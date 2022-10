Un «centre commercial gratuit» créé à côté de Durga Puja Pandal à Ashoknagar à Kolkata

Après deux ans de Covid-19, les alentours sont redevenus normaux cette année. Par rapport aux dernières années, cette année, l’engouement pour Durga Puja est en hausse. Tout le monde de huit à quatre-vingts en profite. Cependant, la Durga Puja d’Ashoknagar Jankalyan Sabha de cette année n’est pas grandiose, mais leur noble idée a ému toute la région.

Outre les idoles et le pandal darshan, le “centre commercial gratuit” est devenu un centre d’attraction particulier pour les gens. Selon les entrepreneurs, ils ont construit une tente temporaire à côté du mandap. Tout le monde y donne les vêtements nécessaires aux gens du village. De l’autre côté, des dispositions ont été prises pour transporter les vêtements nécessaires selon son choix. “Il y a beaucoup de gens qui, étant financièrement arriérés, ne peuvent pas s’offrir de nouveaux vêtements pour la famille ce festival d’automne. Ce centre commercial gratuit est fait pour eux », a déclaré Suman Pal, organisateur de Puja. Il y a aussi la disponibilité de la collection de vêtements neufs et anciens.

Comme beaucoup de gens viennent le matin et l’après-midi et laissent leurs vêtements usés, il y a une énorme réponse pour ces vêtements. Les foules se sont rassemblées dans la région pour voir cette nouvelle initiative. Avec d’autres pujas d’Ashoknagar, on sait que ce Jankalyan Sabha a attiré une attention particulière aux yeux des juges. Le ministre en chef Mamata Banerjee a inauguré la puja pratiquement l’année dernière. La nouvelle initiative d’aider les démunis les a non seulement aidés à profiter de la puja, mais a inspiré de nombreuses autres personnes à se manifester et à se joindre à l’initiative.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici