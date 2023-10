Un centre de culture de marijuana arrive à Fulton – Shaw Local

FULTON – Les travaux de construction d’une culture de marijuana dans le parc industriel de Fulton ont été inaugurés cette semaine.

Dan Dolan, promoteur basé dans l’Iowa et propriétaire de Fulton Industrial LLC, propriétaire de The Dispensary and Rec Room, a payé à la ville 814 750 $ pour un peu moins de 60 acres de terrain vacant sur la 31e Avenue et la Quatrième Rue, selon les registres fonciers du comté de Whiteside.

Dolan n’a pas répondu vendredi aux SMS ou aux messages téléphoniques pour demander plus d’informations.

L’Illinois compte 21 centres de culture ; ce serait le 22, a indiqué le ministère de l’Agriculture.

Le dispensaire, qui vend de la marijuana médicale, a ouvert ses portes le 1er juillet 2016 au 1801, 16e avenue, dans ce qui était alors le nouveau développement de Fulton Crossing, à l’angle sud-est des routes 136 et 84.

Dolan est propriétaire du bâtiment.

La Rec Room, qui vend de la marijuana à des fins récréatives, a ouvert ses portes le 14 mai 2021 dans l’espace voisin.

Dolan, qui possède et exploite Dan Dolan Homes Inc., possède également The Dispensary à East Dubuque, une autre ville frontalière le long du Mississippi, qui a ouvert ses portes le 15 mai 2021.