Un casse-cou français tombe à mort d’un gratte-ciel de Hong Kong

Un casse-cou français qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en se prenant en photo sur de hautes structures à travers le monde est mort d’un gratte-ciel à Hong Kong.

Remi Lucidi, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Remi Enigma », a été retrouvé mort à Hong Kong après que les autorités pensent qu’il est tombé de l’un des gratte-ciel de la ville jeudi, selon un rapport du Guardian.

Lucidi, qui avait 30 ans, a été retrouvé par la police sur le patio d’un appartement et identifié plus tard par les médias locaux. Il a été retrouvé avec sa carte d’identité française et une caméra utilisée pour filmer sa participation à des sports extrêmes.

Les enquêteurs pensent que Lucidi est mort d’un rebord d’un immeuble de grand standing dans lequel il est entré plus tôt dans la journée, disant à la sécurité qu’il était là pour rendre visite à un ami au 40e étage de l’immeuble. Des images de vidéosurveillance du bâtiment ont montré qu’il était plutôt sorti de l’ascenseur au 49e étage et avait utilisé des escaliers pour accéder au dernier étage du gratte-ciel. Selon la police, un travailleur d’un appartement penthouse au 68e étage de l’immeuble a rapporté que Lucidi avait frappé à la fenêtre de l’appartement vers 19h30 jeudi et demandé à entrer, mais le travailleur était méfiant et a plutôt appelé les autorités.

Selon un rapport du South China Morning Post, la police pense que Lucidi a peut-être été piégé dans le bâtiment et cherchait de l’aide avant l’incident.

« Il est possible qu’il se soit retrouvé coincé à l’extérieur du penthouse alors qu’il pratiquait un sport extrême dans l’immeuble, et qu’il ait frappé à la fenêtre pour demander de l’aide, mais qu’il soit tombé accidentellement et qu’il soit mort », a déclaré une source policière au point de vente.

La police a ensuite reçu un appel concernant une fuite de gaz, ce qui a incité les agents à découvrir le corps de Lucidi. Les autorités pensent que Lucidi a cassé une conduite de gaz du bâtiment lors de sa chute.