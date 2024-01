Un cavalier de 61 ans promet de revenir après avoir raté les Jeux olympiques de Paris 2024 en raison d’un partenaire blessé

Alors que le compte à rebours commence pour le grand spectacle des JO de Paris 2024, les cavaliers s’affairent à peaufiner leurs sauts. Mais il existe des coureurs ambitieux et clairvoyants qui ont commencé à se préparer pour les Jeux de Los Angeles 2028 malgré un revers lors des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris. Le cavalier d’obstacle marocain de 61 ans est déterminé à poursuivre sa passion et son rêve de médaille olympique aux États-Unis 4 ans plus tard.

La vidéo préférée des États-Unis aujourd’hui

Le vainqueur du Grand Prix a fait sa première apparition olympique aux Jeux olympiques de Rio 2016 à l’âge de 54 ans. Considéré comme l’un des meilleurs cavaliers d’obstacle du Maroc, il est prêt à transpirer pour ‘continue” après le rêve olympique.

L’équitation marocaine s’engage à « continuer » malgré les revers

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Le sauteur marocain Abdelkebir Ouaddar est une source d’inspiration pour de nombreux cavaliers à travers le monde. Porte-drapeau de l’équitation marocaine, Ouaddar a rêvé des Jeux Olympiques étant enfant, et plusieurs décennies plus tard, il nourrit toujours ce rêve. “Aller aux Jeux Olympiques est l’objectif de tout athlète, c’est quelque chose de tout simplement magnifique. J’ai toujours rêvé d’aller aux Jeux Olympiques quand j’étais enfant, même quand je roulais avec esprith Sharif Moulay Abdallah Alaoui», a-t-il révélé dans un entretien avec Olympics.com.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Bien qu’il ait acquis très tôt une renommée internationale, il lui a fallu un certain temps pour enfin réaliser son rêve olympique. Des débuts de rêve aux JO de 2016 suivis des JO de 2020, Ouaddar manquera malheureusement les JO de Paris après que son cheval, Istanbul, se soit blessé. Mais il n’est pas démotivé. “Il ne faut pas abandonner, il faut continuer, l’équitation c’est comme ça. Si nous ne parvenons pas à nous qualifier pour les prochains Jeux Olympiques, nous réessayerons quatre ans plus tard“, il ajouta. Le joueur de 61 ans s’est engagé à se préparer pour les Jeux de Los Angeles 2028, dans le but d’obtenir un quota d’équipe similaire à celui de 2020.

Le parcours équestre d’Abdelkebir Ouaddar

Abdelkebir Ouaddar a acquis une renommée internationale après avoir participé aux Jeux équestres mondiaux de 2014 en France. Il a obtenu la 13e place dans la compétition individuelle et la 27e dans la compétition par équipe. Grâce à son talent, il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Réalisant son rêve d’enfant, Ouaddar a terminé 49e dans la compétition individuelle.

Soyez instantanément informé des nouveautés Jeux olympiques des histoires via Google ! Cliquez sur Suivez-nous et appuyez sur le Étoile bleue. Suivez-nous

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

En plus des Jeux olympiques, Ouaddar a participé aux concours de la FEI en 2016. Il a décroché une 1ère place au Grand Prix Hermès 2016 en France, faisant de l’année l’une de ses plus prolifiques. Ouaddar a ensuite participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans le quota par équipe. Plus tôt en 2019, il avait décroché la 2e place en individuel aux Jeux Régionaux de Rabat. Même s’il manque l’extravagance parisienne, les passionnés d’équitation espèrent apercevoir Ouaddar à Los Angeles 2028.

Regardez cette histoire : LE TRIOMPHE DU KENTUCKY DERBY 2022 RETIRE DE LA VENTE DE CHEVAUX EN RAISON D’UNE AFFAIRE DE SANTÉ TRISTE