Un célèbre prêtre de New York a secrètement laissé derrière lui une fortune de 7 millions de dollars et un fils

Après sa mort plus tôt cette année, le révérend Louis Gigante a laissé sa fortune secrète à son fils que peu de gens savaient qu’il avait.

Le prêtre catholique romain du Bronx était le fils d’immigrants italiens et le frère d’un patron de la mafia. Il dirigeait une société de développement qui construisait des maisons pour les personnes dans le besoin tout en défendant sa famille criminelle.

Ce n’est qu’à sa mort le 19 octobre que son testament a révélé qu’il avait un fils de 32 ans, allant à l’encontre de l’exigence catholique que les prêtres restent célibataires, et une fortune de 7 millions de dollars.

Ancien New York Nouvelles quotidiennes le journaliste Salvatore Arena a d’abord rapporté l’histoire.

“J’ai failli tomber de ma chaise”, a déclaré le journaliste Le New York Times.

Contrairement à d’autres prêtres, le père Gigante n’a pas tenté de cacher son fils, dont l’existence était un secret de polichinelle parmi les proches du chef religieux.

Les temps a suggéré qu’il “a peut-être échappé à l’examen minutieux de l’église sur sa vie personnelle par la seule force de sa personnalité”.

Luigino Gigante, né en 1990, a grandi à Somers, dans le comté de Westchester, à environ une heure de la paroisse de son père, l’église catholique romaine St. Athanasius. Le père Gigante et son fils vivaient avec la mère de l’enfant.

“Nous avions une vie tranquille”, a déclaré M. Gigante, aujourd’hui âgé de 32 ans. Les temps. « Il était fier de moi. Nous avons tout fait ensemble. »

À propos du sacerdoce de son père, le jeune M. Gigante a déclaré: “C’était comme une autre chose bizarre”,

Le porte-parole de l’archidiocèse de New York, Joseph Zwilling, a déclaré Les temps que l’église n’était pas au courant de l’enfant du Père Gigante « au-delà des rumeurs ».

«Alors que chaque cas serait évalué et traité selon ses propres mérites, un prêtre qui engendre un enfant devrait fournir un soutien à l’enfant et à la mère. En général, cependant, les prêtres qui ont des enfants quittent le sacerdoce, généralement volontairement », a déclaré M. Zwilling au journal.

M. Gigante a déclaré qu’on lui avait dit que l’archidiocèse savait que le père Gigante avait un fils mais avait décidé d’ignorer la situation.

Le père Gigante a dirigé plusieurs entreprises axées sur la construction de nouvelles propriétés, amassant une fortune de 7 millions de dollars qui a été placée dans une fiducie jusqu’à ce que son fils ait 40 ans.

“Je n’ai pas fait vœu de pauvreté”, a-t-il déclaré Les temps en 1981. « Les gens pensent que je ne suis pas payé et que je suis un saint pour le faire. C’est leur problème.

Après avoir perdu une primaire dans une course au congrès en 1970, le père Gigante a remporté un poste de direction dans le district démocrate local. Entre 1973 et 1977, il a siégé au conseil municipal de New York.

“Au début, il y avait ceux qui pensaient que c’était mal pour un prêtre d’être un politicien”, a-t-il déclaré. Les temps en 1972. “Mais quand je leur ai rendu quelques services, ces mêmes personnes ont changé d’avis.”

Son frère, Vincent Gigante, était le patron de la famille mafieuse génoise. Le père Gigante a soutenu son frère à travers ce qui semblait être un acte qui a duré des années. Le chef de la mafia s’est promené dans Greenwich Village avec des pantoufles et un peignoir, apparemment dans le but de paraître malade mental et d’éviter d’être poursuivi.

M. Gigante a déclaré que le travail de son père en tant que prêtre n’était pas caché dans sa vie de famille, ajoutant que son père présenterait son enfant à des amis avec quelques mots de la Bible – “Ceci est mon fils, en qui je suis bien content” .

“Je n’étais pas un secret”, a déclaré M. Gigante Les temps.

Peter Cantillo, qui a travaillé avec le père Gigante à la South East Bronx Community Organization (SEBCO), a déclaré Les temps qu’« il était de notoriété publique » que le prêtre avait un enfant.

“Personne n’a vraiment cligné des yeux à ce sujet. Les gens pensaient qu’il était un gars tellement formidable, il a tellement fait pour la communauté », a-t-il ajouté. “C’était un homme, il avait un enfant. La chanson de Frank Sinatra – “Je l’ai fait à ma façon” – l’incarne. Il a fait tout ce qu’il voulait. »

Le père Gigante a démissionné de l’archidiocèse de New York en 2002 à l’âge de 70 ans, 12 ans après la naissance de son fils.

Deux poursuites ont été déposées l’année dernière contre le père Gigante, affirmant qu’il avait abusé sexuellement d’une fille d’environ 10 ans dans les années 1960 et d’un garçon dans les années 1970 à peu près du même âge. Les poursuites ont été intentées en vertu de la loi sur les enfants victimes, dont des centaines ont été déposées contre des prêtres de l’État de New York.

Les affaires contre le père Gigante étaient pendantes lorsqu’il est décédé. Son fils a déclaré au journal qu’il avait fermement rejeté les allégations.

« Il se peut que des gens posent des questions sur moi », a dit le père Gigante à son fils avant de fréquenter le City College de New York.

“J’ai dit:” Oui, s’ils posent des questions sur vous, je dirai simplement que vous êtes mon père “”, a déclaré M. Gigante au journal. “Pour être honnête avec vous, je m’en fichais vraiment.”

“Votre nom ne définit pas qui vous êtes, ce sont vos actions”, a déclaré M. Gigante citant son père. “Il a toujours voulu que je sois qui je voulais être.”

Lors des funérailles du Père Gigante, un ami a dit à M. Gigante qu’ « après votre naissance, votre père a été appelé » au siège de l’archidiocèse.

M. Gigante a appris plus tard que son père était revenu de cette réunion, disant qu’« ils m’ont demandé si j’avais un fils, et j’ai dit : « Ouais », et je suis parti. Et c’est ça”.