NICOSIE, Chypre (AP) – Un centre financé par les États-Unis à Chypre aidera à former des fonctionnaires de pays de la région de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient aux dernières techniques en matière de sécurité frontalière, douanière, maritime et cybersécurité, le chef par intérim du département américain de la Sécurité intérieure a déclaré lundi.

Chad Wolf a déclaré que le Centre chypriote pour la sécurité des terres, des mers ouvertes et des ports (CYCLOPS), d’une valeur de 5 millions de dollars (4 millions d’euros), intégrera une installation mobile pour instruire les fonctionnaires sur la meilleure façon de protéger leurs infrastructures clés et de participer aux activités transfrontalières. cyber-enquêtes.

Le centre comprendra également un faux passage frontalier terrestre et une zone de contrôle des passagers. Les États-Unis construiront l’installation et fourniront du matériel et des formateurs. On s’attend à ce qu’il soit terminé d’ici la fin de l’année.

«Ces plates-formes de formation serviront de plaque tournante qui travaille en étroite coordination et en association avec les pays partenaires de la Méditerranée, du Moyen-Orient et d’ailleurs», a déclaré Wolf lors d’une cérémonie marquant le début de la construction du centre.

Wolf a déclaré que le centre refléterait une installation similaire que le département d’État américain maintient en Amérique centrale depuis plus d’une décennie.

Il a qualifié le centre de résultat important d’un engagement américain renouvelé dans la région de la Méditerranée orientale et «des relations solides entre les États-Unis et la République de Chypre».

Le ministre chypriote des Affaires étrangères, Nikos Christodoulides, a déclaré que des pourparlers sont en cours avec des responsables américains et du Collège européen de sécurité et de défense pour étendre les opérations du centre à une formation antiterroriste.

L’accord pour installer l’installation à Chypre a été conclu lors de la visite du secrétaire d’État américain Mike Pompeo dans la nation insulaire en septembre dernier.

Chypre et les États-Unis ont forgé des liens de sécurité plus étroits ces dernières années, culminant avec l’approbation par le Congrès de 2019 de la loi sur le partenariat énergétique et de sécurité de la Méditerranée orientale qui souligne le soutien des États-Unis à un partenariat basé sur l’énergie entre la Grèce, Chypre et Israël.

En vertu de cette loi, les États-Unis fournissent à Chypre ethniquement divisée un financement pour la formation militaire et ont partiellement levé un embargo sur les armes qui avait été promulgué il y a 33 ans pour empêcher une éventuelle course aux armements de nuire aux pourparlers avec les Chypriotes turcs séparatistes.