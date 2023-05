Un célèbre chef fermera un restaurant du nord de l’Ontario après avoir perdu son odorat

Un célèbre chef autochtone ferme son restaurant du nord de l’Ontario parce qu’il a perdu son odorat à cause de la COVID-19.

Gerry Brandon, 61 ans, a ouvert L’Autochtone Taverne Américaine à Temiskaming Shores il y a quatre ans avec sa partenaire, Nancy Cassidy.

Brandon est Anishinaabe, de la Première Nation Dokis. Il est un survivant de ce qui est devenu connu sous le nom de Sixties Scoop, une série de politiques gouvernementales qui ont vu des milliers d’enfants autochtones retirés de leur foyer et placés en famille d’accueil ou adoptés dans des familles non autochtones entre 1951 et 1991.

L’Autochtone signifie « Autochtone » en français. Le restaurant combine une cuisine anglaise, française et autochtone et a reçu des critiques élogieuses de la part d’écrivains gastronomiques et de clients pour avoir mélangé ces saveurs.

« Nous avons eu des gens venus de Hollande qui avaient entendu parler de ce restaurant lorsqu’ils sont arrivés au Canada et ont fait le voyage depuis Toronto », a déclaré Brandon, ajoutant « ils se sont sentis transportés … disent qu’ils en ont appris davantage sur la culture autochtone en une nuit dans notre restaurant qu’ils ne l’ont fait à l’école toute leur vie. »

L’Autochtone Taverne Américaine se décrit comme un « restaurant hybride innovant et un centre culturel mélangeant des aliments et des préparations de la culture anglaise, française et des Premières Nations ». (Soumis par Gerry Brandon)

Le restaurant a connu un démarrage difficile en raison de la pandémie, qui s’est installée début 2020.

« C’était dévastateur », a déclaré son copropriétaire, Cassidy.

« Du jour au lendemain, nous avons perdu 75 % de notre activité et nous ne l’avons jamais récupérée. Je pense que quatre blocages étaient tout simplement trop de blocages. »

Brandon a déclaré qu’il se sentait furieux lorsque d’autres secteurs ont été autorisés à continuer sans être affectés par la pandémie et les restrictions gouvernementales.

« Juste la rage et tous les niveaux de gouvernement qui ne nous ont pas aidés quand ils le pouvaient », a-t-il déclaré.

« Vous êtes ici dans le nord, où vous êtes entouré d’extractions de ressources qui n’ont jamais fermé un jour à cause du COVID et pourtant, vous savez, produisaient des cas de COVID. »

Le restaurant a survécu aux quatre fermetures, et c’était l’espoir de Brandon et Cassidy de finalement transférer la propriété à leur personnel.

« Notre plan était de cinq ans », a déclaré Brandon. « Cinq ans et nous serions absents, et nous ne serions que de temps en temps pour voir comment tout le monde allait. Ils pourraient prendre le ballon et courir avec. »

Le plat de boulettes de bison de L’Autochtone Taverne Américaine. (Soumis par Gerry Brandon)

Il y a environ un an, Brandon est tombé malade et a été testé positif au COVID-19.

« J’ai juste semblé attraper un mauvais rhume », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. »

Il a perdu son sens de l’odorat et il n’est jamais complètement revenu.

La perte de son odorat a également affecté son sens du goût, ce qui était dévastateur en tant que chef.

« Cela a rendu tout plus difficile », a-t-il déclaré.

Sans délai de récupération, a déclaré Brandon, il était trop difficile de continuer à faire fonctionner le restaurant. Il a dit qu’il n’avait plus l’énergie pour continuer.

Brandon envisage de vendre l’entreprise, mais espère qu’un jeune chef pourra la reprendre et continuer ce qu’il a commencé.

« C’est une opération clé en main qu’un jeune couple pourrait reprendre », a-t-il dit.

« Et il y a un appartement au-dessus. Ils pourraient vraiment prendre quelque chose et y apposer leur propre marque et courir avec. »

Ce qui est connu et nouveau sur le long COVID

Chris Verschoor, chercheur à l’Institut de recherche en sciences de la santé du Nord à Sudbury, se spécialise dans les maladies infectieuses. Il a déclaré que depuis longtemps, le COVID-19 est encore largement mal compris par les scientifiques.

Mais il a dit qu’il existe quelques théories de premier plan sur les raisons pour lesquelles COVID-19 peut produire un large éventail de symptômes sur une longue période de temps chez certaines personnes.

Une micrographie électronique à transmission du SRAS-CoV-2, isolée d’un patient. (Institut national des allergies et des maladies infectieuses)

La première est que, parce que le virus est si nouveau, les gens n’y étaient pas exposés ou immunisés auparavant.

« Votre système immunitaire combat quelque chose qui, vous savez, vous menace vraiment », a déclaré Verschoor.

Cette forte réponse immunitaire chez certaines personnes pourrait entraîner des symptômes à plus long terme dans certains cas.

La deuxième théorie, a déclaré Verschoor, est que le virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19, pénètre dans les cellules du corps via quelque chose appelé le récepteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2).

« La particularité de ces récepteurs ACE2 est qu’ils sont répartis sur tout le corps », a déclaré Verschoor.

« COVID est une infection respiratoire parce que nous avons des récepteurs ACE2 partout dans les cellules épithéliales de nos poumons. La muqueuse de nos poumons est juste recouverte de ces récepteurs. »

Mais la cavité nasale et la bouche contiennent des cellules olfactives qui ont les mêmes récepteurs. Cela pourrait expliquer la perte d’odorat et de goût pour certaines personnes qui ont contracté le COVID-19, a déclaré Verschoor.

Avec la recherche croissante sur les traitements et une plus grande immunité grâce aux vaccins et à l’exposition passée, a déclaré Verschoor, le long COVID-19 pourrait devenir une maladie plus rare. À tout le moins, nous pourrions avoir de meilleurs traitements pour les personnes qui tombent malades, a-t-il déclaré.