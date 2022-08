Un centre clé s’attend à une “forte hausse” des expéditions de céréales ukrainiennes

NATIONS UNIES (AP) – Le centre coordonnant l’expédition de céréales désespérément nécessaires vers les marchés mondiaux depuis l’Ukraine s’attend à “une forte augmentation” des demandes de retrait de cargaisons dans les ports ukrainiens dans un avenir proche, a déclaré mercredi son coordinateur par intérim.

Frederick Kenney a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Istanbul, où se trouve le Centre de coordination conjoint, que les armateurs ont manifesté un «extrême intérêt» pour l’exportation de céréales d’Ukraine – l’un des principaux greniers à blé du monde – dans le cadre du récent accord visant à apaiser la crise mondiale. crise alimentaire déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Le centre reçoit “littéralement des dizaines et des dizaines d’appels téléphoniques chaque jour et des e-mails demandant quand pouvons-nous nous préparer à partir”, a déclaré Kenney, directeur des affaires juridiques et extérieures à l’Organisation maritime internationale et contre-amiral et juge à la retraite des garde-côtes américains. défenseur qui dirige les efforts de l’ONU au centre pour faire expédier du grain à partir de trois ports ukrainiens.

Il a déclaré que des procédures détaillées sur l’expédition et les inspections avaient été envoyées à l’industrie lundi et que leur diffusion “va également entraîner une augmentation des demandes, mais ce n’est que le début”.

“Nous nous attendons à voir une forte augmentation des demandes de transport en commun”, a déclaré Kenney. « En effet, nous sommes conscients qu’il y a un certain nombre de navires céréaliers vides au mouillage dans les zones de mouillage turques en attente de conclure les contrats. Et une fois qu’ils auront conclu leurs accords, ils transiteront vers le nord.

L’Ukraine a signé un accord avec la Turquie et l’ONU le 22 juillet ouvrant la voie à l’Ukraine pour exporter 22 millions de tonnes de maïs et d’autres céréales bloquées dans les ports et dans des silos depuis l’invasion russe, et pour faire de la place pour l’exportation de la récolte à venir. Un mémorandum séparé entre la Russie et l’ONU signé le même jour vise à éliminer les obstacles à ses expéditions de nourriture et d’engrais vers les marchés mondiaux.

Le Centre conjoint de coordination, qui comprend des experts de Russie, d’Ukraine, de Turquie et de l’ONU, a jusqu’à présent autorisé le départ de 12 navires transportant plus de 370 000 tonnes de céréales, principalement du maïs, et d’autres denrées alimentaires et l’arrivée de quatre navires pour ramasser nouvelle cargaison, a déclaré Kenney.

Il a déclaré que ses inspecteurs avaient inspecté mercredi trois navires sortants et deux navires entrants – le plus depuis la signature – à la recherche d’articles non alimentaires et de personnel non autorisé.

Le ministère ukrainien des Infrastructures a publié mercredi une séquence vidéo montrant le navire Osprey S arrivant au port de Chornomorsk chargé de 30 000 tonnes de céréales. C’était le deuxième arrivé au port dans le cadre de l’accord.

Kenney a déclaré que rien d’autorisé n’avait été trouvé lors des inspections jusqu’à présent, qu’aucune mine flottante n’avait été rencontrée dans le couloir de navigation de la mer Noire et que l’expertise technique des quatre parties travaillant au centre était “excellente” et très diversifiée.

Interrogé sur les relations entre les parties, puisque la Russie et l’Ukraine sont en guerre, il a déclaré : “J’ai été extrêmement impressionné par le niveau de coopération et de coordination qui a été affiché”.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a évoqué pour la première fois la nécessité cruciale de redémarrer l’approvisionnement de la production agricole ukrainienne et des céréales et engrais russes sur les marchés mondiaux fin avril lors de réunions avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv. Il a ensuite proposé un accord, soulignant la crainte que la guerre n’aggrave la faim pour jusqu’à 181 millions de personnes, en particulier dans les pays en développement les plus pauvres.

Interrogé sur les premières expéditions de maïs ukrainien destinées principalement à des pays qui n’ont pas désespérément besoin de nourriture, Kenney a déclaré qu’il était crucial de bloquer les navires dans les ports ukrainiens depuis le 24 février afin que les navires puissent être amenés pour charger des cargaisons “qui seront destinées pour les ports qui contribueront à réduire l’insécurité alimentaire mondiale.

“Mais vraiment, tout navire qui sort va aider la situation”, a-t-il déclaré.

Edith M. Lederer, Associated Press