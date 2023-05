Un centenaire organise une fête d’anniversaire à London, en Ontario, une piscine pour un cours d’aquaforme

Barbara Edwards, de London, en Ontario, a fait un retour triomphant dans une piscine communautaire jeudi pour célébrer son 100e anniversaire.

« C’est un endroit merveilleux », a déclaré Edwards, qui s’est préparée cette semaine pour un cours d’aquaforme de la ville de Londres à 9h30, portant son maillot de bain sous ses vêtements. « J’ai passé de bons moments ici. »

Edwards suivait des cours à la piscine trois fois par semaine depuis environ 28 ans. Elle a commencé les entraînements aquatiques à 70 ans, mais la pandémie les a soudainement interrompus, ainsi que d’autres activités d’intérieur.

Edwards a emménagé avec son fils, hors de la maison où elle a vécu seule jusqu’à l’âge de 97 ans, et sa vie a considérablement changé. En septembre dernier, elle a emménagé dans un établissement de soins de longue durée.

Barbara Edwards, 100 ans, participe à un cours d’aquaforme à la London Community South Pool, dans le sud-ouest de l’Ontario, sa première fois dans la piscine depuis la pandémie. (Ville de Londres)

Mais jeudi, Edwards est retourné à la London Community South Pool, au grand plaisir du personnel et des participants à l’aquaforme, qui ont fait irruption dans une joyeuse ronde de Joyeux anniversaire quand Edwards a marché, avec l’aide d’un déambulateur, sur la terrasse de la piscine.

« Aujourd’hui, c’est la première fois qu’elle vient ici depuis longtemps », a déclaré Beth Lapierre, 76 ans. « C’est bon de la voir. Elle a la même apparence qu’il y a trois ans. »

Lorena Gheller a suivi des cours d’aquaforme avec Edwards pendant de nombreuses années et la considère comme une source d’inspiration. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

Lorena Gheller, 65 ans, rayonnante, a ajouté: « Elle [Edwards] utilisé pour entrer et flotter par nous et dire bonjour. C’est comme ça que j’ai fait la connaissance de Barb, avec ses beaux « bonjours ». »

Sans surprise, Edwards est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes réunies à la piscine.

« Vous vous moquez de moi? Regardez-la. Elle est incroyable », a déclaré Gheller.

Penny Stevens est venue de Calgary pour fêter l’anniversaire de sa mère. Elle s’est assise sur un banc en souriant, regardant sa mère centenaire dans la piscine avec des participants de 30 et 40 ans ses cadets.

Barbara Edwards, 100 ans, a vécu seule jusqu’à l’âge de 97 ans et a vécu avec son fils pendant la pandémie. En septembre dernier, elle a emménagé dans un établissement de soins de longue durée. (Ville de Londres)

« Cela me rappelle à quel point elle aimait être ici tout le temps », a déclaré Stevens. « Malheureusement, COVID a pris ça, donc c’est juste agréable de voir son énergie revenir et vraiment heureuse. »

« Je ne suis pas la nageuse la plus forte, mais j’aime juste l’eau », a déclaré Edwards, ajoutant qu’elle s’était cassé le bras droit il y a quelque temps et qu’il n’avait jamais complètement guéri. « Je flotte, tu sais. Et je pagaie un peu, mais je ne suis pas un bon nageur. »

Son fils, Andrew Ward, admire également sa mère.

« Elle a toujours été très active et elle a toujours été très gentille, très sincèrement intéressée par les autres. Les petites choses l’excitent. »

Cody Besterd est le superviseur de pont et instructeur d’aquaforme à la piscine communautaire du sud de Londres et a enseigné à Edwards pendant de nombreuses années. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

Cody Besterd, superviseur de pont et instructeur d’aquaforme qui a régulièrement enseigné à Edwards, a déclaré qu’il était en admiration devant elle.

« J’espère que je suis comme ça dans mes années 90, capable de venir trois fois par semaine », a déclaré Besterd.

« Elle était capable de se maintenir et d’aller dur même dans ses 90 ans », a-t-il déclaré.

« La quantité de lumière que cette femme dégage est contagieuse, et il est indéniable qu’elle va être une partie positive de votre vie et une partie positive de votre journée. »