selon un communiqué du ministère de la Santé mentale et des toxicomanies.

Le nouveau centre de sobriété situé au 1151, 2e avenue est exploité par Carrier Sekani Family Services. (Google Maps)

Les patients pourront s’enregistrer par eux-mêmes ou pourront être référés par leur famille, des personnes soignantes, des prestataires de soins de santé ou des services d’urgence.

Les lits seront disponibles quatre soirs par semaine, du jeudi au dimanche, bien qu’ils aient été initialement annoncés comme un service 24h/24 et 7j/7.

Le ministère a déclaré qu’il prévoyait toujours d’offrir des services supplémentaires et d’étendre la disponibilité des lits à 24 heures sur 24, sept jours sur sept, mais n’a pas fourni de calendrier.

La décision d’ouvrir en dessous de sa pleine capacité, a indiqué le ministère, était due à un « besoin urgent ».

« L’ouverture progressive permettra à davantage de personnes d’accéder au soutien dont elles ont besoin plutôt que d’attendre plus longtemps pour obtenir plus de capacité de service », a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Il existe un besoin vital pour les gens d’avoir accès à des services de dégrisement et d’évaluation à proximité de chez eux. »