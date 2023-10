Un célèbre physicien soviétique tué par le Hamas – médias — RT World News

Le célèbre physicien théoricien Sergueï Gredeskul et son épouse Viktoria ont été tués par des militants du Hamas à leur domicile dans le sud d’Israël, ont rapporté mardi soir les médias russes.

« Le 7 octobre, lors d’une attaque terroriste perpétrée par des militants du Hamas, Sergueï Andreïevitch Gredeskul et son épouse ont été tués chez eux, dans la ville d’Ofakim », Alexeï Khokhlov, membre de l’Académie russe des sciences (RAN), a posté sur Telegram.

Khokhlov appelé Gredeskul « un physicien théoricien exceptionnel » qui a écrit plus de 100 articles scientifiques et co-écrit « l’Introduction à la théorie des systèmes désordonnés » en 1988.

Gredeskul est né en 1942 et a enseigné à Kharkov (aujourd’hui l’Ukraine) avant de s’installer en Israël en 1991. Lui et sa femme ont enseigné à l’Université Ben Gourion et ont pris leur retraite en 2012.















La nouvelle de la mort des Gredeskul a été confirmée par David Erschler, professeur au département de linguistique de Ben Gourion. Il posté sur X que l’université avait envoyé des courriels répertoriant le personnel actuel et retraité qui avait été tué, y compris leurs noms. Sergey figurait sur la liste des professeurs émérites du département de physique, tandis que Viktoria figurait sur la liste des professeurs émérites du département de mathématiques. Tous deux avaient 80 ans, a noté Erschler.

Un autre e-mail a mentionné le décès de Yasmin Zohar du Département de l’Éducation, de son père Haim Livneh, de son mari Yaniv et de leurs filles Keshet et Tchelet.

Le Hamas a lancé samedi « l’opération Al-Aqsa Flood », tirant des centaines de roquettes sur Israël et envoyant des militants profondément dans le territoire israélien. Israël a répondu en bloquant la bande de Gaza et en lançant des frappes aériennes de représailles sur le territoire palestinien.

Mardi après-midi, Israël a enregistré au moins 1 000 morts et 2 800 blessés. Pendant ce temps, les autorités palestiniennes à Gaza ont dénombré au moins 830 morts et 4 250 blessés depuis le début des hostilités.