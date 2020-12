Un dessinateur dont le travail a été présenté à plusieurs reprises dans le New Yorker a été arrêté pour pornographie juvénile après que la police a fouillé son ordinateur.

Danny Shanahan, 64 ans, a été arrêté mercredi par la police de l’État de New York à son domicile de Rhinebeck, New York, et accusé de possession d’un spectacle sexuel par un enfant.

Selon la police d’État, l’arrestation de Shanahan est intervenue après que le département de police du village de Rhinebeck ait obtenu un mandat pour fouiller le contenu de son ordinateur.

Les autorités n’ont pas dit ce qui a déclenché l’enquête sur Shanahan.

Shanahan a été libéré de prison et condamné à comparaître au tribunal du village de Rhinebeck le 20 janvier pour faire face aux accusations portées contre lui, a rapporté Putnam Daily Voice.

Shanahan est caricaturiste contractuelle au New Yorker depuis plus de 30 ans. Son travail a récemment été publié dans le magazine en février.

DailyMail.com a contacté jeudi le New Yorker pour obtenir des commentaires sur l’arrestation de Shanahan.

En juin dernier, le fils de Shanahan, l’artiste basé dans le Queens, Render Stetson-Shanahan, 30 ans, a été condamné à cinq à 15 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable suite au meurtre de son colocataire en 2016.

Les procureurs ont déclaré que Stetson-Shanahan avait poignardé à plusieurs reprises Carolyn Bush, 26 ans, alors qu’elle était au téléphone après avoir bu de l’alcool et fumé de la marijuana.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux dans le Queens, Stetson-Shanahan était allongé dans son lit dans son caleçon, le sang jaillissant d’une blessure auto-infligée à sa cuisse. Il a admis avoir poignardé son colocataire et s’être également blessé.

Danny Shanahan pourrait encourir jusqu’à quatre ans de prison, suivis de 10 ans de probation, s’il est reconnu coupable de l’accusation.

Au cours de sa carrière de dessinateur professionnel, Shanahan a contribué plus de 1000 dessins animés au New Yorker, et son wok a également été publié dans d’autres publications importantes, notamment Time, Newsweek, New York, Fortune, Playboy, Esquire, The New York Times, le Wall Street Journal et le Chicago Tribune.