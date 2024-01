Un célèbre photographe montre à quel point il est facile de recréer ses photos avec l’IA

Un photographe dont le nom a été trouvé sur une liste d’artistes dont le générateur d’images AI Midjourney voulait imiter le style raconte PétaPixel que « les créatifs doivent être rémunérés ».

Tim Flach, connu pour ses superbes photos d’animaux qui ressemblent à des humains, dit qu’il n’a pas été surpris lorsque son nom figurait sur la liste car il a déjà recréé ses propres photos en utilisant Midjourney.

Le photographe britannique a partagé deux de ses photos avec PétaPixel dont il a créé des versions IA en saisissant son propre nom comme invite. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

S’inscrire, pas se désinscrire

Flach est convaincu que lorsqu’il s’agit de former des ensembles de données pour les programmes d’IA, les photographes devraient pouvoir « s’inscrire », plutôt que la situation actuelle de « désinscription ».

“Je pense que nous devrions exiger des gouvernements une situation claire d’adhésion et non de non-participation”, déclare Flach. PétaPixel.

Il compare cela à un éditeur publiant une photo dans un magazine : « Vous ne publiez pas quelque chose dans un article sans d’abord consulter le photographe et lui dire ‘Eh bien, vous pouvez maintenant vous désinscrire’. »

Flach affirme que pour certains de ses projets, il a dépensé des centaines de milliers de dollars et insiste sur le fait que les créatifs devraient être rémunérés lorsque leur travail est ingéré par un programme d’IA.

« Le fait est que si vous incarnez le style des artistes, que reste-t-il lorsque cette technologie devient mille fois plus puissante ? Il dit.

« Cela crée un défi, je pense, pour les moyens de subsistance de nombreuses personnes. Les ensembles de données sont formés sur nos images. Sans ces images, il ne fonctionnerait pas aussi efficacement.

“Et l’ironie est que beaucoup d’artistes qui ont été éliminés paieront des frais d’abonnement à Midjourney et qui ont des investissements et des bénéfices qui se chiffrent en milliards, suppose-t-on.”

Midjourney pourrait ensuite être évalué à 10 milliards de dollars. aurait généré 200 millions de dollars en chiffre d’affaires l’année dernière, bien qu’il s’agisse d’une petite équipe de seulement 40 employés.

Recréer ses propres photos avec Midjourney

Flach, dont les magnifiques photos mettent en valeur les caractères et la personnalité des animaux, a recréé ses photos sur Midjourney et trouve remarquablement facile de générer des images dans son style unique.

« Mon style est assez particulier, dit-il. «J’ai fait un livre sur les oiseaux qui est sorti en 2021, et vous pouvez littéralement demander au système de créer un oiseau dans mon style et il sélectionne un oiseau particulier qui était dans le livre et qui est incroyablement proche.

« Et il a toujours un fond noir ; il regarde directement le spectateur. Avec tous ces facteurs, vous ne lui demandez pas autre chose que de produire un aigle dans mon style.

« Le fait que sans nos images, ils n’auraient aucune capacité, je pense que c’est très difficile à comprendre. Et quand il s’agit de style, le fait que vous puissiez lui demander de décrire le style d’un photographe en particulier semble extraordinaire.

«Je ne le vois pas comme aujourd’hui. Je considère cela comme ce qui se passerait dans cinq ans, car en réalité, elle sera mille fois plus puissante en fonction de la vitesse à laquelle l’IA générative s’améliore.

“Essentiellement, nous consacrons beaucoup de ressources à la génération de contenu qui est ingéré et recraché.”

Il appelle cela le blanchiment d’images de processus ou le blanchiment de données. Récemment, un base de données de quelque 16 000 noms d’artistes détenus par Midjourney dont le style que le générateur d’images AI aurait voulu copier a été publié dans le cadre d’un procès modifiant un recours collectif intenté par trois artistes poursuivant Midjourney et Stable Diffusion.

L’énorme liste comprend des milliers de noms d’artistes ; parmi eux se trouvent des dizaines de photographes – vivants et morts – dont Midjourney voulait apparemment copier le style afin que les utilisateurs de son générateur d’images IA puissent créer des images IA dans le style de ce photographe.

L’affaire est en cours et Midjourney n’a pas fait de commentaire.

Vous pouvez retrouver davantage de travaux de Flach sur son site internet et Instagram.

Crédits images : Photographies de Tim Flach