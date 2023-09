Un célèbre dentiste sur les réseaux sociaux fait face à des réactions négatives sur TikTok après que des femmes ont affirmé qu’il avait envoyé des messages inappropriés

Un dentiste texan connu pour son humour impétueux et audacieux sur les réseaux sociaux, où il compte des centaines de milliers de followers, est accusé d’intimidation et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes qui affirment avoir reçu des messages inappropriés de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Kenneth Wilstead, qui s’appelle @DrKennySmiles sur Instagram et @DrKennySmilesOfficial sur TikTok, partage souvent ses « relookings de sourire » sur les réseaux sociaux. Les vidéos montrent généralement une personne dans son fauteuil de dentiste discutant de la façon dont ses dents sont arrivées à l’état dans lequel elles se trouvent, puis la vidéo montre le patient regardant son nouveau sourire parfait. Les vidéos accumulent des centaines de milliers de vues sur des plateformes comme TikTok, où Wilstead compte plus de 700 000 abonnés, et sur Instagram, où il compte plus d’un demi-million d’abonnés.

Mais le 31 août, lorsque Wilstead a partagé une accroche pour une nouvelle émission de téléréalité, certains internautes ont commencé à faire part de leurs inquiétudes sur la façon dont il traite ses patientes, ainsi que sur les femmes qui sollicitent son aide dentaire.

NBC News a parlé avec quatre femmes de leurs expériences avec Wilstead, âgé de 43 ans. Deux femmes qui étaient des patientes potentielles ont déclaré avoir reçu des messages sexuellement explicites envoyés à partir de son compte, mais ne l’avaient jamais rencontré en personne. Une autre femme a déclaré avoir reçu des messages d’intimidation de son compte sur les réseaux sociaux. Une quatrième femme a déclaré avoir porté plainte contre lui après qu’il lui ait injurié et lui ait dit que ses problèmes dentaires étaient dans sa tête.

L’année dernière, une patiente de Wilstead l’a poursuivi en justice pour faute professionnelle médicale, affirmant qu’il l’avait touchée de manière inappropriée. Un procès devant jury est prévu pour cette affaire, selon un dossier du tribunal du 14e district.

Wilstead est le seul dentiste répertorié sous la page « À propos de nous » du site Web de son cabinet, Smile Again Dental. On ne sait pas si d’autres dentistes y travaillent.

Dans une longue déclaration par courrier électronique adressée vendredi à NBC News, Wilstead a déclaré: « J’ai du personnel qui m’aide à gérer mes médias sociaux. »

« Le personnage que je joue en ligne et dans mon bureau est quelque chose que j’ai utilisé pour briser la tension d’une expérience stressante et malheureusement, parfois, les gens qui n’ont pas de contexte complet ont l’impression que j’ai franchi la ligne et que c’est leur droit de le faire. ont leurs propres opinions », a-t-il écrit. « Je respecte ce droit. »

Cependant, il a déclaré qu’il estimait que « la situation actuelle découle de l’explosion de quelques commentaires écrits ».

Concernant les poursuites judiciaires engagées contre lui, il a déclaré qu’« une femme me poursuit en justice et m’accuse faussement de lui avoir touché ou attrapé les fesses ». Il a écrit qu’il était « totalement innocent de tout attouchement inapproprié sur cette femme ».

Un porte-parole de Meta a déclaré avoir supprimé deux des vidéos de Wilstead sur Instagram après avoir reçu une demande de commentaires de NBC News, affirmant que les vidéos violaient les directives de la communauté de la plateforme. Le porte-parole a également déclaré qu’après avoir examiné le compte de Wilstead, il lui avait été interdit d’utiliser Instagram Live à court terme, invoquant des violations répétées des règles.

Un porte-parole de TikTok n’a pas fourni à NBC News de commentaire sur le contenu de Wilstead.

« Vêtements facultatifs », lit-on dans un message du compte de Wilstead

Taylyn Peaco a été l’une des premières personnes à s’exprimer sur TikTok au sujet de Wilstead qui aurait été sexuellement inapproprié dans ses messages. Sa vidéo a gagné du terrain cette semaine après avoir été partagée par Ophelia Nichols, souvent surnommée « Mama Tot » sur TikTok.

Nichols, qui compte plus de 12 millions de followers sur la plateforme, avait déjà augmenté le contenu de Wilstead après que le dentiste lui ait proposé de réparer gratuitement une dent qu’elle s’était cassée. Dans sa première vidéo sur lui, qui n’est plus sur la plateforme, elle a suggéré à Wilstead d’offrir ses services à quelqu’un de plus dans le besoin. Il a ensuite réparé gratuitement les dents de trois personnes.

Peaco, 27 ans, a déclaré à NBC News qu’elle avait sauté sur l’occasion pour relooker son sourire gratuitement, car dans le passé, on lui avait dit qu’elle avait besoin de 60 000 $ de soins dentaires. Elle a posté une vidéo d’audition, puis a envoyé un message à Wilstead sur Instagram.

