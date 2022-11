Un célèbre chef privé partage ce que ses clients mangent en une semaine

“Avec ces types de clientèle, bien sûr, ils privilégient les ingrédients de qualité, les recettes intègres, de la ferme à la table et les ingrédients les plus frais et de la meilleure qualité possible”, dit-elle.

Brooke Baevsky – plus connue sous le nom de “ Chef Bae ” sur les réseaux sociaux – est un célèbre chef privé de Beverly Hills dont la journée peut aller de la préparation de repas pour les athlètes professionnels à la préparation de plats faits maison pour les célébrités et les membres de la famille royale.

Les smoothies contiennent généralement “des protéines, des fibres, des vitamines, des nutriments, tous leurs suppléments – calcium, magnésium, zinc et biotine – des extraits et des suppléments capillaires”, dit-elle.

À l’heure du dîner, Baevsky crée souvent des tartinades qui incluent :

Poisson bio maigre

Poulet grillé avec une nouille végétale à faible teneur en calories comme des nouilles de varech

Sauté de riz au chou-fleur

Légumes biologiques cuits à la vapeur avec des sauces à l’ail sans huile

Trempettes houmous ou mezze

Baba ghanoush

Sauce tzatziki végétalienne au lait de coco, concombre, citron, aneth et persil

Baevsky a découvert qu’elle pouvait obtenir une grande saveur dans ces plats sans graisses ni sucres ajoutés en utilisant du citron, des herbes fraîches, de la sauce harissa, des piments et des agrumes.

Elle réduit également les huiles raffinées et hautement transformées en remplaçant l’huile d’avocat et l’huile de sésame par de l’huile végétale et de l’huile de canola.

