Un célèbre journaliste et producteur écrit un chapitre avec une technologie d’IA révolutionnaire

Liane Thompson comprend ce que font les histoires révolutionnaires : présenter de nouvelles informations de nouvelles manières.

Cela a été la clé de son immense et tentaculaire carrière qui s’étend sur plusieurs vagues technologiques et culturelles.

C’est pourquoi elle a été l’une des premières vidéojournalistes à effectuer des reportages sur le terrain lors du 11 septembre, en Haïti après le tremblement de terre de 2010, à couvrir le conflit israélo-palestinien dans les années 1990 et lors de nombreux autres événements perturbateurs à l’échelle mondiale. Son curriculum vitae comprend National géographique, Radio Nationale Publique, Le New York Times, CNNet plus.

Cela a incité Thompson à créer sa propre société de production en Hongrie. Et c’est ce qui l’a amenée à l’avant-garde de la nouvelle ère de la télévision moderne, en tant que productrice exécutive d’émissions de téléréalité. Traumatisme : la vie aux urgences (pour lequel elle a deux nominations aux Primetime Emmy Awards), La tournée d’un cuisinier d’Anthony Bourdainet d’autres.

Plus récemment, cela a incité Thompson à cofonder Aquaai, une entreprise de technologie environnementale primée avec son conjoint, Simeon Pieterkosky. Ensemble, ils ont mis au point une technologie abordable qui rend l’aquaculture et les voies navigables plus durables, efficaces et résilientes au changement climatique.

L’astuce consiste à suivre l’exemple de la nature, jusqu’à obtenir une meilleure source d’informations.

«Ils ressemblent et nagent comme des poissons», explique Thompson, décrivant la flotte de véhicules sous-marins autonomes (AUV) d’Aquaai. Équipés de trois caméras et de capteurs environnementaux, ces robots poissons collectent de riches données visuelles et environnementales et les transmettent à un simple tableau de bord.

Les véhicules sous-marins autonomes (AUV) en forme de poisson d’Aquaai. (Photo gracieuseté d’Aquaai Facebook)

Une technologie comme celle-ci est généralement construite ou conçue pour la marine américaine ou le secteur pétrolier et gazier, des organisations dotées de budgets gigantesques.

« Nous avons pensé : « Pourquoi ne pas créer une technologie abordable pour tout le monde afin que vous puissiez réellement avoir l’impact dont vous avez besoin pour protéger les cours d’eau ? » », a déclaré Thompson.

Les AUV d’Aquaai rendent compte des changements de température de l’eau ou des niveaux d’oxygène, de salinité et de pH, ainsi que des changements dans les habitudes alimentaires des stocks de poissons, des événements que les pisciculteurs doivent connaître et auxquels ils doivent réagir rapidement. Ses premiers travaux avec les éleveurs de saumon norvégiens de Kvarøy se sont révélés très précieux et ont précédé le lancement d’une filiale Aquaai Norvège.

Au-delà de l’aquaculture, le drone ressemblant à un poisson peut être utilisé pour surveiller des zones telles que les canaux, les ports et autres grandes voies navigables, où une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 peut aider à identifier et à atténuer la pollution, les dommages structurels et la dégradation continue dus aux conditions liées au climat.

Ayant beaucoup bougé pendant son enfance, bâtir des choses – des entreprises, des relations, des communautés – à partir de zéro était une compétence que Thompson a acquise dès son plus jeune âge. Après un séjour en Europe après le lycée, elle est retournée à Chico (l’une de ses nombreuses maisons d’enfance) en tant que mère célibataire et s’est inscrite à Chico State dans l’espoir d’établir une carrière.

La transition vers la vie étudiante lui a apporté du soutien, des opportunités et des leçons qui lui tiennent toujours à cœur. Parmi ceux-ci figuraient ses premiers succès en tant qu’écrivain pour L’Orion.

«Mon premier article a fait la une», a-t-elle déclaré. « J’ai tout de suite su que c’était pour moi : les délais, la recherche d’histoires, le multitâche. Tout a cliqué après ça.

Thompson a également travaillé au Centre d’études internationales pour le professeur Robert Jackson, qui reste aujourd’hui l’un des nombreux amis proches de Chico, avec sa meilleure amie de deuxième année à Chico, Rina Venturini DiMare (Relations internationales, 1988).

Si son histoire est largement rythmée par le changement, le renouveau et la réinvention, Chico apparaît comme une constante. «C’était simplement une communauté formidable, un campus magnifique et une époque où je me créais des souvenirs avec de bonnes personnes. C’est pourquoi je l’aime et je reviens toujours.

Avec de nouveaux projets à l’horizon pour Aquaai, Thompson continue d’exercer le pouvoir de la narration.