Vous avez pris mon moment le plus vulnérable et celui que je ne publierais jamais en ligne, et c’était censé être drôle ? -Taylyn Peaco, à propos de la prétendue remarque de Wilstead

Au début, Peaco a reçu un message indiquant que Wilstead lui répondrait sous peu. Elle a ensuite reçu un message de suivi qui semblait provenir de Wilstead lui-même, dans lequel il expliquait qu’il se rendrait au domicile de patients potentiels pour décider s’ils étaient adaptés à son émission. NBC News a examiné les messages.

« S’il vous plaît, envoyez-moi 10 photos supplémentaires de votre forme de taille et des trucs comme ça s’il vous plaît. Cette émission parle de beaucoup de choses au-delà des dents. Donc cela va m’aider », lit-on dans le message, ajoutant « Vêtements facultatifs », accompagné d’un emoji de crâne.

« Vous avez pris mon moment le plus vulnérable et celui que je ne publierais jamais en ligne, et c’était censé être drôle ? » Peaco a déclaré, ajoutant qu’elle se sentait exploitée par la prétendue remarque de Wilstead.

Annely Timmerman, 32 ans, a déclaré qu’elle avait été inspirée à se manifester après avoir vu d’autres personnes, dont Peaco, partager leurs expériences.

Timmerman était l’un des espoirs de relooking qui posté une audition pour TikTok, cherchant à devenir un patient de Wilstead. Dans la vidéo de l’audition, Timmerman pleure en décrivant la maladie génétique dont elle souffre, appelée oligodontie, qui entraîne des dents manquantes.

Après avoir publié sa vidéo, Timmerman s’est rendu compte que Wilstead la suivait sur Instagram. Elle lui a envoyé un message direct lui demandant s’il avait vu sa vidéo et s’est excusée d’être un « vilain crieur ». Une réponse du compte vérifié de Wilstead, qui a été consultée par NBC News, dit : « Je voulais juste coucher avec toi. C’est bon. »

« Mon message de sa part était resté dans mes messages Instagram pendant quelques jours avant que je n’en dise quoi que ce soit, parce que c’est intimidant », a-t-elle déclaré. «Bien sûr, je voulais me demander: ‘Pour qui diable ce type se prend-il?’ mais il a une plateforme tellement énorme.

En réponse à l’allégation du message « vêtements facultatifs », Wilstead a fait référence à son personnel.

« Nous organisions un concours et l’un d’eux a fait le commentaire ‘vêtements facultatifs’, sachant que je plaisante parfois avec mes patients », a-t-il écrit. « Il en va de même pour le commentaire selon lequel je voulais coucher avec la femme qui se disait « laide ». C’était une erreur de jugement de la part de mon personnel qui essayait de se faire passer pour la façon dont ils pensaient que je pourrais parler. Je ne défends aucune des déclarations qui étaient de mauvais goût.»

Il a également déclaré que ses patients savaient qu’il faisait des vidéos et utilisait leurs photos avant et après pour montrer les résultats « parce qu’ils approuvent mon droit de le faire. Encore une fois, cela ne pose aucun problème pour presque tous mes patients.

À la suite des vidéos de Timmerman et Peaco, beaucoup ont commencé à refaire surface certains contenus précédents de Wilstead et à dire à quel point son comportement dans certaines de ses vidéos était problématique.

Dans un 17 août vidéo sur sa page Instagramon entend Wilstead faire un plaisanter sur sa vie sexuelle une patiente de 90 ans et les personnes qui l’accompagnaient. Dans une vidéo du 11 septembre sur Instagram, il qualifie les dents d’un patient de « dégoûtantes ». Un porte-parole de Meta a déclaré avoir supprimé la vidéo du 11 septembre après une demande de commentaires formulée par NBC News.

Des mesures disciplinaires formelles ont été imposées à Wilstead dans le passé

Le Texas Board of Dental Examiners répertorie trois mesures disciplinaires sur la page de licence de Wilstead. La discipline s’est déroulée en 2015, 2019 et 2021.

L’action de 2015 découlait du fait que Wilstead avait prescrit des substances contrôlées pour des raisons non dentaires, selon un règlement convenu commande. Wilstead a dû payer une amende, suivre des cours de formation continue et renoncer à ses permis de la Drug Enforcement Administration et du Department of Safety pour les substances contrôlées, entre autres sanctions.

La mesure disciplinaire de 2019 découlait d’un incident au cours duquel Wilstead n’avait pas fourni la norme minimale de soins dentaires, notamment l’omission de procéder à un sondage parodontal ainsi que l’omission de prendre des radiographies de cimentation lors de la pose de couronnes sur deux dents. La commission a également conclu que Wilstead n’avait pas tenu et tenu à jour des dossiers appropriés et avait abandonné un patient, selon un ordre de règlement convenu.

