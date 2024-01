Un célèbre musée de New York ferme deux salles amérindiennes, et d’autres ont pris des mesures similaires

L’AMNH ferme 2 salles d’exposition amérindiennes

Musée américain d’histoire naturelle de New York ferme deux salles présentant des objets amérindiens à partir de samedi, reconnaissant que les expositions sont « gravement obsolètes » et contiennent des éléments culturellement sensibles.

Le complexe gigantesque situé en face de Central Park, dans l’Upper West Side de Manhattan, est la dernière institution américaine à avoir été dissimulée ou supprimée. Expositions amérindiennes se conformer aux règlements fédéraux récemment remaniés portant sur l’exposition de restes humains et d’objets culturels autochtones.

Le musée a déclaré en octobre qu’il retirerait tous les restes humains de l’exposition publique, dans le but, à terme, de rapatrier autant que possible aux tribus amérindiennes et autres propriétaires légitimes.

Sean Decatur, président du musée, a déclaré vendredi dans une lettre adressée au personnel que cette dernière décision reflète « l’urgence croissante » parmi les musées de changer leurs relations avec les tribus et la manière dont ils exposent les cultures autochtones.

« Les salles que nous fermons sont des vestiges d’une époque où des musées comme le nôtre ne respectaient pas les valeurs, les perspectives et même l’humanité partagée des peuples autochtones », a-t-il écrit. “Des actions qui peuvent paraître soudaines à certains peuvent paraître attendues depuis longtemps à d’autres.”

Plus tôt ce mois-ci, Musée Field de Chicago couvrait plusieurs expositions contenant des objets amérindiens. Le musée d’archéologie et d’ethnologie Peabody de l’université Harvard a annoncé qu’il retirerait de ses expositions tous les objets funéraires amérindiens. Le Cleveland Museum of Art est une autre institution qui a pris des mesures similaires.

Shannon O’Loughlin, présidente de l’Association des Affaires Indiennes d’Amérique, un groupe national qui appelle depuis longtemps les musées à se conformer aux exigences fédérales, s’est félicitée de cette évolution, mais a déclaré que le véritable test était ce qu’il adviendrait finalement des objets retirés.

“Couvrir les écrans ou démonter des objets n’est pas le but”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit du rapatriement, du retour des objets aux tribus. Ce n’est donc qu’une partie d’un processus beaucoup plus vaste.”

Todd Mesek, porte-parole du Cleveland Museum of Art, a déclaré que l’institution consultait des groupes amérindiens pour obtenir leur consentement à l’exposition de certains objets et examinait les documents d’archives pour déterminer s’il existe déjà un accord.

Jason Newton, porte-parole de Harvard, a déclaré que le Peabody s’était engagé à restituer tous les restes ancestraux et objets funéraires et avait plus que doublé le nombre d’employés travaillant à cette fin au cours des derniers mois. Le musée a également annoncé ce mois-ci qu’il couvrirait les dépenses des membres de la tribu se rendant sur le campus dans le cadre du processus de rapatriement.

Le règlement révisé publiés en décembre par le ministère américain de l’Intérieur sont liés à la loi de 1990 sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes. Les changements incluent des exigences élargies en matière de consultation et d’obtention du consentement des tribus pour exposer et mener des recherches sur les artefacts autochtones, y compris les restes humains et objets funéraires, sacrés et culturels.

Les groupes amérindiens se plaignent depuis longtemps du fait que les musées, collèges et autres institutions traînent le processus de restitution de centaines de milliers d’objets culturellement importants.

“La seule exception au rapatriement est si un musée ou une institution peut prouver qu’il a reçu le consentement au moment où l’objet a été retiré”, a déclaré O’Loughlin. “Mais la plupart des institutions ne peuvent bien sûr pas le faire, car ces objets et ces corps ont généralement été emportés par la violence, le vol et le pillage.”

Decatur a déclaré dans la lettre que plutôt que de simplement dissimuler ou supprimer des éléments dans les Eastern Woodlands et Great Plains Halls, ceux qui ferment ce week-end, la décision a été prise de les fermer entièrement parce qu’ils sont “très obsolètes”.

Entre-temps, certaines expositions ailleurs dans le musée, notamment celles présentant des objets autochtones hawaïens, seront couvertes, a-t-il ajouté.

Decatur a reconnu qu’une des conséquences des fermetures serait la suspension des visites lors des sorties scolaires. L’Eastern Woodlands Hall, en particulier, est un pilier pour les étudiants de la région de New York qui découvrent la vie des Amérindiens dans le Nord-Est.

Le musée reste déterminé à soutenir l’enseignement des cultures autochtones, a déclaré Decatur, et les responsables examinent les nouvelles réglementations fédérales pour comprendre leurs implications.

O’Loughlin, de l’Association des Affaires Indiennes d’Amérique, a déclaré qu’il n’y avait pas autant de zones grises que les responsables du musée pourraient le suggérer.

“Les nouvelles réglementations le montrent clairement”, a-t-elle déclaré. “Cela n’interdit pas la recherche. Cela n’interdit pas l’exposition du patrimoine culturel autochtone. Cela nécessite seulement un consentement préalable et éclairé avant de le faire.”