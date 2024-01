La Tour d’Argent, le véritable restaurant « Ratatouille » de Paris, avec sa riche histoire s’étendant sur plus de quatre siècles, a récemment rouvert ses portes. Le restaurant de renommée mondiale, qui abrite une collection de vins de 320 000 bouteilles, a lancé une superbe refonte et une expérience culinaire encore plus séduisante. Il bénéficie désormais d’un point de vue sur deux des événements les plus monumentaux de 2024 : la restauration de la cathédrale Notre-Dame et les Jeux olympiques.

Parler à Presse associéeAndré Terrail, propriétaire et PDG de la Tour d’Argent, a déclaré : « C’est très rassurant pour de nombreux clients de voir que de tels établissements sont encore présents dans notre histoire et dans l’histoire gastronomique française. »

L’expérience Tour d’Argent

Entrer dans la Tour d’Argent, c’est comme remonter dans le temps. Le décor opulent, orné de miroirs anciens, de lustres et de grands escaliers, dégage un air d’élégance. C’est ce niveau de sophistication qui captive les invités depuis des générations. Mais ce sont les vues inégalées du restaurant qui le distinguent véritablement. Depuis ses deux salles à manger étoilées au guide Michelin, les clients profitent d’une vue imprenable sur la Seine et la cathédrale Notre-Dame. Et, plus récemment, les convives ont une vue plongeante sur le chantier de construction animé où la cathédrale bien-aimée est en cours de restauration.

Pour ceux qui recherchent une expérience culinaire vraiment exceptionnelle, le menu de la Tour d’Argent propose un chef-d’œuvre culinaire : le légendaire canard à l’orange. Ce plat orne les tables du restaurant depuis ses premières années. Le succulent canard, savamment rôti et infusé de la douceur acidulée de la sauce à l’orange, est le plat emblématique du restaurant depuis des décennies, et à chaque bouchée, vous comprendrez pourquoi. Le restaurant reste cependant parmi les plus prestigieux de Paris. Il est donc hors de portée de la plupart des convives. Manger un dîner bon marché ici peut coûter environ 360 euros.

Une Excursion Exclusive À Paris

Pourtant, la Tour d’Argent est bien plus qu’un simple paradis gastronomique ; c’est une institution culturelle qui a joué un rôle central dans le paysage culinaire parisien. Le restaurant a accueilli d’innombrables dignitaires, célébrités et passionnés de gastronomie tout au long de son histoire. Son nom est devenu synonyme de gastronomie et de service impeccable.

Alors que la Tour d’Argent entame un nouveau chapitre, sa réouverture coïncide avec les prochains Jeux olympiques d’été de 2024. Cela signifie que les clients auront une occasion unique d’observer l’esprit sportif animé de la ville depuis un point de vue privilégié.