Un centre de 4 milliards de dollars est prêt à accélérer la progression des puces pour les téléphones, les voitures et tout le reste

Pendant les pires jours de la pandémie, une pénurie de puces peut vous avoir empêché d’acheter un Ford F-150 ou une Sony PlayStation. Maintenant, une partie des 53 milliards de dollars de fonds fédéraux pour tenter de résoudre le problème pourrait aider à stimuler un nouveau centre de recherche sur la fabrication de puces dans la Silicon Valley.

Vice-président Kamala Harris prévoit de visiter Applied Materials lundi alors que le fournisseur d’équipements de fabrication de puces détaille un centre d’investissement de 4 milliards de dollars dans le centre de haute technologie de Californie pour une augmentation de 30% du rythme des progrès de la fabrication de processeurs. Les 53 milliards de dollars n’ont pas encore été distribués, mais le nouveau centre d’Applied Materials est exactement le type d’installation de recherche et développement américaine pour laquelle il est conçu.

Les progrès des puces ont ralenti ces dernières années en raison des défis physiques et techniques liés à la miniaturisation des circuits des puces. Dans le même temps, une grande partie de l’activité de fabrication de puces a quitté les États-Unis pour s’installer à Taïwan, en Corée du Sud et dans d’autres pays asiatiques.

La pénurie de puces induite par la pandémie a révélé des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et a montré à quel point l’économie des États-Unis dépend de la fabrication à l’étranger pour sans doute les composants les plus importants dans à peu près tout avec une batterie ou une prise d’alimentation. Le résultat a été l’adoption en 2022 de la CHIPS and Science Act, avec sa subvention de 53 milliards de dollars pour la recherche et la fabrication de puces. Jusqu’à présent, le département du Commerce a reçu 300 déclarations d’intérêt de candidats espérant puiser dans les fonds.

Un rendu du futur centre EPIC d’Applied Materials, une recherche et développement de 4 milliards de dollars pour accélérer les progrès de la fabrication de puces Matériaux appliqués

Le nouveau centre d’innovation et de commercialisation d’équipements et de procédés (EPIC) de 180 000 pieds carrés d’Applied Materials est conçu pour accélérer les progrès et ancrer l’industrie aux États-Unis. Au centre EPIC, Applied Materials espère accélérer à la fois l’adoption de nouvelles idées issues du milieu universitaire et leur transfert vers des entreprises telles que TSMC, Samsung et Intel qui construit réellement les puces.

Applied Materials est l’une des principales entreprises qui fabriquent des équipements de fabrication de puces. C’est ce que des entreprises comme Intel, Samsung et TSMC achètent pour pouvoir construire les processeurs des téléphones, voitures, jouets, téléviseurs, équipements militaires, appareils électroménagers et bien d’autres produits. Il est à la pointe des efforts pour continuer à progresser dans la fabrication de circuits à puce plus petits, plus efficaces et plus puissants.