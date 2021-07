Un célèbre poète koweïtien arrêté pour avoir insulté l’émir

Le poète, Jamal al-Sayer, avait rempli sa page Twitter au cours des dernières semaines de critiques féroces contre la corruption du gouvernement, publiant des vers lyriques déplorant le dysfonctionnement et le système de clientélisme du Koweït. Dans l’un des tweets les plus incendiaires, il s’adresse directement à l’émir du Koweït, déplorant la complicité du souverain dans l’état « insupportable » du pays et la « violation de la constitution » par le gouvernement.