Main Event Entertainment arrive à Montclair Place dans la ville de Montclair. (Photo gracieuseté du Groupe CIM)

Main Event Entertainment amène sa première zone de divertissement familiale et centre d’événements du sud de la Californie à Montclair Place, dans la ville de Montclair.

La société a signé un bail à long terme avec le propriétaire immobilier CIM Group pour un espace de 51 802 pieds carrés situé sous l’AMC Dine-In de 12 salles. La zone de divertissement comprendra 20 pistes de bowling, un jeu de laser, des salles d’évasion et des salles de banquet.

Main Event, acquis par Dave & Busters Entertainment l’année dernière, proposera également un bar complet et un restaurant vendant des collations, des repas et des friandises.

L’établissement disposera d’espaces de fête privés et de forfaits fête d’anniversaire pour les enfants « de tous âges ».

Main Event et AMC occupent un bâtiment de deux étages de 134 000 pieds carrés que le groupe CIM a ajouté à Montclair Place dans le but de revitaliser le centre commercial.

« L’ajout de Main Event… est un élément clé dans la réalisation de notre vision du repositionnement du centre en tant que destination communautaire et régionale qui attire les personnes de tous âges et de tous intérêts », a déclaré Shaul Kuba, co-fondateur et directeur du Groupe CIM. .

D’autres améliorations à Montclair Place comprennent la création d’une salle de restauration, une modernisation intérieure et de nouveaux espaces de rassemblement communautaires.

Une autre nouveauté du centre est The Canyon, une salle de concert qui comprend un restaurant et une aire de jeux intérieure de 11 000 pieds carrés.

Walmart célèbre sa rénovation à Temecula

Le Walmart Supercenter de Temecula célèbre une rénovation terminée au 32225 Temecula Pkwy.

De nombreux noms familiers de la politique et du gouvernement de Temecula, notamment le maire Zak Schwank, les représentants américains Ken Calvert, ainsi que Darrell Issa et la membre de l’Assemblée Kate Sanchez, ont assisté à l’inauguration du ruban.

Les mises à jour du centre comprenaient de nouvelles caisses automatiques et une nouvelle section de 3 à 5 dollars, une salle de bien-être privée dans la pharmacie pour les vaccinations et les consultations et une nouvelle salle des mères.

Les services de ramassage et de livraison des courses ont également été mis à jour et agrandis.

« Ce remodelage est vraiment spécial pour notre Supercenter et est différent des autres qui se produisent dans l’État car il coïncide avec notre 20e anniversaire de service à Temecula. Cet investissement de Walmart solidifie notre engagement continu envers la région », a déclaré Lee Malabrigo, directeur du Supercenter. « Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les clients dans notre espace transformé pour vivre une expérience d’achat meilleure et plus efficace. »

Le détaillant a également accordé un certain nombre de subventions à des organisations locales :

En hommage au dévouement de Walmart envers la communauté de Temecula, le directeur du Supercenter et ses associés ont présenté 12 500 $ en subventions à des organisations locales à but non lucratif, notamment :

4 000 $ au Rotary Club de Temecula

1 500 $ à l’Association des policiers de Riverside

2 500 $ au Club Garçons et Filles du comté du Sud-Ouest

2 500 $ à l’école secondaire Temecula Valley

2 000 $ à la Temecula Children’s Music Foundation

Le propriétaire de Toyota de Riverside donne 25 millions de dollars à Alma Mater

David W. Wilson, propriétaire de Wilson Automotive, basé à Tustin, et de Toyota de Riverside, a promis 25 millions de dollars à son alma mater, l’Université du Nord de l’Iowa.

Ce don est le plus important don de l’histoire d’UNI et servira à la création du David W. Wilson College of Business.

Le natif de l’Iowa a acheté sa première concession au début des années 1980 dans le comté d’Orange. À partir de là, Wilson a développé son entreprise jusqu’à atteindre 18 concessionnaires dans le sud-ouest et au Mexique, avec des ventes annuelles dépassant les 3 milliards de dollars. Le groupe compte au moins 2 500 salariés.

Pour Wilson, qui a grandi dans une ferme à Traer, dans l’Iowa, le cadeau fait à UNI est personnel. Ce diplômé de 1970 a appris dès son enfance que lorsque quelque chose ne faisait pas partie du budget familial, il pouvait travailler et payer lui-même.

Aîné de cinq enfants, il a raconté pour le Orange County Register dans une interview en 2012 comment il avait tondu les pelouses alors qu’il était en quatrième année pour payer son propre gant de baseball. Lorsqu’il était étudiant, il travaillait chez un concessionnaire automobile pour payer ses frais de scolarité. Cette solide éthique de travail a suivi Wilson toute sa vie.

Sa devise commerciale est également simple : « La vérité est que vous ne pouvez donner que l’exemple. Si vous rencontrez des difficultés dans votre entreprise, regardez-vous dans le miroir.

L’engagement de Wilson envers UNI représente quelques premières pour l’université, au-delà de sa simple taille. L’école a déclaré qu’une fois le don approuvé par ses régents, le David W. Wilson College of Business sera la première école « nommée » d’UNI. Sa contribution permettra également de créer deux fonds de dotation, dont le Wilson Endowment for Integrity and Excellence.

Subvention de 2,5 millions de dollars pour une bourse C-STEM au CSUSB

Cal State San Bernardino reçoit 2,5 millions de dollars de la National Science Foundation pour une nouvelle bourse destinée aux étudiants en études STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

L’université a déclaré qu’elle fournirait l’argent, obtenu par le représentant Pete Aguilar, pour créer 150 bourses sur cinq ans.

“Il n’y a rien de plus important que de s’assurer que chaque aspirant scientifique, ingénieur et inventeur, quel que soit son identité ou son code postal, ait une chance de réaliser son plein potentiel”, a déclaré Aguilar.

Les étudiants qualifiés poursuivront des études en informatique.

L’école espère aider au moins 1 000 élèves.

