Un casse-cou français qui a escaladé des tours dans le monde serait tombé à mort à Hong Kong

HONG KONG (AP) – Un Français serait mort la semaine dernière d’un immeuble résidentiel de grande hauteur à Hong Kong, a annoncé lundi la police, les médias locaux l’identifiant comme le casse-cou Remi Lucidi.

La police a déclaré que le corps d’un homme de 30 ans avait été retrouvé sur une terrasse dans le quartier chic de Mid-Levels de la ville. Il était soupçonné d’avoir pratiqué des sports extrêmes, a indiqué la police, sans l’identifier.

Les agents ont mené une première enquête et ont déclaré qu’il était apparemment tombé d’un toit. Aucune note de suicide n’a été retrouvée sur les lieux, ont-ils précisé. La cause de sa mort devra être vérifiée par une autopsie, ont-ils ajouté.

Les médias locaux, dont le South China Morning Post, ont déclaré que l’homme était Lucidi, 30 ans. Le Post a cité une source anonyme disant qu’il avait été vu vivant pour la dernière fois en train de frapper à la fenêtre d’un penthouse au 68e étage d’une tour résidentielle jeudi soir. L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier son identité.

Lucidi, qui a utilisé le nom de « Remi Enigma » sur les réseaux sociaux, a publié pour la dernière fois une photo de la vue nocturne de Hong Kong il y a une semaine sur Instagram et a marqué l’emplacement comme Times Square dans le quartier commerçant de Causeway Bay. La photo semblait avoir été prise d’en haut.

Les supporters l’ont pleuré sur les réseaux sociaux.

Lucidi a posté sur Instagram alors qu’il escaladait diverses structures hautes à travers le monde et prenait des selfies, dont un qu’il a sous-titré, « Above the Sky, 425m » et a étiqueté Dubaï comme emplacement.

Kanis Leung, Associated Press