La mesure disciplinaire finale indique à nouveau que Wilstead n’a pas fourni le niveau minimum de diligence, n’a pas tenu de dossiers appropriés et n’a pas fourni au conseil d’administration un affidavit de dossier commercial, selon un ordre de règlement convenu.

Le Texas Board of Dental Examiners a refusé de commenter les allégations contre Wilstead ou la nature de son contenu. Le Texas Board of Dental Examiners, qui supervise les mesures disciplinaires ainsi que l’octroi des licences, a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer le nombre de plaintes. On ne sait pas combien de plaintes ont été déposées contre Wilstead au total.

Cependant, le conseil d’administration a renvoyé NBC News à la section de recherche de licences publiques de son site Web, où les mesures disciplinaires sont visibles.

Amanda Moore, 43 ans, était l’une des plaignantes à l’origine de l’ordonnance de règlement convenue en 2019. Sa plainte découlait d’un rendez-vous le 1er février 2017. Moore, qui dit souffrir d’un trouble obsessionnel compulsif débilitant, a déclaré qu’elle avait commencé à se rendre dans un cabinet dans lequel Wilstead travaillait à l’époque, pour des soins qu’elle ne pouvait pas se permettre chez son dentiste habituel.

Dans une plainte datée du 25 février 2017, qui a été envoyée par courrier électronique au Texas Board of Dental Examiners dans un courrier électronique daté du 5 mars 2017, Moore affirme que Wilstead lui a explosé après qu’elle soit venue à son bureau, inquiète d’une tache sombre sur elle. dents.

Dans sa plainte, Moore dit que Wilstead lui a dit : « Je ne peux pas croire que tu sois ici en train de perdre mon temps » et lui a dit que la tache sombre sur ses dents était « dans ta putain de tête ».

L’ordonnance de règlement convenue en 2019 stipule qu’une partie des mesures disciplinaires est sanctionnée parce que Wilstead a « abandonné » un patient le 1er février 2017 – la date que Moore a incluse dans sa plainte comme jour de son rendez-vous avec Wilstead.

« Qui trouverait cela éthique ? Je veux dire, les médecins et les dentistes doivent prêter le serment d’Hippocrate », a déclaré Moore. « C’est ignoble. »

Wilstead a déclaré que les trois mesures disciplinaires « concernaient des situations mineures » et « ont été supprimées ».

« J’ai appris de chaque situation », a-t-il écrit dans sa déclaration.

L’année dernière, Wilstead a été poursuivi pour faute professionnelle médicale par une femme qui alléguait qu’il avait fait des commentaires inappropriés et lui avait peloté les fesses. Elle a également allégué dans le procès avoir vu des photos prises du décolleté d’un autre patient, selon le procès. Cette affaire est en cours. Le plaignant dans cette affaire a refusé de commenter à NBC News.

En plus de nier globalement les allégations de la femme concernant les photos inappropriées de sa poitrine, Wilstead a déclaré que « c’est la première fois que j’entends cette fausse accusation ».

Une femme qui cherchait auparavant des soins dentaires qualifie Wilstead de « vil »

Lauren Spaulding, 30 ans, a déclaré qu’elle s’était sentie intimidée par Wilstead lorsqu’elle a demandé des soins dentaires en février, après avoir perdu des dents au cours de deux grossesses.

Dans leur échange, qui a été vu par NBC News, Spaulding lui a envoyé des images de ses dents et lui a demandé un devis. Lorsqu’elle a mal compris un message concernant la citation, il l’aurait traitée de « dips… ».

Spaulding a déclaré qu’elle était tombée plus tard dans une dépression après son interaction avec Wilstead, qu’elle avait perdu son emploi, qu’elle avait commencé à prendre des antidépresseurs et qu’elle avait lutté contre des idées suicidaires.

« Il suffit d’un mot dur pour que quelqu’un dépasse les bornes », a déclaré Spaulding. « Il suffirait que quelqu’un d’aussi vil que lui pousse quelqu’un à bout, tu sais ? »

Elle et les autres femmes ont déclaré qu’elles espéraient qu’en s’exprimant publiquement, les autres ne seraient pas victimes du mauvais comportement qu’elles ont subi.

« Et si j’étais comme un petit jeune de 19 ans, plus fragile et plus vulnérable ? dit-elle. « C’est la partie qui m’attire. »

Dans sa déclaration par courrier électronique, Wilstead a déclaré qu’il ne « se souvient » pas de l’incident auquel Spaulding a fait allusion.

« Si quelqu’un veut maintenant se plaindre de faire partie d’une minorité qui s’exprime sur les réseaux sociaux pour lui donner le sentiment de faire partie de quelque chose, je comprends », a-t-il écrit. « C’est la nature de la société dans laquelle nous vivons. Cela ressemble à une frénésie de gens voulant rejoindre le Hate Dr. Kenny Club et c’est leur droit. »

Il s’est toutefois dit « découragé par cette situation ».