Un catalyseur pour la croissance des sports autres que le cricket

Les sports fantastiques en Inde ont connu une croissance phénoménale au cours des dernières années, avec des millions de personnes qui s’y engagent activement. L’avènement des sports fantastiques a changé la façon dont les gens consomment du sport. il ne s’agit plus seulement d’audience, mais d’un engagement actif avec le sport.

Fantasy sports est un jeu en ligne qui permet aux joueurs de créer des équipes virtuelles basées sur de vrais athlètes et des matchs réels. Ces athlètes marquent des points pour les utilisateurs en fonction de leurs performances réelles dans les compétitions.

Pour performer dans Fantasy Sports, les utilisateurs doivent avoir une connaissance intime du sport et de ses joueurs.

Selon le rapport FIFS-Deloitte 2023, l’industrie des sports fantastiques en Inde est en hausse, avec des revenus qui ont presque triplé de l’exercice 20 à l’exercice 22, atteignant 6 800 crores INR. Cette croissance devrait se poursuivre à un TCAC de 30 % jusqu’à l’exercice 27, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance économique et technologique en Inde, avec un afflux d’IDE prévu de 25 000 crores INR jusqu’à l’exercice 24. L’industrie a créé plus de 12 000 emplois directs et indirects au cours de l’exercice 22 seulement, soulignant son importance en tant que moteur de la croissance économique.

Outre les avantages économiques pour le pays, les sports fantastiques ont également contribué à cultiver une culture sportive plus profonde en Inde. Les fans peuvent se rassembler, pratiquer divers sports et s’affronter. L’expérience en temps réel de la pratique de sports fantastiques ajoute un élément d’excitation et de frisson, rendant l’expérience globale de visionnage de sports encore plus attrayante.

Cela aide également à créer une nouvelle race de fans de sport qui suivent les joueurs individuels et les équipes dans différents sports, augmentant ainsi l’audience et la participation aux matchs en direct et aux événements sportifs. En fait, 54,4 % des utilisateurs indiens de sports fantastiques étaient tout à fait d’accord pour dire qu’ils avaient commencé à regarder de nouveaux sports au-delà du cricket après avoir participé à des compétitions de sports fantastiques.

Aujourd’hui plus que jamais, différents sports ont commencé à connaître une augmentation significative de l’audience et de l’engagement, en partie en raison de la popularité croissante des sports fantastiques.

Selon le rapport, au moins 35 % des utilisateurs de FS pratiquent deux sports fantastiques ou plus, dont au moins un autre que le cricket. Le rapport souligne que 69,8 % des utilisateurs de sports fantastiques finissent par regarder de nouveaux sports et se renseigner sur de nouveaux joueurs et ligues. Cela montre la capacité des sports fantastiques à créer une révolution multisports dans le pays.

Le rapport a également montré que le kabaddi en tant que sport fantastique a vu sa base d’utilisateurs passer de 9 % au cours de l’exercice 21 à 26 % au cours de l’exercice 22. De même, le basket-ball et le baseball ont également vu leur base d’utilisateurs augmenter de 4 % à 7 % et de 2 % à 5 %, respectivement.

La croissance des sports fantastiques a stimulé le développement de nouvelles ligues comme la Super League indienne (ISL) et la Pro Kabaddi League (PKL). Fait intéressant, en 2019, le kabaddi est devenu le deuxième sport le plus regardé alors que la saison 2022 de la Pro Kabaddi League (PKL) a montré une augmentation de 17,5 % de sa portée par rapport à la saison 2021 (jusqu’à 222 millions de téléspectateurs). Ces ligues ont créé de nouvelles opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et les autres parties prenantes de l’industrie du sport.

Il est important de noter que les formats de cricket autres que le cricket masculin ont également connu une croissance phénoménale. La Coupe du monde féminine T20 a vu une augmentation de 47 % du nombre de téléspectateurs en seulement deux ans, jusqu’à 1,64 milliard de téléspectateurs en 2022. De plus, le tout premier tournoi de Premier League féminine de cette année a attiré plus de 60 millions de téléspectateurs en direct.

L’intérêt et l’engagement accrus pour différents sports ont permis à des jeux comme le football, le kabaddi et le hockey d’obtenir de meilleures offres télévisées. Les annonceurs, les diffuseurs et les sponsors en prennent maintenant note et investissent dans ces sports, ce qui entraîne une augmentation des revenus et un avenir meilleur pour les sports autres que le cricket en Inde. Les entreprises de sports fantastiques ont contribué 3 100 crores INR à l’écosystème sportif via des publicités et des parrainages au cours de l’exercice 22. Ils devraient en outre augmenter cette contribution de 110% à 6 500 crores INR d’ici l’exercice 27.

Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et que la technologie continue de remodeler la façon dont nous consommons le sport, les sports fantastiques sont devenus un puissant catalyseur pour l’industrie du sport. L’impact des sports fantastiques ne se limite pas seulement à l’industrie du jeu ; il a créé une nouvelle race de fans de sport et a ouvert des opportunités pour que d’autres sports attirent l’attention et stimulent l’économie du sport au sens large. Et c’est vital pour les ambitions de l’Inde de devenir une puissance sportive mondiale. Le voyage, semble-t-il, ne fait que commencer.

Par Joy Bhattacharjya, Directrice générale, FIFS