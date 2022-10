Un centime tombé de l’Empire State Building peut-il vous tuer ? YouTuber risque sa vie pour démystifier un mythe

Les mythes, les légendes urbaines ou le folklore – quelle que soit la façon dont vous souhaitez les classer – ont cimenté une place dans notre société. Ces fausses informations ou idées fausses ont résisté à l’épreuve du temps, beaucoup d’entre nous les croyant vraies. Qu’est ce que tu fais après? Vous passez le relais de ces mythes urbains à une autre personne. Le bouche-à-oreille du cycle des mythes continue.

Les taureaux se fâchent contre la couleur rouge ? Faux. Utilisons-nous seulement 10 % de notre cerveau ? Faux. La Grande Muraille de Chine est la seule structure artificielle visible depuis l’espace. Faux encore. Des mythes comme ceux-ci et beaucoup plus ont parcouru de nombreuses générations pour être ensuite démystifiés par la science.

Un autre mythe qui est jeté de temps en temps avec désinvolture est le suivant : un centime jeté de l’Empire State Building américain peut vous tuer. C’est là que la science intervient pour prouver qu’un centime de 2,5 grammes ne devient pas un projectile dangereux lorsqu’il est lancé depuis le bâtiment de 443 mètres de haut et de 102 étages situé à Manhattan, New York.



Crédits: Veritasium / YouTube

Science YouTuber Derek Muller, qui dirige la chaîne populaire «Veritasium», s’est récemment associé au briseur de mythes OG, le légendaire Adam Savage, pour «démystifier» le mythe selon lequel les sous se transforment en armes mortelles s’ils sont jetés de hautes structures, plus spécialement ici, l’Empire State Building. Il convient de noter que le “mythe” du penny a longtemps été démystifié par des nerds curieux. Seulement cette fois, en une rare occasion, quelqu’un a en fait pris un coup pour prouver la même chose.

Dans la vidéo désormais virale, Muller se met en jeu. Savage monte à bord d’un hélicoptère suspendu au-dessus et est armé d’un seau de sous. Savage les lance de manière amusante. Muller, visiblement tendu, encaisse quelques coups. Leur expérience est réussie. Muller s’en sort indemne avec quelques piqûres. Savage déclare fièrement que le mythe a été brisé. La science l’emporte une fois de plus.



Crédits: Veritasium / YouTube

Mais un centime voyageant à une vitesse supposée accrue ne devrait-il pas mettre en danger les humains qui se promènent dans le bâtiment ?

Résistance à l’air et poids

Muller, dans sa vidéo, explique comment la résistance de l’air associée au poids léger du sou joue un rôle essentiel dans l’élimination du facteur de risque que le sou vous fracture le crâne s’il devait atterrir sur votre tête.

Le YouTuber cite une étude qui explique comment la chute d’objets pourrait s’avérer mortelle pour les humains s’ils devaient transporter une énergie cinétique supérieure à 68 joules – l’énergie cinétique minimale requise pour casser le crâne humain. Un sou ne transporte qu’une énergie cinétique d’environ 0,2 joule. Si vous étiez confronté, par exemple, à une balle de baseball ou à une tempête de grêle venant d’une haute altitude, ce serait une tout autre histoire car l’un ou l’autre des objets transporterait une énergie de plus de 80 joules.

Veritasium alias Muller ramène l’emblématique expérience Hammer Vs Feather menée par le commandant d’Apollo 15 David Scott sur la Lune pour montrer la puissance ou l’absence de résistance de l’air. La démonstration effectuée par Scott a prouvé la théorie de Gallelio selon laquelle les objets dans le vide tomberaient, en fait, au même rythme. Scott laisse tomber le marteau et la plume en même temps de la même hauteur et les deux objets tombent sur la surface de la lune en même temps.

Mais la terre a de l’air dense. Cette résistance de l’air subie par le centime sur notre planète réduit son accélération et ainsi, il atteint sa vitesse terminale qui est au maximum de 80 km/h. Sans la résistance de l’air, la vitesse terminale du penny pourrait atteindre jusqu’à 300 km/h. Si vous multipliiez l’Empire building plusieurs fois en hauteur, la vitesse terminale du penny ne dépasserait pas 80 km/h.

Ce n’est en aucun cas l’explication exhaustive que Veritasium fournit dans sa vidéo pour démystifier le mythe de la construction d’un penny-Empire.

Regardez sa vidéo désormais virale ici :

Vous pouvez également consulter la soufflerie penny drop d’Adam Savage qu’il a lui-même construite pour MythBusters. La soufflerie qu’il a créée a testé la vitesse terminale d’un sou qui tombe.

Pendant ce temps, en 2021, YouTuber Veritasium a sauté sur un hélicoptère pour résoudre une question de physique “controversée” à l’Olympiade américaine.

“Comment un câble uniforme sous un hélicoptère pend-il?”

Cette question de physique sur l’examen de qualification pour l’équipe de l’Olympiade américaine de physique de 2014 était devenue virale, simplement parce que personne ne pouvait s’entendre sur la réponse.

Le YouTuber a donné une explication détaillée ici.

